El gobernador de Nueva York llamando a nacionalizar empresas, el FMI pidiendo a España que invierta en sanidad, economistas liberales llamando al Estado a actuar con más medios, ¡¡¡Luis de Guindos hablando de una renta mínima de emergencia!!! ¿Qué está pasando? Pues que parece que el coronavirus tiene un nuevo síntoma: convierte a los neoliberales en socialcomunistas (que dicen algunos ahora).

Desde que la emergencia comenzó a tomar entidad, hemos visto a políticos y opinólogos de derechas, orgullosos defensores del libre mercado, e incluso en países que simbolizan el capitalismo más salvaje, clamar a los Estados medidas sanitarias y económicas. A organizaciones políticas que menguaron la sanidad pública pedir al Estado rapidez en conseguir más medios y a gente que suele bramar contra las ayudas a los más desfavorecidos pedir ayudas públicas para las empresas. Medidas que son muy necesarias pero que parecen un chiste cuando son pedidas por según quién y que demuestran que, al igual que sucedió en la crisis de 2008, cuando las aguas vienen turbias, el defensor más aguerrido del 'laisser faire' se agarra al Estado que ha ido ayudando a adelgazar.

Así en los últimos días, efectivamente, hemos visto como, el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), y exministro de Economía, Luis de Guindos, ha defendido una ‘renta mínima de emergencia’. También ha asegurado que "no se deben escatimar esfuerzos para hacer frente a la emergencia sanitaria". Precioso.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), por su parte, ha pedido a España que "el sector sanitario disponga de suficientes recursos", al tiempo que ha reclamado que la política fiscal sea "flexible" también para las empresas. Atrás quedan esos tiempos cuando el FMI pedía a España el copago sanitario, recortes en gasto social o cuando se preocupaban por "el riesgo de que la gente viva más de lo esperado".

La CEOE, que hace nada pretendía presionar a los médicos de familia para reducir el número de bajas por enfermedades comunes, pide ahora todo tipo de ayudas al Estado para los empresarios, al tiempo que aprovecha para pedir que no se derogue la reforma laboral.

En EEUU, hemos visto al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, entonar el 'exprópiese': este domingo pidió al Gobierno federal "nacionalizar de inmediato" las empresas que fabrican equipo médico, y que lo distribuya según las necesidades de los Estados.

Las redes también se han fijado en este curioso 'síntoma' del coronavirus:

Si el Estado interviene mucho, que interviene mucho. Si no me prohíbe el mitin en Vistalegre, ni las misas, ni los toros,... que no interviene mucho. No os entiendo a los liberales.

— ???? Bob Estropajo ???? (@BobEstropajo) March 20, 2020