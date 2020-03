La soflama patriótica de Bertín Osborne que se le vuelve en contra

En tiempos de coronavirus no podía faltar uno de los clásicos de Tremending: Bertín Osborne. Recluido (es un decir) con su familia en su finca de Sevilla, al cantante y presentador de 'Mi casa es la tuya' no se le ha ocurrido otra cosa que publicar un vídeo en sus redes sociales para recordarnos a todos que España es "un país grande".

Con una copa de manzanilla en la mano, Bertín –podemos permitirnos llamarlo así, dada su larga relación con Tremending– lamenta las condiciones en las que tienen que trabajar los sanitarios españoles. Eso sí, lo lamenta a su manera: "Cuando veo en la televisión a esos sanitarios envueltos en bolsas de basura para intentar evitar los contagios, más que vergüenza, que también nos produce vergüenza a muchos, lo que veo es un país grande".

Copa en mano, Bertín también brinda por "las Fuerzas Armadas, la Policía y la Guardia Civil" y asegura que ya habrá tiempo de pedir cuentas "a todos aquellos que hayan hecho de esta pandemia una catástrofe". ¿Adivinan a quién se refiere? Él mismo da una pista al decir un poco más tarde que "los españoles están muy por encima de aquellos que nos dirigen circunstancialmente". Blanco y en botella. La verdad es que el vídeo es un rosario de tópicos en el que no falta la mención a Catalunya ni el preceptivo viva al rey. Pero lo mejor es que lo vean: no tiene despedicio.

Hoy más que nunca me siento orgulloso de ser español pic.twitter.com/T68ktqFPFH — Bertín Osborne (@BertinOsborne) March 30, 2020

Que Bertín publique un vídeo en redes sociales es como darle dos pistolas a un mono: no se sabe por dónde van a ir los tiros. En este caso, a Bertín el tiro le ha salido por la culata. ¿Se queja de que la Sanidad no tiene medios? Pues habrá que financiarla y dotarla de recursos. Para eso están los impuestos. Pero es que a Bertín lo de pagar impuestos... como que no va con él. Tras publicar el vídeo, muchos tuiteros le han recordado que su nombre apareció en los famosos papeles de Panamá –creó una sociedad opaca para pagar menos impuestos, según reconoció él mismo– y que fue condenado por fraude fiscal y alzamiento de bienes en 2003. Pero como los tuits hablan por sí solos, aquí les dejamos una recopilación de los mejores zascas a Bertín.

Cara y muy dura. Como lo público se pagase con lo aporta esta gente, la mitad muertos. Estos son los que lo guardan en Panamá ????????, los que tiene que estar Hacienda vigilando, porque son España para la pulsera, pero la cartera tiene otras nacionalidades. — anukina (@anukina75) March 31, 2020

Bertín Osborne, sí, el mismo Bertín Osborne condenado por desvío de capitales para no pagar impuestos en España, dando alaridos y responsabilizado a otros de la falta de recursos de nuestros sanitarios. Ese mismo caradura de mierda de Bertín, sí. — Maqui ???? (@amodogrosso) March 30, 2020

«Viva la Guardia Civil, vivan las Fuerzas Armadas, viva el Rey y viva España».

Y sus líos con Hacienda que todos podéis googlear...

Bertín Osborne pic.twitter.com/3WSXIh4YAF — Juanma Bollingen (@juanmabollingen) March 30, 2020

