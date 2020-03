Seguimos confinados y, de momento, seguimos resistiendo

A nuestros abuelos les tocó vivir una posguerra, a nosotros una cuarentena escuchando al Dúo Dinámico. — Kim Jong-un (@norcoreano) March 22, 2020

Cerrados a cal y canto...

Los dibujos animados ya predijeron la cuarentena. pic.twitter.com/dsAGaUydxk — Grouchico (@El_Grouchico) March 24, 2020

En Tremending seguimos haciendo la crónica de esta cuarentena con ayuda de los tuiteros, siempre al pie del cañón

Los tuiteros somo la orquesta del Titanic. — Dios (@diostuitero) March 22, 2020

Llevamos ya, ¿cuánto?, 12 días de confinamiento, creo. El ambiente empieza a enrarecerse...

Cuarentena día 7: creo que el gato le está poniendo banda sonora a esta situación. pic.twitter.com/mt0Q88xrBF — Cat on catnip (@HotspotSD) March 19, 2020

Los más jóvenes son los que menos acostumbrados están a las penurias. Los más mayores han pasado otras épocas...

Hemos sobrevivido a viajes de 12 horas en un Seat 850 con 4 personas, sin aire acondicionado y escuchando cassettes de Arévalo. A mi generación no le habléis de confinamiento. pic.twitter.com/juvu5D4cus — Pablo Tilox (@PabloTilo) March 22, 2020

Las cosas por aquí empiezan a hacerse un poco monótonas

La primera cacerolada sí que molaba, era más indie; ahora se han vuelto demasiado comerciales. — Javier Durán (@tortondo) March 22, 2020

Hoy salgo al balcón pero de tranquis. — Dr. Pal (@javipaciencia) March 20, 2020

Séptimo día de confinamiento: "Las siestas en familia se alargan hasta las siete de la tarde" pic.twitter.com/IKb3PecYi3 — SR.VEGETAL (@mejorchef) March 21, 2020

Saliendo sólo al super y a tirar la basura

Resumen de mi salida al supermercado esta mañana... pic.twitter.com/rWmJFheZgC — ???????????????????? #YoMeQuedoEnCasa (@Tommy_erayo) March 24, 2020

Entreteniéndonos con lo que podemos...

mi humor se resume a esto llevo media hora llorando me escuecen los ojos pic.twitter.com/VsDDrz1pyr — pawla???? (@levisbroom) March 17, 2020

Racionando la comida

yo intentando no comerme el primer día todos los snacks que he comprado para la cuarentena pic.twitter.com/ufQW3xqxbb — la chubascos en cuarentena (@BigCarlius) March 17, 2020

Ha sido tiempo suficiente para hacernos una idea de cómo puede ir evolucionando esto si seguimos mucho tiempo

Día 5291 de cuarentena. España cambia su nombre por el de Reino de Mercadona. Se crea el Ministerio del Papel Higiénico. — Dios (@diostuitero) March 24, 2020

Día 5160 de cuarentena. Continúa la II Guerra Civil Española, entre los "no se podía saber" y los "yo ya había avisado". Netflix compra Estados Unidos. — Dios (@diostuitero) March 24, 2020

Es que la cosa es realmente histórica...

Imaginad por un segundo que en la última Nochevieja alguien os hubiese dicho que en marzo leeríais este titular: "Más de 1.700 millones de personas confinadas en el mundo. La epidemia sigue en expansión". — Principia Marsupia (@pmarsupia) March 23, 2020

Quien nos iba a decir en 2010 que 10 años después Ronaldinho iba a estar en la cárcel, Kobe Bryant muerto y Guti en su casa un sábado por la noche — Kilgore (@billkilgore_) March 21, 2020

De momento, la gente sigue con mucho ánimo y tratando de no sucumbir a los problemas de no salir de casa

Día 1 de confinamiento: 10 minutos de cardio, pesas, abdominales, flexiones y sentadillas. Día 7 de confinamiento: "Si no bebo agua podré aguantar más sin levantarme del sofá para ir a mear". — Kim Jong-un (@norcoreano) March 22, 2020

