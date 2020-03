¡Viernes ya!

Ya es viernes. Por fin podemos pasarnos el finde en casa, en el sofá, descansando de toda esa semana en casa, en el sofá. Iba tocando. — El Jueves (@eljueves) March 27, 2020

Este sábado recuerda cambiar la hora, no vayas a llegar tarde a la ventana. — gerardo tecé (@gerardotc) March 27, 2020

Decimosexto día de cuarentena, según mis cuentas. Cada uno lo lleva como puede

¿Soy la única que no sabe ya a qué día vive? pic.twitter.com/jDD8V8pnfR — Lorena Fernández Álvarez (en casa ????) (@loretahur) March 27, 2020

Desde que estamos en cuarentena ya no puedo ver ninguna película o serie sin pensar: "pero no te toques la cara", "mucha gente ahí reunida", "madre mía, ahora una orgía, aquí se va a liar". — Carlos Langa (@CarlosLanga) March 26, 2020

Antes de la cuarentena / Después de la cuarentena pic.twitter.com/9PBnkCSEHA — Javier Durán (@tortondo) March 26, 2020

Con el confinamiento, los animales salvajes van tomando poco a poco las calles de las ciudades. pic.twitter.com/hKrCbfstTd — Sargento de Hierro (@MeoNapalm) March 25, 2020

Dios mío, que acabe esto. Yo no aguanto más vídeos por whatsapp. — Manolo (@Stefanypowers) March 24, 2020

En una escala de "leyendo clásicos de la literarura" a "cortándome el pelo delante del espejo mientras grito", ¿cómo lleváis los 15 días de encierro? — gerardo tecé (@gerardotc) March 27, 2020

¿Os acordáis cuando guardar distancia de seguridad o usar guantes se percibía como falta de educación o desconfianza? Lo menos fue hace quince días. — Pepe Colubi (@pepecolubi) March 25, 2020

Voy a desinstalar 2020 y a instalar otro programa. Me ha venido con un virus. — Dios (@diostuitero) March 24, 2020

Ahora me estoy arrepintiendo de no comprar el chalé de 700 mts en vez del pisito de 60. — Me llaman Mulo (@MellamanMulo) March 25, 2020

Le preocupa que haya llegado su turno de hacer de humano. pic.twitter.com/t7cjUVQMhW — El Mundo Today (@elmundotoday) March 25, 2020

Con nuestras luces y nuestras sombras. Con los aplausos en la ventana y con la policía del balcón. Como somos los seres humanos, con todas nuestras contradicciones.

Sales al balcón a gritarle a quien anda por la calle pero llamas a Glovo y Just Eat para que vengan hasta tu sofá. — El Humanoide (@ElHumanoide) March 27, 2020

Aplaudiendo a las 20:00 y votando al PP. — The Raven (@the_raven77) March 27, 2020

He bajado la basura y me han insultado desde un balcón. Desde el mío. Aprovechan cualquier ocasión. — Sr.Jimvill (@SrJimvill) March 25, 2020

Es muy duro, pero a pesar de todo tenemos que ser fuertes

No me digáis que después de ver esto no os entran ganas de lamer pomos y pasamanos hasta pillar el coronavirus. pic.twitter.com/WbRXRUQ2Ay — Moe de Triana (@moedetriana) March 26, 2020

Y ya están hablando por ahí de otro virus...

YO PASO YO PA SO pic.twitter.com/RNiyIp0GVE — 16 Días confinade (@Pelloque) March 25, 2020

Seamos optimistas, por favor

Hay que ser optimistas y ver siempre el vaso medio lleno. Y si es de agua, convertirlo en vino. — Dios (@diostuitero) March 26, 2020

Recordemos que las cosas podrían estar peor

Las cosas aún pueden ir a peor. pic.twitter.com/L3pqvbIajH — Hannibal Lecter (@Doc_Hannibal) March 26, 2020

El Congreso ya ha autorizado una prórroga del estado de alarma. De momento, hasta el 12 de abril

Las derechas, a lo suyo

La gran propuesta de Casado es que las banderas oficiales ondeen a media asta. Vale. A lo importante. — Revista Mongolia (@revistamongolia) March 25, 2020

-Qué tal vas Casado?

