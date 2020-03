"Cuanto más encerrada estoy más libre me siento": así comienza la historia ganadora del concurso de microrrelatos de Público. Su autora, Berta Burgos, inspirada por la cuarentena, llega a una sorprendente conclusión.

Cuanto más encerrada estoy más libre me siento.

Vivimos en un mundo donde la apariencia supera la esencia. Donde tenemos reloj pero ¿quién tiene tiempo?

Que la vida me perdone las veces que no la viví por culpa de la peor pandemia que existe:la estupidez humana #PublicoEsRelato

— Berta Burgos (@bertaburma) March 25, 2020