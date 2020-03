"Hay que ser desalmado": los tuiteros explican a Vox por qué quitar la sanidad a los migrantes sin papeles es una barbaridad

Vox pide que se elimine la sanidad universal en un momento de emergencia por el coronavirus. El partido de extrema derecha ha planteado una serie de propuestas para la prórroga del estado de alarma, que se debate este miércoles en el Congreso, como quitar la sanidad gratuita a los migrantes sin papeles o ampliar "el plazo de permanencia en los CIE de los extranjeros irregulares" por "razones imperiosas de interés general".

El partido liderado por Santiago Abascal ha sido duramente criticado por estas propuestas. El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, lo calificó de "miserable" y considera que quitar la sanidad gratuita "no solo es cruel con un sector de la población vulnerable" sino que ayudaría a preparar el virus "con mayor intensidad y provocaría más muertes".

"La ultraderecha pidiendo medidas para que se expanda más el virus", ha expresado por su parte Izquierda Unida a través de Twitter. "Hace unos días Vox hablaba de "gobierno criminal". Decía que no se tomaban las medidas necesarias. Hoy ya sabemos a qué medidas se referían: dejar sin asistencia médica a miles de migrantes en medio de una pandemia", afirmaba el diputado de Unidas Podemos, Javier Sánchez Serna, en la red social.

He estado en casas donde vivían 6 o 7 inmigrantes juntos porque su situación personal y económica no les permitía otra situación.

Imagina uno de ellos infectado que no va a los servicios de salud porque no puede pagarlo.

Multiplicalo por 1000.

Vox míserables e inconscientes. pic.twitter.com/KQGHcRlNqG

— Solo un tweet mas... (@a5c5c851bfa84c8) March 25, 2020