Llevábamos ya unos días sin una 'ayusada', pero se acabó la espera. "No tenemos una sola goma del pelo que no sea 'made in China'": son las últimas declaraciones de la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hablando del coronavirus en una entrevista en el programa de Carlos Herrera en la Cadena Cope.

En la entrevista, Ayuso acusó al Gobierno central de impedir a su comunidad acceder al material sanitario. Además añadió que ella tiene la teoría de que esto lleva "mucho más tiempo de lo que pensamos entre nosotros". Y luego insistió en esa idea de esta curiosa manera: "Insisto, estoy convencida de que lleva mucho más tiempo del que pensamos en España, porque la conexión con China es directa y no tenemos una sola goma del pelo que no sea 'made in China'".

Diaz Ayuso sobre el coronavirus:

Estos son algunos de los comentarios que ha despertado su frase en las redes.

Es como si decimos que somos comunistas porque la ensaladilla es rusa... — Pizza4quesos (@4quesospizza) March 19, 2020

Viendo la altura de los dirigentes en Madrid, no me extraña que vaya todo cómo va.https://t.co/GGLQGRccN5 — Doña Merkel ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) March 19, 2020

Por dios — Mazurkiewickz (@BenjamnJmnez) March 19, 2020

El mundo según Isabel Diaz Ayuso con el #coronavirus : pic.twitter.com/cR5WTIhYUT — Polo99 (@Us3r_H3r3) March 19, 2020

Nadie al volante. Nadie ni nada. — tobellin (@tobellin) March 19, 2020

Pero de donde han sacado al personaje esté..., madre mía menudo representante de los madrileños. — Alter Nativo (@AlterNa10502582) March 19, 2020

Los chinos igual te envían una goma del pelo que te privatizan un hospital. — Harvey ₿???? (@arveih) March 19, 2020

????????????????????????????Si es que no para???????????????????????? — Carlos (@corrientedefuga) March 19, 2020

