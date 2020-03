El pasado jueves, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso aprovechaba sus intervenciones en esRadio y la Cadena Cope para acusar al Gobierno central de impedir a su comunidad acceder al material sanitario (además aseguró que "no hay una goma del pelo que no sea 'made in China"). Este domingo ha vuelto a la carga y ha preguntado a Sánchez si va a bloquear el material sanitario, aprovechando... las cuentas oficiales de la Comunidad de Madrid.

Ayuso mantuvo este domingo una videoconferencia con el presidente del Gobierno en la que le hizo esta pregunta. Posteriormente colgó una nota en la web oficial de la comunidad de Madrid titulada: "Díaz Ayuso a Sánchez ¿Puede asegurarme que no bloqueará material sanitario preparado en Shangai? Además se hizo eco de la misma en la cuenta oficial de Twitter de la Comunidad".

???? @IdiazAyuso, a Sánchez: "¿Puede asegurarme que no bloqueará el pedido con material sanitario de la Comunidad de Madrid preparado en Shangai?" https://t.co/J8XsWulDKw — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) March 22, 2020

Tras verlo, las redes no daban crédito y han criticado duramente este uso de una cuenta oficial:

Que es una cuenta oficial de una institución, por favor. Esto es un bochorno. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) March 22, 2020

Si la gente pensara un poco, leyendo esta operación de márketing llegaría a la conclusión de que la CAM no tomó medidas antes del día 10 y, además, que los recursos que se destinan en los presupuestos anuales a la Consejería de Sanidad son insuficientes para afrontar la crisis. — Eduardo García (@egarciasmail) March 22, 2020

¿Que puedes esperar de la comunity manager de Pecas? — Mister A. (@Mister_A_ZGZ) March 22, 2020

Le da igual que sea una cuenta oficial, la manejan como manejan todo: como si fuera su cortijo. — Patxi Serradilla (@Patxi_S_) March 22, 2020

Se cree que sigue llevando la cuenta de Pecas: guau, guau!! — Marqués de Leguineche (@Leguineche) March 22, 2020

Utilizando la cuenta oficial de la CAM para lanzar sus soflamas — Iván Muñoz (@ivan_3cambio) March 22, 2020

Vergonzoso. Nos merecemos algo mejor. Así tiene los hospitales Ayuso.

Esto es lo que quiere tapar: la mala gestión pública de los sucesivos gobiernos del Pp. #AyusoDimisión pic.twitter.com/xkqkpWZJXQ — Eloy Cuéllar Martín (@EloyCuellarTWIT) March 22, 2020

Es impropio de una persona decente atribuir semejante inmoralidad al presidente del Gobierno. — Tania C/❤ (@TaniaCrespo3) March 22, 2020

Mis condolencias a la Comunidad de Madrid. Ni buscando adrede tendrían una presidenta tan nefasta — Esmeralda Royo ???????? (@ojosambar) March 22, 2020

Este comentario no puede ser escrito en una cuenta oficial.

Esto es vergonzoso — Víctor J. Ruiz de Diego / ❤️ (@RuizdeDiego3000) March 22, 2020