-Banderas.

-Cómo?...oye, que en esto del coronavirus tenemos que...

-Banderas.

-Que sí, joder, pero que también sería important...

-BANDERAS, BANDERAS Y MÁS BANDERAS!

-Mira, déjalo... pic.twitter.com/kbbIwlTMfJ — Sr. Humo (@elhombredehumo) March 25, 2020

Teo escuchando a Cayetana Álvarez de Toledo en La Ser pic.twitter.com/Wv2mcy0YEc — Dame Paciencia YA! (@damepacienciaya) March 25, 2020

Dejar a su suerte a posibles portadores del virus sin diagnosticar. Estos tíos son unos linces. pic.twitter.com/rl9wng3TqU — Moe de Triana (@moedetriana) March 24, 2020

"Y que brille la ciencia con la ayuda de Dios". Galileo se remueve en su tumba. pic.twitter.com/C0jbBskGlN — Dios (@diostuitero) March 26, 2020

Santiago Abascal, positivo en Coronavirus, se ha saltado la cuarentena para ir al Congreso a decirle a Pablo Iglesias, negativo en Coronavirus, que se ha saltado la cuarentena. — Luisao Moratalla (@LuisaoMoratalla) March 26, 2020

El PP asegura que nunca intentó privatizar la Sanidad en Madrid y que nunca lo volverá a intentar. — Mamut airado ???? (@Inefable82) March 25, 2020

Ni un día sin un TT de Twitter facha pescando en la pandemia. — Aquel Coche (@Aquel_Coche) March 24, 2020

Vendiendo por ahí la idea de que todo es culpa del 8-M

¿El 8-M, el culpable de todos los males? Viajemos al pasado para analizar la demagogia de la derecha con el coronavirushttps://t.co/OR5UeBP5wx pic.twitter.com/d2lSQAfNj3 — Tremending (@Tremending) March 27, 2020

Gente que estuvo en Vistalegre, en el fútbol o en el concierto de la Pantoja denunciando el 8M. Ese es el nivel. — Doña Merkel ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) March 26, 2020

"La derecha que culpa al 8-M del Coronavirus es la que días después se negaba a suspender la semana santa" pic.twitter.com/atmGJ2j8Pz — Anacleto Panceto ???????? (@Xuxipc) March 27, 2020

Y luego los listos, que hay más listos que virus

QUÉ IMBÉCILES E INÚTILES SON TODOS LOS GESTORES DE ESTA CRISIS POR NO PREGUNTARTE LA SOLUCIÓN A TI, QUE LLEVAS QUINCE DÍAS COMIENDO RISKETOS EN CALZONCILLOS. — Dani Bordas (@DaniBordas) March 25, 2020

Pero nosotros nos vamos a quedar otra vez con la gente buena que es la mayoría: sanitarios, fuerzas de seguridad del estado, trabajadores que están en su sitio. Se les oye poco, se les nota mucho.

Hay gente buena, claro que la hay. Los reconoceréis porque no están dando por culo. — arcitecta (@arcitecta) March 27, 2020

Seguimos tratando de lidiar con el virus, con muchas dificultades, con falta de personal, falta de material...

Sufriendo algún revés. Por ejemplo, España compró una partida de test rápidos que resulta que ahora no funcionan bien...