Descubre horrorizada que su marido es el inútil de la oficina tras verlo trabajar por primera vez https://t.co/oSq0QONshu pic.twitter.com/XOxQqaH4IN — El Mundo Today (@elmundotoday) March 24, 2020

Acabo de poner mi lavadora más personal y no descarto para esta tarde mi limpieza de armarios más madura. — Miguel Anómalo (@Anomalo) March 24, 2020

La policía empezará a multar a la gente que dice 'Pues igual el virus somos nosotros'.https://t.co/hGC71zyogV — El Jueves (@eljueves) March 24, 2020

He aprovechado el confinamiento para hacer inventario en casa y resulta que tengo cuarenta y siete camisetas, quince paquetes de pilas y tres hijos. — Miguel Anómalo (@Anomalo) March 24, 2020

Tratamos de no perder la cordura en estos momentos, pero es complicado

Están en mi barrio cantando "Hola don Pepito" y el bloque de enfrente "Hola don José". Que me mate el puto coronavirus de una vez. — Pilo ???? (@piloskas) March 19, 2020

Todos estamos muy pendientes de las comparecencias del Gobierno

"Comparecencia musical". Piezas para El Intermedio pic.twitter.com/5ZOvmQEUn8 — Alberto González Vázquez (@queridoantonio) March 24, 2020

Y siguiendo el protocolo a rajatabla

Día 9 de confinamiento: Me he lavado las manos al salir de la ducha. — Serthand (@Serthand) March 23, 2020

Tantos años meando en baños de discotecas sin pillar nada, para ahora pillar el coronavirus en el super. Pues mira, no. — Juani (@laJuani_Crazy) March 24, 2020

Resistimos con la esperanza de que un día esto pasará y habremos aprendido más de una y más de dos lecciones...

Del Coronavirus saldrá una sociedad mejor, a ser posible sin Cifuentes de tertuliana en la tele. — Dios (@diostuitero) March 24, 2020

Más cosas para hacer una vez superemos esta pandemia:

-Blindar la sanidad pública.

-Nacionalizar las residencias de ancianos. — ???????????????????????? (@Arezno) March 23, 2020

Durante esta pandemia se están produciendo desapariciones inexplicables: -Iglesia católica. -Cs y vox. -La dignidad del PP -100 kilos saudíes. Se solicita información para aclarar su paradero. Razón aquí. — Mamut airado ???? (@Inefable82) March 23, 2020

Si existiera un Grado en Asco y Miseria, lo de VOX organizando campañas en redes sociales para sacar rendimiento de los muertos del virus sería un buen proyecto final de carrera. — gerardo tecé (@gerardotc) March 22, 2020

Lo que pasa es que a algunos las lecciones les pasan por delante sin tocarles

Las televisiones tiran de webcam para hacer sus programas

Un fuerte abrazo para quienes se compraron una tele 4K para ver a todos los presentadores y colaboradores de programas grabándose desde casa con una sandwichera. — Moe de Triana (@moedetriana) March 24, 2020

Y los periódicos tratan de informarnos y entreternos

En la calle, la naturaleza empieza a abrirse paso, como en las películas de catástrofes nucleares

Ha tenido el hombre que quedarse en casa para que los patos vuelvan a su hábitat natural: el cloro. Deberíamos reflexionar. https://t.co/UsVGCLkXoS — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) March 23, 2020

Así amanece hoy Jaén.

La naturaleza se abre paso y recupera lo que es suyo. pic.twitter.com/HAdTko5PnR — Pon Pim Pam Pum! (@ponpimpampum) March 24, 2020

Nos estamos volviendo un poco locos y ya vemos a gente gritar a cualquiera que pasa por la calle

Gente desde los balcones insultando.

_"Vete a casa payaso"!!!

_ El payaso. "A eso voy señora, después de 15 horas trabajando en el hospital, gracias"!

