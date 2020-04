Aquí seguimos, en cuarentena, a la espera de mejores datos

Todo el mundo esperando el pico en chándal. Hemos vuelto a los 80. — La Madre de Brian (@LaMadredeBrian) April 2, 2020

¡Venga! Ánimo, que llega el fin de semana. ¡A aprovecharlo todos!

¿Que vas hacer este fin de semana?

YO: pic.twitter.com/Km1G20EWHN — HUMOR CANALLA (@jcarlos2001) April 2, 2020

Es que, pensadlo eh, la que se ha armado...

Y todo esto porque se me olvidó pagar la renovación de la suscripción del antivirus. — Dios (@Dios_Padre) April 2, 2020

Y las repercusiones que va a haber aunque esto acabe pronto....

El confinamiento va a suponer un golpe definitivo para los videoclubs. — Super Falete ???????? (@SuperFalete) April 3, 2020

Son tiempos extraños los que estamos viviendo

He bajado a tirar la basura, me he cruzado con un policía, me he puesto nerviosa y he empezado a aplaudir. — Hasta el Moño (@BunHasta) April 2, 2020

Ya se ha perdido hasta la alegría ???? pic.twitter.com/IFaUBSuzO0 — M a e s e (@Castro_Mas_Cota) March 10, 2020

Pues acaba de parar la policía a un coche frente a mi piso para preguntarles de dónde vienen y adónde van. Como los filósofos pero con multas. — The Gamba Rebozada (@parbolo) March 16, 2020

He bajado la basura sin mirar el reloj y no os voy a decir a qué hora ha sido, pero sí cómo se debe sentir Messi cada vez que sale al Camp Nou. — Dani Bordas (@DaniBordas) April 2, 2020

Día 37 de cuarentena, casa de Marie Kondo. pic.twitter.com/wnTFprWMEK — Profeta Baruc (@Profeta_Baruc) April 2, 2020

Es flipante que la gente de mi generación se va a zampar 2 crisis económicas de caballo seguiditas en plena edad de comenzar a encarrilar su carrera profesional. La generación maldita. — Lone (@lonezgz) April 2, 2020

Odio la cuarentena. Yo quiero ser vago por gusto, no por obligación — Joaquin Eguia (@joaco_eguia) March 26, 2020

- ¿Qué pasa, señora?

- Que ya es la quinta vez que sacas al perro hoy. pic.twitter.com/gFgc1eckUA — Un Vampiro Andalú (@UnVampiroAndalu) April 3, 2020

In The Air Tonight drum solo: Quarantine edition pic.twitter.com/iwfHikau0d — Classic Dad Moves (@classicdad) March 31, 2020

¿Cómo lleváis el hecho de que, cuando tengáis 90 años y un poco de demencia y os pregunten por la pandemia, os vengan flashes del Dúo Dinámico y unos negros bailando con un ataúd? — Kim Jong-un (@norcoreano) April 2, 2020

-Personas cantando Resistiré en los balcones.

-Yo: pic.twitter.com/yoUW4O5e1w — Mortadela (@MortaSiciliana) April 2, 2020

Nos reímos porque hay que reírse, porque cura y porque bastante tenéis cada uno con vuestras preocupaciones. Pero no olvidamos que mucha gente y muchos de nuestros abuelos están muriendo y eso es una desgracia. ¡Puto virus vete ya!

Una sociedad sin abuelos es una puta mierda de sociedad. — Nydia con ene (@nyconene) March 31, 2020

¡Pero podremos con él! ¡Nuestros anticuerpos son fuertes!

Para anticuerpos, los que vamos a lucir este verano. — Clαusmαn; (@cl4usman) April 2, 2020

Lo importante es atender a lo que dicen las explicaciones científicas

Si eres religioso, recuerda: tu Dios te ama

Dios te ama pero con Brad Pitt se portó un poco mejor. — Dr. Pal (@javipaciencia) April 1, 2020

También hay cosas positivas, la polución se ha reducido más que nunca...

Vaya hombre, igual sí que eran los coches eh https://t.co/2tTlEjXE33 — M. Herrero (@mehrrero) April 2, 2020

Que gran noticia es que haya desaparecido la contaminación.

