Qué mejor forma de matar el tiempo durante la cuarentena por el coronavirus que jugando al Voleibol Acuático en la piscina climatizada de tu casa, ¿no? Sí, señores famosos y ricos. Ya sabemos que es una maravilla pasar así el tiempo pero os vamos a contar un secreto: la mayoría de los mortales no tiene un gimnasio completo en su casa. Es difícil que tu vídeo en un hidromasaje fumando un puro (real) ayude a alguien que va a pasar esto en una minúscula habitación sin luz natural de un piso compartido.

Lo de los deportistas, mostrándonos su confinamiento en sus casoplones con jardín, piscina y gimnasio propio... no sé... ????????‍♀️ — Pequeña criatura (@peqcriatura) March 15, 2020

En este confinamiento hay clases y clases. No es lo mismo estar confinado en un piso colmena o en uno de 60 metros compartido por 5, que en un chalet con piscina y jardín o en una finca de 500 hectáreas. La dureza para unos y otros es muy distinta. — ALFONSO (@52municipios) March 19, 2020

Desde que empezó esto, muchos personajes públicos han arrimado el hombro aprovechando su popularidad: algunos han transmitido los consejos de las autoridades, otros han pedido a la gente que permanezca en sus casas por la población de riesgo, otros han realizado conciertos gratuitos vía streaming para ayudar a la gente a sobrellevarlo. Otros, en cambio, han mostrado en sus redes cómo están pasando ellos la cuarentena desde sus mansiones luminosas, con piscinas, jardines, y gimnasios de lujo. Demostrando, cuanto menos, bastante poca empatía.

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, fue uno de los primeros utilizando hashtags como #YoMeQuedoEnCasa y mostrándose junto a su familia en la piscina de su casa. También ha publicado imágenes entrenando en un maravilloso gimnasio lleno de luz, hablando de "teletrabajo".

Ver esta publicación en Instagram Teletrabajo. // Teleworking. ????????‍♂ ????????‍♂ #YoEntrenoEnCasa #ITrainAtHome Una publicación compartida de Sergio Ramos (@sergioramos) el 14 Mar, 2020 a las 5:36 PDT

Sergio Ramos poniendo #yomequedoencasa en sus historias de él con sus hijos bañandose en su piscina cubierta y jugando en su súper jardin

Así yo también me quedo en casa maquina — María✈️ (@meribarroso) March 14, 2020

Me hace gracia Sergio Ramos cuando subió una historia al Instagram en su super piscina climatizada y pone "quédate en casa". No sa jodio, con piscina, con jardín , con gimnasio, con toda tecnología de lujo etc así me quedo yo en casa 3 meses si hace falta. — ᗰᗋᗠГіᗠіՏҬᗋ ᗠЄ ฿іЄท⚪ ???? (@MadDeBie) March 20, 2020

Otro de los que más críticas ha recibido ha sido el futbolista Rafael Van der Vaart. En su cuenta de Twitter publicó un vídeo jugando al Voleibol Acuático, con el mensaje: "Cómo matar el tiempo durante el confinamiento por el coronaviris. Cuidaos, gente".

Vale, ahora me meto en el fregadero con mis padres. Gracias Rafa https://t.co/qUeCnFJyoL — Visaries (@davrguez03) March 18, 2020

En mi piscina puedo organizar un partido de waterpolo y no voy fardando, bueno ahora si ... pero a que no hay huevos de meterse ahí? pic.twitter.com/Pyd92KhYJw — Dr. John Smith ???? (@NoMePeguesMucho) March 18, 2020

Gracias Rafa por recordarnos lo estúpidos que somos como sociedad pagándole a los futbolistas los salarios absurdos que les pagamos. — Febril (@PasadoEfimero) March 18, 2020

Jennifer López también publicó un tuit de un maravilloso jardín con piscina y aseguró: "No podemos salir a restaurantes ni nada, pero el servicio y el entretenimiento aquí es bastante bueno" #StaySafe. "Los ricos deberían pensarlos dos veces antes de hacer alarde de su riqueza", le respondió un tuitero.

We can’t go out to any restaurants or anything but the service and entertainment here is pretty good...???? #StaySafe pic.twitter.com/K8BnzzB6j6 — Jennifer Lopez (@JLo) March 18, 2020

Por su parte, el actor Arnold Schwarzenegger hizo un vídeo desde un jacuzzi fumando un puro al tiempo que pidió a la gente que se quede en sus casas. Uno de los tuiteros que le respondieron aseguró: "Dice el típico rico en una bañera de hidromasaje. De acuerdo con el sentimiento, pero la entrega podría haber sido mejor".

Rich people ought to think twice before flaunting their wealth right that. Know that. — Communist Dick Energy ☭ (@Marie___Manley) March 19, 2020

Algunos ejemplos de ciudadanos diciendo a ricos y famosos que dejen de mostrarnos lo bien que están pasando esta cuarentena:

Los famosos subiendo videos de sus mansiones junto a sus parejas en cuarentena pic.twitter.com/CsFzHr2vzO — Nahu Thompson (@Nahu_Thompson_) March 18, 2020

Los videos de famosos en cuarentena: hogares impecables, espacios verdes, más de 200 m2, frutas a disposición, rutinas de ejercicios. Mi cuarentena/home office: laburo entre juguetes en la habitación de hijo porque el wifi llega mejor, Benito va por la temporada 48 de Paw Patrol — Diego Geddes (@diegogeddes) March 16, 2020

putos famosos....... . asi tambien paso yo la cuarentena en mi casa???? pic.twitter.com/8sYyDG0SNL — Níspero (@Carmencoon) March 19, 2020

Me fascinan los famosos dando mensajes de concientización sobre la cuarentena desde sus mansiones mientras la empleada deja las compras para 6 meses en la puerta después de bañarlas en alcohol en gel — Inconcluso (@inconcluso9) March 17, 2020

Deportistas, famosos, influencers etc: jue q asco de cuarentena to el día en casa Sus casas: pic.twitter.com/CfZVNxTGcQ — Oro y Arena (@IsmaelB_May) March 18, 2020

Gimnasio equipadísimo, seguramente piscina, spa, amplio espacio para correr o jugar al fútbol, etc etc. Con una casa como la de los futbolistas me quedaba yo en cuarentena pero todo el año, quién pudiera https://t.co/sSLifjqziS — Adrián. (@AdrianRM__) March 14, 2020

Más en Tremending

-'Ayuso Today' no descansa ni en plena crisis de coronavirus: "No tenemos una goma del pelo que no sea 'made in China'"

-"Felipe VI y último": el discurso del rey, visto por los tuiteros

Importante:

-Seis pautas para prevenir las infecciones por coronavirus