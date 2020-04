¡Miércoles!



¿Cómo va esa cuarentena?

No he echado los cálculos. Pero así, a ojo, llevamos unos 3.675 días en casa.

Venga, vamos, ánimo. No es para tanto

Ojo, que la pobre Letizia, the queen, está pasándolo como puede en una habitación de 110 metros cuadrados según Telecinco

Algunos sacan fuerzas de flaqueza y ya están aprovechando incluso para dar rienda suelta a su creatividad

Otros, en cambio, se están pasando ya un poquito de ánimos

Los aplausos y las verbenas de las 8 de la tarde pueden empezar a irse de madre

Y la policía de balcón sigue haciendo de las suyas en todo el país

La cosa va para largo, parece. Quién nos iba a decir que este 2020 iba a ser peor que el 2019...

This is possibly the most accurate gif I've ever seen. pic.twitter.com/mbH9lvQ641

— Jon Green (@jon_m_green) March 30, 2020