Me he hecho un test del coronavirus de los que ha comprado el Gobierno y me ha salido niña. — Moe de Triana (@moedetriana) March 26, 2020

Y los aviones de Ayuso, que siguen sin aparecer

Díaz Ayuso descarta que el tema de los aviones sea algún tipo de estafa, confía plenamente en el Sr. Chang Chu Yo. — Profeta Baruc (@Profeta_Baruc) March 26, 2020

Aeropuerto Adolfo Suárez Pandemio Murciégalo Pangolin Madrid Barajas. ¿Y se pierden? pic.twitter.com/exZjvN8QPk — ???????????? ???????????? ???????????? (@CaoWenToh) March 25, 2020

Mi suegra se ha enterado y está indignada con los 9000 test fallidos.. Normal.. La he comentado lo de los aviones de Ayuso..

Que aviones dice?? no se había enterado. No tiene redes sociales.. Sus fuentes de "información" son la Cope Y Tele5..

Nada más que añadir.. — SayonaraTroika (@Sayo_cab75) March 27, 2020

Madre mía...

2020 es como una serie que ha perdido audiencia y los guionistas empiezan a meter de todo a ver si la levantan. — Víctor García González (@Uvejeje) March 25, 2020

Y siguen creciendo los contagios: por ejemplo Carlos, el príncipe de Gales.

la única corona que va a tener en su vida https://t.co/TrMkcjEfS8 — miakulele ???? (@GussyBaboncia) March 25, 2020

¡Joder con la Final Season de The Crown! pic.twitter.com/WULThWX8xd — El Hematocrítico (@hematocritico) March 25, 2020

Y al mismo tiempo seguimos teniendo que hacer frente a los virus que ya conocemos de siempre

En EEUU, Trump quiere empezar a relajar las medidas del confinamiento, mientras el país que preside ya es el que tiene más contagios... Esperemos que tarde menos que su amigo Boris Johnson en rectificar...

El presidente de Estados Unidos, un jovenzuelo de 73 años, dice que hay que dejar que mueran los abueletes para salvar el país. — Anacleto Panceto ???????? (@Xuxipc) March 26, 2020

Trump se está tomando muy en serio lo del 'America First'. pic.twitter.com/pV95Zf21tZ — El Jueves (@eljueves) March 26, 2020

Por cierto, Boris Johnson es otro de los nuevos contagios. Yo no digo nada...

El Coronavirus da positivo en Boris Johnson. — Dios (@diostuitero) March 27, 2020

Suponemos que si a Boris Johnson se le agrava el tema no pise un hospital ya que hace una semana estaba dispuesto a dejar palmar a quien fuese. — El Jueves (@eljueves) March 27, 2020

El coronavirus saludando a Boris Johnson. pic.twitter.com/m2WDu9duhQ — cristina fernandez (@juevesantes) March 27, 2020

Isabel II

coronavirus 0 pic.twitter.com/sZ5pGvhUL4 — Javier Durán (@tortondo) March 27, 2020

El otro problema que está empezando a llegar como un tsunami es el de la crisis económica. Y de momento los líderes europeos no han llegado a un acuerdo y no hay ni 'coronabonos' ni fondo de rescate.

Por lo visto, el Covid-19 también se ha llevado por delante a la UE. — ???????????????????????? (@Arezno) March 27, 2020

Los países del norte no están por la labor de ayudar a los del sur. Same old story...

Pues no sé por qué hay gente extrañada: para los europeos del norte siempre hemos sido una mezcla entre un bar, un burdel y una cabina colosal de rayos UVA al aire libre. — loving (@OhMyLoving) March 27, 2020

Los griegos ahora mismo pic.twitter.com/Lv86EIln2w — Javier von Count???? (@javiervoncount) March 26, 2020

Holanda parece ser que no quiere oír ni hablar de emitir deuda común ni nada que se le parezca

Países Bajos de compasión — Mestralla ???? (@TSanxis) March 27, 2020

¿Qué te ha pasado, Holanda?, tú antes molabas...bueno, no pic.twitter.com/7N6e1gTeFp — Sargento de Hierro (@MeoNapalm) March 27, 2020

Los holandeses todavía no nos han perdonado el gol de Iniesta. — Dios (@diostuitero) March 27, 2020

La solidaridad brilla por su ausencia

Italia, España, Francia: Nos vamos a la mierda, necesitamos ayuda. Holanda: Para drama el nuestro que estamos vendiendo menos flores, necesitamos ayuda. https://t.co/0XTsMOzxXn — Citador (@El_Citador) March 27, 2020

Los portugueses, en cambio, nos han defendido

Portugal: 12 puntos. — La vecina rubia (@lavecinarubia) March 27, 2020

Su primer ministro, Antonio Costa, nos ha defendido sin pelos en la lengua y ha calificado las palabras del ministro de finanzas holandés de "repugnantes".

