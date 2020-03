Los balcones se han convertido en un espacio simbólico en el país desde que hace más de una semana se decretara el estado de alarma por la emergencia del coronavirus. Pero hasta ahora se han detenido a 929 personas y se han registrado más de 100.000 propuestas de sanción por saltarse la orden de confinamiento, ya sea para realizar fiestas o para "cazar pokémon". La Policía ya ha advertido de que no dejarán de perseguir "las conductas de esa minoría irresponsable".

Sin embargo, varios ciudadanos se dedican a insultar e increpar desde sus balcones a cualquier persona que se encuentre en la calle. Ya sea personal sanitario que vuelven de una larga jornada en los hospitales, trabajadores de supermercados que acuden a su puesto de trabajo o padres que pasean junto a sus hijos con autismo porque necesitan salir del confinamiento.

Esta 'policía de balcón' saca conclusiones y profiere insultos pese a que el Gobierno contempla excepciones a la cuarentena, como es el caso de personas con discapacidad y alteraciones conductuales, que pueden salir acompañadas.

José Manuel, padre de un niño de 9 años con trastorno del espectro autista e hiperactividad, explica a este medio que el pasado domingo llevó a su hijo con su patinete a unas pistas de baloncesto muy cerca de su casa en el municipio madrileño de Leganés, pero varios "vecinos asomados a sus ventanas y a sus terrazas empezaron poco a poco a insultarlos". Cuenta que han intentado "hacer la cuarentena lo máximo posible", pero que su hijo necesitaba salir.

"A los tres primeros que gritaron les respondí que tiene autismo. Al ver que eso no era suficiente, y que cada vez salían más vecinos, dejé de contestar y seguí pendiente de mi hijo. A los diez minutos llegó una patrulla de la Policía", explica José Manuel. "'Allí allí. Esos son'", escuchó decir desde esas ventanas cuando los agentes acudieron al lugar.

Cuando la Policía se marchó tras comprobar que estaban autorizados a salir durante la cuarentena, "una vecina al ver que se iban, gritó: ¡Qué vergüenza!"."No sé qué esperaba", explica José Manuel. Relata que él y su pareja decidieron pedir "un informe a su pediatra para la cuarentena que especifica que puede salir a la calle" después de que les "llegaran vídeos" con situaciones similares.

Tras volver a casa el pasado domingo, José Manuel decidió difundir un vídeo en Twitter para que la gente reflexione sobre este tipo de conductas.

A través de las redes sociales, ante el gran número de casos que se registran, varios usuarios difunden una campaña para que las niñas y niños con discapacidad porten un pañuelo o prenda azul, o para que vistan un chaleco amarillo, y así evitar que sean insultados o increpados cuando necesiten salir a la calle.

Generalizar esta iniciativa y que todo el mundo la conociera sería muy buena idea. Ánimo. pic.twitter.com/9LT87IesnT — Isabel (@IBmaprof) March 22, 2020

José Manuel afirma que no tiene "porqué estar gritando por la calle el diagnostico" de su hijo. "No creo que sea necesario tener que marcar a nuestros hijos para salir a la calle", añade. "No grites a la gente por la calle", pide.

Varias asociaciones han pedido identificar a los niños autistas con una prenda azul para no ser increpados al salir a la calle. No hay que marcar a los niños porque cuatro malnacidos quieran tener su minuto de héroe de balcón, sino denunciar y señalar a tanto policía aficionado. — A. Sánchez Moreno (@alejandrosanmo) March 23, 2020

Al igual que José Manuel, muchos han sido los que han usado Twitter para denunciar a esta 'policía de balcón'. "Esa vecina de enfrente que llama hija de puta a mi compañera cuando sale a la calle después de comer, decirle que se va al 12 de Octubre a trabajar hasta las 11 de la noche como una leona", afirma Javier Olivares en la red social.

Han insultado gravemente a una madre por ir con su hijo por la calle. El pequeño es autista y tiene permiso para salir a la calle. El encierro nos ha convertido a todos en valientes justicieros de balcón, de los que primero queman a la bruja y después preguntan el porqué. — A. Sánchez Moreno (@alejandrosanmo) March 23, 2020

Esa vecina de enfrente que llama hija de puta a mi compañera cuando sale a la calle después de comer, decirle que se va al 12 de Octubre a trabajar hasta las 11 de la noche como una leona. Probablemente, esa misma vecina saldrá al balcón a las 8 para aplaudir a los héroes... — javier olivares (@olivares_javier) March 23, 2020

Antes de increpar a alguien desde el balcón, recordad que los chiquillos con trastorno de espectro autista tienen el derecho reconocido a salir de paseo. De res ???? — Gustavo (@gustavoenpunto) March 23, 2020

Lo de gritarle a la gente que pasa por la calle que están traicionando la cuarentena y que ojalá se muera su madre no es buscar modificar conductas erróneas.

Son tus ganas de enfadarte para sentirte poderosa en lugar de aburrida y muerta de miedo.

Es violencia egoísta de mierda. — Aphra Behn (en casa) (@Aphrabh) March 24, 2020

Gente desde los balcones insultando.

_"Vete a casa payaso"!!!

_ El payaso. "A eso voy señora, después de 15 horas trabajando en el hospital, gracias"!

Dejad de ser la gestapo joder!!! Sois tontos o qué!!! ????????‍♂️????????‍♂️????????‍♂️ — Álvaro Barrantes (@lvarobarrantes) March 23, 2020