Dejad de ser la gestapo joder!!! Sois tontos o qué!!! ????????‍♂️????????‍♂️????????‍♂️ — Álvaro Barrantes (@lvarobarrantes) March 23, 2020

Hay una señora que lleva 3 días llamando mala persona, sinvergüenza, irresponsable y no sé cuántas cosas más a la estatua de Woody Allen en Oviedo pic.twitter.com/ogBS46kCoY — Profeta Baruc (@Profeta_Baruc) March 24, 2020

Por lo demás, algunos seguimos teletrabajando como podemos

— ¡Bermúdez! ¿Qué mierda de teletrabajo está realizando usted? ¡No se ha conectado en las tres últimas horas!

— No se lo va a creer, jefe. pic.twitter.com/sBn79l2hAA — SR.VEGETAL (@mejorchef) March 24, 2020

Los niños, también en sus casas 'teleestudiando'

Todo son risas hasta que descubres que la generación que no conoce los signos de puntuación ni la música no puertorriqueña va a saltarse un curso escolar completo. — Kim Jong-un (@norcoreano) March 24, 2020

Siempre con la motivación del día en que volveremos a salir

Día 12 de confinamiento.

El día que pueda salir de casa, me van a tener que obligar a volver a entrar los GEOS. — Begotxu (@BegotxuBoo) March 24, 2020

Y buscando lo positivo de esta situación

Lo único bueno del coronavirus es que este año no hay que ir a bodas. — Dani Bordas (@DaniBordas) March 23, 2020

Todos están luchando contra el virus: sanitarios, fuerzas de seguridad del Estado, ayuntamientos, particulares. Con algún daño colateral, eso siempre es inevitable

A ver si nos fuñigan a tidos YA !! pic.twitter.com/vD9pxupfj1 — juan carlos mohr (@juancarlosmohr) March 24, 2020

El virus está provocando otros síntomas totalmente inesperados, por ejemplo está volviendo a mucha gente comunista: liberales pidiendo al Estado que haga cosas, el FMI pidiendo inversión, Guindos pidiendo una renta mínima, en EEUU nacionalizando cosas...

Otra nueva víctima del virus progre. https://t.co/K4hp5beJpn — Tecnología del botijo (@TecnoBotijo) March 23, 2020

Luis de Guindos defendiendo una renta mínima.

Rallo implosionando... pic.twitter.com/wQaBxbbBwV — Jjsb44???? (@Jjsb441) March 22, 2020

Esto es histórico eh?? El neoliberalismo muerto por un virus chino. https://t.co/mqjihIxXtl — Brioche (@BrioEnfurecida) March 23, 2020

Luis de Guindos pide la Renta Básica, Juan Ramón Rallo apuesta por la Sanidad Pública y hasta Donald Trump apuesta por la intervención del estado! Maldito Comunismo que acude a salvarnos de los virus! — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) March 23, 2020

Otros más ultraliberales, ni por esas

Me cago en mi vida con los liberales https://t.co/n59En7UKKR — El Hematocrítico (@hematocritico) March 24, 2020

Mientras unos buscan soluciones, otros no dejan de invocar al 'Capitán a posteri'. Da igual lo que se hubiera hecho: ellos a posteriori lo habrían hecho mejor. Seguro.

'Capitán a posteriori', el superhéroe para todos los que saben lo que había que haber hechohttps://t.co/3u88noc6Gg — Tremending (@Tremending) March 23, 2020

¿Sabéis a partir de qué hora abre Pablo Casado su consulta del Tarot? — ???? Bob Estropajo ???? (@BobEstropajo) March 24, 2020

Ahora sabemos que hubo errores.. Pero inmaginais que hubiese pasado si el gobierno con 100 casos hubiese cerrado el País?? Yo Si. Que los mismos que ahora le acusan de actuar tarde dirían que los "Socialcomunistas" se iban a cargan la economía por una simple gripe.. La gata Flora — SayonaraTroika (@Sayo_cab75) March 23, 2020

Ya tienen localizado al principal culpable de la pandemia global que está sufriendo el mundo entero: la manifestación del 8M

Cosas que han provocado toda esta crisis del coronavirus según un señor facha:

- el 8 M

- el 8 M

- el coletas

- el 8 M

- el coletas (otra vez)

- el 8 M

- el coletas

- el 8 M, el coletas, y el chalet de el coletas

- Pedr0 por provocar la maldición del faraón Franco por exhumarlo. — Chucki (@chuckiclampy) March 23, 2020

