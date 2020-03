Las caceroladas resuenan contra la corona: "El pueblo sale a sus balcones a decirle que devuelvan lo robado"

Además del ya tradicional aplauso en agradecimiento a los sanitarios y trabajadores que estos días prestan sus servicios, muchos ciudadanos han vuelto a asomarse este miércoles a las 21 horas a sus balcones y no precisamente para aplaudir. Coincidiendo con el discurso por la crisis sanitaria del rey, en el que Felipe VI ha obviado la polémica sobre su padre, muchos vecinos han salido a las terrazas para dedicarle una sonora cacerolada a la corona, como ya ha sucedido a mediodía.

La protesta llega después de conocerse que Felipe VI es beneficiario de una sociedad offshore creada por el rey Juan Carlos vinculada a una donación de 65 millones de euros de Arabia Saudí, según publicó el diario The Telegraph. El pasado domingo la Casa Real anunció la renuncia de Felipe VI a la herencia que personalmente le pudiera corresponder de su padre, una declaración que realmente no tiene ningún efecto.

Estos son algunos de los vídeos compartidos en las redes de la cacerolada de las 21 horas:

No he podido escuchar a Felipe VI decir que todo ese dinero del emérito iba ir para la salud pública pero digo yo que el anuncio era para eso, no? #CaceroladaReal pic.twitter.com/G9joWv8aMv

— Sofía Castañón???? (@SofCastanon) March 18, 2020