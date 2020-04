Las capciosas preguntas sobre el salario mínimo y los ERTEs que irritan a la ministra de Trabajo

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, compareció este jueves a mediodía en el palacio de la Moncloa para valorar los datos del paro en marzo. Han sido un batacazo: 302.365 parados más y 833.979 empleos destruidos. La propia ministra ha manifestado que esta subida del paro es "excepcional", "tremenda" e "histórica".

La ministra tenía el gesto grave, pero aún se puso más seria cuando los servicios de prensa de la Moncloa le pasaron dos preguntas de algún medio, ignoramos cuál, que no sabemos bien como definir. Mejor las transcribimos y ya ustedes valoran. La primera: "Hay cálculos de que con los ERTES nos podemos ir a los seis millones de parados si las empresas no logran superar esta situación. ¿Cuentan con esta situación?"; la segunda ya fue la guinda: "¿Creen que si no se hubiera elevado el Salario Mínimo Interprofesional más de un 22% se hubiera podido salvar algún puesto de trabajo destruido con esta situación". Estas se pueden definir de muchas maneras; capciosa quizá sea una de ellas.

A pesar de que la ministra aseguró que las preguntas no tenían "ningún rigor", su repuesta no pudo ser más sincera al tiempo que elocuente: "Me quedo perpleja". Y eso que se esforzó por aclarar que los ERTES "no son parados" y que el Gobierno ha tomado esta medida para "no destruir empleo". Pero lo mejor es que vean el momento. Nuestros compañeros del Huffingpost Post, siempre tan atentos a los pequeños detalles lo han recogido en un tuit.