Menos mal que nos queda Portugal. pic.twitter.com/lZtf0ehKaY — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) March 27, 2020

Los países ricos no se imaginan por qué los pobres no han ahorrado como ellos. ¿De qué me suena esto?

Lo de los países del norte de Europa diciéndole a los países del mediterráneo que si no quieren tener problemas económicos deben ahorrar más, es literalmente como cuando los ricos le dicen a personas con sueldo de menos de 1200 euros/mes que si te 'organizas' puedes tenerlo todo — eva naranjo gonzalez⁷ (@eva_naranjo) March 27, 2020

Afortunadamente, entre todo el horror por las muertes también hay esperanza. Mucha gente está saliendo adelante.

Veo mucho mapa de los contagios y ninguno de los curados, así que he hecho uno con los datos de hoy. pic.twitter.com/HF9kALFu4O — Jaime Moya (@jma995) March 25, 2020

Esperanza Aguirre es una de las que se ha recuperado. Nos alegramos sinceramente. No olvidamos, pero nos alegramos.

El rey está haciendo cosas, que diría Rajoy

Por favor, que la siguiente negociación sea con Al Capone Limited. ???? — Profeeeeeee!???? (@dePlaymobil) March 24, 2020

El otro día visitó el hospital montado en el IFEMA

"Mire, Majestad: esos de ahí son los pobres." pic.twitter.com/v1U5k6e5Qh — Anacleto Panceto ???????? (@Xuxipc) March 26, 2020

- Y aquí hemos dibujado cuadrados y números al azar, porque total no va a entender nada, se va a ir en 3 minutos y tenemos mucho lío curando gente.

- No te entiendo con la máscara.

- Ya, ya lo sé. pic.twitter.com/aORjg08O6n — Javier Durán (@tortondo) March 26, 2020

Bueno, y también se ha reunido con los que están al frente de la gestión de esta emergencia

-Y en esto consiste lo del videotrabajo, majestad.

-Vale, la parte de video creo que la he entendido, volvedme a explicar lo de trabajo. pic.twitter.com/e6OPsZN0oD — Javier Durán (@tortondo) March 25, 2020

Y hoy el Tremending lo vamos a terminar con un mensaje de ilusión y lucha: ¡A vencer al puto virus!

Esta es Carmen, de 75 años, paciente de Geriatría del Hospital Gregorio Marañón, quiere lanzar este mensaje a los yayos de España, los que nos han enseñado a luchar y a seguir adelante contra viento y marea. Ella da ejemplo y esperanza. Te queremos Carmen! #SomosElMarañon pic.twitter.com/HDR0Kg8XpR — David García García (@OjodeThot) March 26, 2020

Tremending Topic Crónicas de la Cuarentena

-Episodio uno: "Madrileños, que han dicho PANDEMIA, no PA’DENIA"

-Episodio dos: "Esta noche, a las 21:25, todos a los balcones a aplaudir a los reponedores de papel higiénico de Mercadona"

-Episodio tres: "El coronavirus ha logrado lo que no habían sido capaces Rosalía y C. Tangana: todo el país en chándal"

-Episodio cuatro: "Quién nos iba a decir que en 2020 Ronaldinho iba a estar en la cárcel, Kobe muerto y Guti en su casa un sábado por la noche"

Importante:

-Seis pautas para prevenir las infecciones por coronavirus