María Dolores de Cospedal y su marido dan positivo en Coronavirus. Falta por determinar si lo contrajeron en la manifestación del 8M, como los rojos irresponsables, o en el fútbol, como los buenos españoles. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) March 24, 2020

Pablo Casado, se ha montado su propio puesto de mando para dirigir la operación que hay en su cabeza

Conectamos con el cuartel general del ‘Capitán A Posteriori’. pic.twitter.com/Gyvl3Gwxj7 — Javier Durán (@tortondo) March 23, 2020

Pablo Casado habla como si tuviese un máster en gestión de pandemias. Tal vez lo consiguió en Aravaca. https://t.co/lxtW8jBsO3 — ???????????????????????? (@Arezno) March 24, 2020

- ¡Uy, cuánta gente! ¿Os he contado que tengo un master? pic.twitter.com/qGXTdUvFXf — Dios (@diostuitero) March 24, 2020

"La señora del pasillo de belleza se lleva cremas…esa, esa…¡muy bien hecho, Manolo, campeón" pic.twitter.com/2qawAfJYwz — SheilaLjungberg (@SheilaLjungber) March 24, 2020

Y Ayuso ha reconvertido su cuenta de Twitter en una agencia de publicidad

Porque no hay que desaprovechar la mayor emergencia sanitaria en la historia reciente para tratar de meter a la gente con calzador tu ideología neoliberal

Que está muy bien que la gente done cosas, pero cuando lo veo acompañado de la marca de una empresa no puedo dejar de evitar pensar en Cocinex y en la película 'Plácido' del maestro Berlanga

Recuerden que el altruismo se hace en silencio. Las "donaciones" con un comunicado de prensa son publicidad. — PabloMM (@pablom_m) March 23, 2020

Cuando es un gesto anónimo se llama donación.

Cuando lo anuncias por la tele es promoción. — gerardo tecé (@gerardotc) March 24, 2020

Es que incluso hay gente recogiendo firmas para darle a Amancio Ortega el premio Princesa de Asturias

Para que todos estemos contentos, deberíamos crear dos sistemas sanitarios paralelos en España.

Unos que paguen sus impuestos y, cuando tengan un problema, los atienda la sanidad pública.

Otros, que no paguen nada y, cuando tengan un problema, que le rueguen ayuda a Amancio. — gerardo tecé (@gerardotc) March 24, 2020

Hombre, creo que los médicos y el personal de los hospitales algo están haciendo también, no sé...

Proponen a Amancio Ortega para el Princesa de Asturias porque dárselo a los médicos, enfermeras, celadores y demás personal sanitario que se está jugando la vida para cuidarnos a todos sería populista... — Protestona ???? (@protestona1) March 24, 2020

We can be heroes... pic.twitter.com/z38Fp1kJak — Javier Durán (@tortondo) March 24, 2020

Proponer a Amancio Ortega para el premio Princesa de Asturias es un insulto para todos los médicos, enfermeras, policías, militares, agricultores, transportistas, investigadores, maestros y demás ciudadanos que se están dejando la piel para sacar esto adelante. — MARIANO RAJOY FAKE ???????? (@marianofake) March 24, 2020

Y bueno, no recortar la sanidad cuando gobiernas también ayuda, la verdad

Por su parte, los de Vox, como buenos españoles, están arrimando el hombro y haciendo algo que ayudará enormemente a salir de ella: meterse con Bardem y con los artistas.

España para vivir necesita a campesinos y titiriteros, a arquitectos, a profesionales sanitarios, a educadoras, a comerciantes, camareros... lo que no necesita es a gente que vomite odio gratuitamente porque no tiene nada que aportar ante una crisis mundial sin precedentes. pic.twitter.com/OcK5zgEoin — Moe de Triana (@moedetriana) March 24, 2020

Los de Vox no necesitan ver cine ni series. Sólo reposiciones del NO-DO. pic.twitter.com/JMy43iHsYU — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) March 23, 2020

-Qué pasa con tanto aplauso, es por mí?

-No, es por los que hacen algo de provecho!

-Ah. pic.twitter.com/m6uPCuz8HB — The Raven (@the_raven77) March 22, 2020

Otros buenos seguidores del capitán a posteriori...

