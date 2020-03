España sigue en estado de alerta, tratando de contener el avance del coronavirus. El país se encuentra en confinamiento y, salvo tristes excepciones, todos tratan de estar en su lugar para minimizar las consecuencias de esta crisis: trabajadores de la sanidad, policías, bomberos, servicios de emergencia, militares, empleados de supermercados, farmacias, transportes...

En este escenario, muchos han afeado la actitud del jefe de la oposición, Pablo Casado, por aprovechar la tesitura para hacer política, cargando contra el Gobierno.

Nunca olvidéis que, mientras el país se unía para aplaudir a nuestros sanitarios, Míster Haravaca intentaba sacar rédito político a una crisis sanitaria. Muy patriota y mucho patriota. #COVIDー19 https://t.co/kwsyWx1ld4 — JuanMa Fdez (@juanmafdez) March 14, 2020

Tan sólo unos minutos después de la comparecencia del presidente del Gobierno este sábado, Casado hizo una rueda de prensa anunciada en las redes sociales del partido a bombo y platillo, justo en el momento en que millones de ciudadanos salían a sus ventanas a aplaudir a los sanitarios.

En su intervención, acusó al Gobierno de no estar a la altura, habló de improvisación e incapacidad de reacción. También aprovechó para activar la máquina del fango y aseguró que Pablo Iglesias se había "saltado la cuarentena", cuando el vicepresidente no ha dado positivo.

Una comparecencia en la que, curiosamente, habló de lealtad con el Gobierno...

Pablo Casado: "Vamos a actuar con lealtad PEROOOOO..." — ???? Bob Estropajo ???? (@BobEstropajo) March 14, 2020

Las redes han criticado la actitud de Casado y la han contrapuesto con la actitud proactiva y de lealtad del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Hoy mismo, en una entrevista con EFE, el regidor de la capital rechazaba opinar sobre las decisiones del Gobierno y aseguraba que "en este momento nuestra labor desde las administraciones es trabajar unidos, codo con codo".

Almeida le ha quitado el puesto de jefe de la oposición a Casado. — Javi Martín (@georgebest_) March 14, 2020

Para que no quedasen dudas, otro político del PP, Alberto Núñez Feijóo, también se ha alejado de las palabras de Casado y ha hecho hincapié en la "unidad, lealtad y coordinación" de Galicia con el Gobierno central, al tiempo que ha insistido en que "no es el momento de ver lo que se podía haber hecho y no se hizo".

Feijóo y Almeida disputándose los restos de Pablo Casado https://t.co/o0OwEqVuVt — Pasanospoco (@pasanospoco) March 14, 2020

Estas son algunas de las reacciones en las redes:

Almeida sale de esto como líder de la oposición. — Alvaro Velasco (@alvaro_velasco) March 14, 2020

Casado lo tiene muy claro desde que llegó. Es un completo inútil, su única opción es poner a funcionar la máquina del fango desde el minuto 1. Y en eso está https://t.co/RaobXscYD8 — u ɐ n ɾ (@madogdidit) March 14, 2020

"Lealtad total y absoluta al Gobierno de la nación". Cuánto tiene Casado que aprender de Almeida. — Rubén Sánchez #EnCasa (@RubenSanchezTW) March 14, 2020

Qué diferencia entre Martínez Almeida y Pablo Casado. Qué enorme diferencia. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) March 14, 2020

Hoy Pablo Casado tenía dos opciones: dar un discurso de partido de estado, con total y absoluta lealtad al Gobierno de la nación, como ha hecho Almeida, o hacer populismo al más puro estilo VOX. Ha optado por lo segundo. La gente pequeña se hace minúscula ante las adversidades. https://t.co/MQB7CgC8N5 — Eva Helada (@evaspinola70) March 14, 2020

Toda España aplaudiendo en los balcones y Casado haciendo política. ???? — Alvaro Velasco (@alvaro_velasco) March 14, 2020

Que Almeida sea el político con un comportamiento más sensato dice mucho a su favor y muchísimo en contra de casi todo el resto https://t.co/tiS8TYksUS — diegrotesco (@diegrotesco) March 16, 2020

De todo el Partido Popular, Almeida es el único que está actuando con sensatez. https://t.co/agPIwaOWrS — Doña Merkel ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) March 16, 2020

Está empezando a caernos bien Martínez Almeida. Y sólo llevamos un día... — Anacleto Panceto (@Xuxipc) March 15, 2020

Se equivoca Casado al hacer descarado electoralismo con el drama de los españoles. Le asesoran mal los aznaristas que le escriben el guión — Antonio Papell (@Apapell) March 14, 2020

Si te pones delante de un espejo a medianoche y repites tres veces "Estado de Alarma" aparece Pablo Casado a hacer el ridículo. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) March 15, 2020

Pablo Casado dando vergüenza hasta a la gente de derechas... Qué asco, de verdad qué asco! ???? — Protestona ???? (@protestona1) March 14, 2020

Ayuso con lo de las peluquerías, oh sorpresa, ha vuelto a intentar sacar rédito político de la situación. Como siempre. Como hizo el PP en el 11M. Es triste. Con estas personas no se puede hacer nada. ¿Con todas? No. El Alcalde Almeida sigue cabal y decidido que parece Churchill — Stéphane M. Grueso (@fanetin) March 15, 2020

Pablo Casado remando contra corriente. Macho que no es momento — Peggy la cerdi (@Marisaromansanv) March 14, 2020

Pablo Casado podría haber quedado como un auténtico patriota apoyando al Gobierno de España pero ha elegido quedar como un miserable tratando de sacar rédito político a una pandemia global. — ???????????????????????? (@Arezno) March 14, 2020

Pablo Casado metiendo mierda en un momento poco oportuno. Mal. — PascÜ™ (@PascuOnFire) March 14, 2020

El único que no está aplaudiendo a todo el personal del sistema sanitario es Pablo Casado — Armando el pollo (@Arma_pollo) March 14, 2020

Almeida sí, Casado no. https://t.co/naz4cflJzp — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) March 14, 2020

Pablo Casado, patriota pero POCO. — Begotxu (@BegotxuBoo) March 14, 2020

Yo, lo que he oído esta noche a Almeida, ha sido perfecto. A años luz de su jefe Casado. Lealtad al gobierno, como tiene que ser. https://t.co/8t42xh9bGt — Luis Endera (@Luis_Endera) March 14, 2020

Pablo Casado criticando a Iglesias por haber acudido al Consejo de Ministros. Desinformado y sin sentido de Estado una vez más. https://t.co/338zHYlrhV — Rubén Sánchez #EnCasa (@RubenSanchezTW) March 14, 2020

Lo que deberían decirles sus compañeros a Pablo Casado. pic.twitter.com/nuPDXcJykd — Carlos Benítez (@CarlosBentez) March 14, 2020

