La icónica revista The New Yorker dedica la ilustración de su última portada a aquellos que están haciendo frente a la pandemia en primera línea, los sanitarios, coincidiendo con el Día Nacional del Médico en EEUU. La portada pone de relieve que los profesionales de la salud también tienen familia y son padres, hijos, hermanos.

El dibujo, titulado Bedtime (La hora de dormir), muestra un pasillo hospitalario repleto de médicos y enfermeras en acción, con el material de protección característico de esta epidemia, mientras uno de ellos le da las buenas noches a su marido e hijos a través de la pantalla de un teléfono móvil.

