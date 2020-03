Acompáñenos a ver esta triste historia. El primer capítulo empieza en agosto de 2019, con la actual presidenta de la Comunidad de Madrid en su discurso de investidura prometiendo "la mayor bajada de impuestos de la historia" en la región. En su discurso además presumía de que "Madrid es la Comunidad con los impuestos más bajos de toda España".

El segundo capítulo tiene lugar este lunes, en plena emergencia por el coronavirus, con Ayuso... abriendo una web para solicitar donaciones para la sanidad regional. Suyas son las conclusiones (una pista: la sanidad pública se paga con impuestos).

La Comunidad de Madrid ha abierto desde este lunes una página web para realizar donaciones destinadas íntegramente a la Sanidad para atender la situación de emergencia. La presidenta ha estrenado esta iniciativa efectuando una aportación personal, según han informado desde el Ejecutivo autonómico.

Relacionada: Doce segundos de Pepe Mujica sobre la emergencia: "Ahora que las papas queman todos se acuerdan del Estado"

Desde que comenzó esta emergencia, Ayuso se ha convertido en el ariete del Partido Popular, cargando constantemente contra el Gobierno por su gestión de la pandemia, utilizando para ello canales oficiales de la Comunidad, cayendo en contradicciones, y aprovechando la situación para vender su modelo político de "colaboración público privada", hablando en su cuenta constantemente de grandes empresas y marcas.

La última de todas ha sido la creación de una web para donaciones, que ha dejado multitud de críticas en las redes:

Si tus compañeros de la Gurtel, Punica y Lezo devolviesen lo robado.. Y no le quitases los impuestos a los ricos.. Tal vez no haría falta pedir dinero a los ciudadanos.. Pero vamos no me haga mucho caso..

— SayonaraTroika (@Sayo_cab75) March 30, 2020