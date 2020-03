"Ahora que las papas queman todos se acuerdan del Estado. Y el Estado tiene que tomar medidas pero cuando tengo que hacer plata y hacerla mía sola, que no se meta el Estado por favor". Son 12 segundos del expresidente de Urugay, José 'Pepe' Mujica, que dicen mucho.

Las pronunció en el programa Lo de Évole, este domingo en La Sexta, en un momento en que estamos viendo cómo parece que el coronavirus está convirtiendo a los neoliberales en 'socialcomunistas', que dirían algunos:

También ha tenido palabras sobre el calentamiento global:

Muy grande Pepe Mujica

"Mentira que no hay medios

Mentira que no hay recursos

Mentira que la cosa es imposible

No, Nunca el hombre tuvo tantos recursos, tanta capacidad y tanto capital

Por lo tanto, nunca tuvo tanta irresponsabilidad"#LoDeQuédateEncasa2 pic.twitter.com/QFc3LUeozM

