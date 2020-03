Ni ordenador ni nada enchufado que funcione con electricidad. Sobre la mesa, tres mapas de España, que recuerdan a los que usábamos en la EGB. A parte de eso, figuritas y recuerdos de todo tipo: muchas banderas de España, varias tazas, un toro, un Cristo, un cuadro de una Virgen, unos bolígrafos, tres o cuatro libros y algunas cajitas.

Ese es, básicamente, el contenido del despacho de Santiago Abascal, el líder del partido ultraderechista Vox, en una foto publicada en noviembre de 2019 en Libertad Digital, cuando acababa de "acondicionarse". En ese despacho, según la publicación, llevaba trabajando pocos días.

Un 'acondicionamiento' que no parece haber sido muy pensado para el trabajo en este siglo, en el que, para trabajar, los ordenadores suelen ser bastante más importantes que las figuritas.

Este lunes, el diputado de ERC, Gabriel Rufián, publicó la imagen en Twitter con un chascarrillo: "El pimentón será para hacer las franjas rojas de otra bandera".

A partir de ahí la foto se viralizó y han surgido comentarios y memes de todo tipo:

-Por favor, Angelines, no me pase llamadas.

-Santi, estás tocando un boli y no tienes secretaria.

-Ya, pero siempre quise decir esa frase. pic.twitter.com/hTC67f1eK8

— The Raven (@the_raven77) March 31, 2020