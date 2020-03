Llevamos varios días escuchando a los políticos pedir a la población que se quede en sus casas y que no salga, en la medida de lo posible. Pese a los numerosos mensajes en los que se pide responsabilidad, muchos estudiantes de Madrid se han marchado fuera de la ciudad, poniendo en riesgo la salud de las personas, y las terrazas de los bares estaban llenas hasta que el Ayuntamiento de la capital ha decidido prohibirlas.

Ayer de camino al hospital pasé por delante de Primark de Gran Vía, y al ver cómo estaba aquello me di cuenta de que la gente no ha entendido nada.

No han suspendido las clases para que ahora os vayáis de fiesta. No sé qué es lo que no entendéis de QUEDAOS EN CASA.

Los hospitales se colapsan y vosotros sin un mínimo de sentido cívico, poniendo en riesgo que os pase algo o bien os contagiéis.

Sé que os cuesta, pero pensad.

— Patri (@PatriciaBrbr) March 11, 2020