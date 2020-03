¿Qué está pasando con el papel higiénico? ¿Por qué hemos visto tantas imágenes de gente arrasando con el este producto en los supermercados? Es quizá el mayor misterio de esta crisis. Según medios de comunicación no es algo exclusivo en nuestro país. En Bélgica, por ejemplo, ya se ha limitado su compra y ya se han registrado peleas por este motivo.

Hay teorías que apuntan a la sensación de falta de control, otros apuntan al efecto contagio (como otros compran, tú también), otros explican que como es algo muy voluminoso, cuando falta salta a la vista, y cuando lo vemos en los carros de otros también llama la atención...

El caso es que el papel higiénico se ha convertido en uno de los protagonistas en los últimos días. No sólo de artículos intentando discernir por qué la gente lo está comprando, sino también por los chistes y memes que está produciendo.

Podrá faltar el papel higiénico, pero no faltarán los chistes sobre él. Ahí va una selección de los mejores:

Con el jabón no, pero con el stock de papel higiénico arrasáis. ¡¡Lavar!!. Era lavar lo que había que hacer, no cagar.

Pero chavalote, como se te ocurre tratar de quitarle el papel higiénico a esa viejecita de 91 años. Tu no quieres vivir Ramiro. pic.twitter.com/1nc3zfwqrH

Me acabo de cruzar con una señora que salía del Mercadona cargada con papel higiénico y me ha mirado con desconfianza, ha cogido su papel higiénico y se lo ha cambiado de mano para alejarlo... ¡¡COMO SI FUERA A QUITARSELO!! ¿¿¡¡OS ESTÁIS VOLVIENDO LOCOS O QUÉ!!?? #TuitSerio

En español "clean your hands" se dice: compra tres toneladas de papel higiénico.

He ido al súper a comprar papel higiénico, pero como no había he comprado 35 litros de cerveza.

— Hannibal Lecter (@Doc_Hannibal) March 10, 2020