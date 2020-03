Ya es lunes y aquí seguimos de cuarentena, resistiendo...

No he mirado el calendario, pero debemos llevar confinados en casa unos 12 días ya.

Menos mal que los tuiteros están teletrabajando para sacarnos unas risas hasta en los malos momentos

¿Cómo lo lleváis vosotros?

¿Se os está haciendo largo?

Pues anda que no queda...

Hay psicólogos y expertos dando consejos para aguantar tantos días en casa. Aunque igual quejarse un poco menos también estaría bien

Así que no me vengáis con dramitas de que no podéis salir a correr o a echar el café al bar.

A mí, por vivir en Madrid, no me dejan volver a casa por si acaso (lógicamente).

Tenemos que tratar de sacar algo positivo de este encierro: hacer esas cosas que teníamos pendientes, organizar nuestro hogar, conocernos más a nosotros mismos y a nuestra familia...

Hoy ha sido la primera vez que he hecho una vídeollamada de WhatsApp con mi madre y he estado hablando con la lámpara de su techo durante 28 minutos.

Y no comer demasiado...

También se está haciendo algo más ameno gracias al ingenio de la gente, los conciertos en streaming, los shows que se están dando en los balcones...

Mención a parte, el precioso momento vivido, con la gente saliendo a las ventanas en todo el país para aplaudir a nuestros sanitarios. Emocionante...

No olvidemos que lo único que tenemos que hacer para ganar es estar en casa. Nunca ha habido una batalla más fácil de ganar

El viernes pasado nuestro país no dio una imagen muy edificante, con los madrileños yéndose a otras comunidades, como si esto fueran unas vacaciones. Entre ellos algunos que deberían dar ejemplo...

Con la peña corriendo en masa a los Mercadonas....

Y haciendo acopio de papel higiénico, no se sabe muy bien por qué...

Pero ahora la gente está empezando a darse cuenta de que esto es un tema serio, y por la calle ya sólo vemos a gente con mascarillas.

Bueno, algunos aún no se han dado cuenta, no...

Pero la gente en general está criticando esas actitudes

En serio, ¡quedaos en casa, osti!

Y seguid las recomendaciones de protección

Recordamos, sólo se puede salir de casa por motivos justificados. Ir a trabajar los que tengan que ir, hacer la compra... Y a parte de eso, pasear al perro y nada más.

Pobres perros...

La cosa sigue creciendo, con nuevos contagios y más medidas. Los científicos también trabajan a contrarreloj

Las administraciones siguen haciéndolo lo mejor que pueden

De Casado mejor ni hablamos

Y lo de Vox ya es de traca... Con la embajada de China dando un toque a Ortega Smith por hablar de sus "anticuerpos españoles" contra los "malditos virus chinos"... Tenemos una ultraderecha de cómic de Mortadelo y Filemón

A los positivos se suman el de Torra y el de Ayuso

Ya empezamos a ver cosas verdaderamente extrañas, como a Rosa Díez diciendo cosas coherentes. Esto es más serio de lo que pensábamos

He retuiteado a Rosa Díez y no precisamente para reírme de ella?

