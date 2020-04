Manuela Carmena desmiente un bulo del exasesor de Toni Cantó: "No estoy enferma y no he recibido ningún respirador"

La exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha salido al paso para desmontar un bulo difundido por Alvise Pérez, exasesor de Toni Cantó. En el mensaje, acusaba a Carmena de recibir en su casa un respirador para evitar tener que acudir a un hospital público en plena crisis por el coronavirus.

"Sabéis qué ex-alcaldesa de 76 años ha recibido en su casa un respirador personal de la empresa VitalAire para evitar acudir a un Hospital Público y hacer cola como el resto de españoles? Os doy una pista: No informará de ello ni La Sexta ni medio alguno de izquierdas", publicó en Twitter.

Alvise, no te conozco y no sé qué motivos tienes para publicar esta calumnia. No estoy enferma y no he recibido ningún respirador. En estos momentos de preocupación y de esfuerzo colectivo de nuestro país por superar la pandemia, actitudes así no ayudan. Debería darte vergüenza. https://t.co/On9hv7naFo

— Manuela Carmena (@ManuelaCarmena) March 31, 2020