El día 16 Santi Abascal pedía que se mantuviesen abiertas hasta las mercerías... Así se lo pidió a Pedro Sánchez y así nos lo contó.

???????????????????????? pic.twitter.com/9OQ2mpouul — Protestona ???? (@protestona1) March 23, 2020

Gracias patriotas, sin esa ayuda y sin las banderas en los balcones no sé que haríamos...

En Madrid han puesto varias banderas de España gigantescas y aún así, es la comunidad con más contagiados.

Esto ya no hay Dios que lo entienda. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) March 11, 2020

Por lo demás, las recomendaciones siguen siendo las mismas: permanecer en casa para aplanar la curva de contagios

No sé cuándo conseguiremos aplanar la curva, pero lo que es mi culo ya está más plano que una carpeta. — McEnroe (@jon_mcenroe) March 16, 2020

En estos días de desinformación y bulos, son más necesarias que nunca webs como esta con información fiable y veraz: https://t.co/0vtdYBAAyf — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) March 23, 2020

Cerrar todo para frenar al virus también incluye la puta boca, a veces. — Ignatius Farray (@IgnatiusFarray) March 24, 2020

Hay que reírse porque es sano pero no es ninguna broma

Yo creo que los que se saltan la cuarentena aquí en España no han visto los camiones del ejército italiano haciendo fila para recoger ataúdes. Porque yo lo he visto y ahora no quiero ni ir al supermercado. — Serthand (@Serthand) March 20, 2020

Cada país está lidiando con esto de la mejor forma que sabe

Imaginad qué ocurriría en España si gobernaran Vox y PP. https://t.co/B32MYSos9U — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) March 23, 2020

Actualización casos #coronavirus en Corea del Norte: 08:00: 1 08:10: 0 09:23: 1 09:30: 0 11:58: 1 12:04: 0 16:13: 1 16:17: 0#Transparencia #Covid_19 — Kim Jong-un (@norcoreano) March 12, 2020

En Reino Unido ya se han caído del guindo. El plan de Boris Johnson al final no funcionó y ya están reculando

¿Cómo? ¿Que la estrategia del Reino Unido de no hacer nada no estaba funcionando? Pues no lo entiendo. — Sr Huevón™ (@SrHuevon) March 23, 2020

El plan de Boris Johnson ya está claro, quiere que el coronavirus se asuste por lo loco que está y no se acerque a UK — Armando el pollo (@Arma_pollo) March 23, 2020

Boris Johnson waiting for the arrival of the Coronavirus. pic.twitter.com/ioWSYVdK5Q — SR.VEGETAL (@mejorchef) March 24, 2020

Han pasado de dejar flipado a medio mundo, a recular y hacer lo mismo que todos: confinamiento.

Para asegurar 100% el confinamiento en el Reino Unido habrá que tapiar los balcones. — Moe de Triana (@moedetriana) March 23, 2020

Se ha hecho un buen 'moonwalk' el Boris. Es lo que pasa cuando quieres ser el más listo del mundo y te das de morros con la realidad

Veremos cómo acaba la cosa...

Día 5600 de cuarentena. Boris Johnson aconseja a los únicos 50 supervivientes del Reino Unido que no paseen por los parques. Aparece un agujero enorme en el lugar donde hace años estuvo México. — Dios (@diostuitero) March 24, 2020

De momento seguimos con la esperanza de que un día podamos volver a la normalidad

A ver si se pasa todo esto y podemos volver a entrar muy rápido al ascensor para no coincidir con los vecinos. — Marina Lobo (@marinaLobL) March 19, 2020

Tremending Topic Crónicas de la Cuarentena

-Episodio uno: "Madrileños, que han dicho PANDEMIA, no PA’DENIA"

-Episodio dos: "Esta noche, a las 21:25, todos a los balcones a aplaudir a los reponedores de papel higiénico de Mercadona"

-Episodio tres: "El coronavirus ha logrado lo que no habían sido capaces Rosalía y C. Tangana: todo el país en chándal"

Importante:

-Seis pautas para prevenir las infecciones por coronavirus