Sobre todo ahora que vamos a tener que vivir del aire. — Craich (@ACraich) April 2, 2020

Por lo demás, nos vamos adaptando a la vida en casa...

Manteniendo la calma

-En esta crisis hemos aprendido a mantener la templanza, serenarnos y mirar todo con mucha más calma y

-Y también

-¡NO HABÍA ACABADO, GILIPOLLAS! — Anacleto Panceto ???????? (@Xuxipc) April 3, 2020

También estamos viendo momentos bonitos y gestos de solidaridad

Se me ha caído una lagrimilla con mi casero. pic.twitter.com/QZAwClsnN8 — Cansaliebres (@Serjfield) April 1, 2020

La gente compartiendo mensajes de sus caseros perdonándoles las mensualidades y la mía ya me ha hecho dos perdidas. — Moe de Triana (@moedetriana) April 3, 2020

Lecciones...

Iros en fila a la mierda, por favor. pic.twitter.com/yWDGuS6TPe — FemiNancy Downs (@La_Muerta_Viva) April 2, 2020

Alejandro Sanz, por ejemplo, está lanzando frases motivaciones. No para

La evolución natural de los tuits de Alejandro Sanz: pic.twitter.com/FM6lWuFQnU — Dabi (@BigDabi) April 2, 2020

Y, afortunadamente, tenemos Twitter. ¡Gracias por Twitter!

Acompáñame a esta triste historia en desarrollo... pic.twitter.com/1JENVlVzpq — Stéphane M. Grueso (@fanetin) April 3, 2020

Según los últimos datos, España lleva ya 117.710 contagiados. Y serán más...

Hay que estar pendientes porque los contagios pueden aumentar

Periodismo de datos: Teodoro García Egea, campeón mundial de lanzamiento de hueso de aceituna: 16,84.

Podría contagiar a quien quiera de un escupitajo desde la acera de enfrente. pic.twitter.com/ttRaAYYFKo — Javier Durán (@tortondo) April 3, 2020

Esta semana hemos conocido los datos del paro y, como se esperaba, son demoledores

En las dos últimas semanas, en Estados Unidos, se han ido al paro diez millones de personas, ¿CÓMO ES ESTO POSIBLE ESTO SI ALLÍ NO TIENEN AL COLETAS? — ???????????????????????? (@Arezno) April 2, 2020

La derecha no ha perdido el tiempo, claro

Al principio hablábamos de la oposición aprovechando la situación para buscar rédito político

Es verdad. El nuevo Gobierno ha tenido falta de previsión por tardar 10 días en reaccionar. Pero tú, que llevas 20 años votando a quienes sabes que recortan en sanidad, lo mismo también has tenido un poquitito de falta de previsión. ¿O tú no? — gerardo tecé (@gerardotc) April 1, 2020

Bueno, pues ahora ya es a tumba abierta

Madre mía la que está liando Pablo Iglesias. https://t.co/eLVsr3f9U2 — Nuevas Degeneraciones (@nn_dgg) April 3, 2020

¿Quién crees que está dando más asco y mostrándose más rastrero e inoperante durante la pandemia? — El Humanoide (@ElHumanoide) April 3, 2020

Spain is different

El Financial Times señala que por la crisis del Coronavirus en todos los países han dejado al lado las tensiones políticas excepto en España, donde la oposición ataca duramente al gobierno https://t.co/SpdUl5NjFO — Eduardo Garzón???? (@edugaresp) April 3, 2020

En Vox se les ha ocurrido una idea buena: que se suspendan las autonomías y todo ese ahorro de representantes se invierta en sanidad. Luego les han propuesto algo más sencillo: que los diputados nacionales no cobren las dietas y que en Andalucía se bajen el sueldo. Ahí ya se lo han pensado un poco mejor

Una tragedia en dos actos que define a la ultraderechahttps://t.co/hy4CrYI6T8 — Tremending (@Tremending) April 3, 2020

La España que mendruga... https://t.co/gD7eLnv66I — ???? Bob Estropajo ???? (@BobEstropajo) April 2, 2020

Es muy importante no ceder el dinero de las dietas del Congreso mientras estás confinado en tu casa para fundírtelo en pimentón. — Moe de Triana (@moedetriana) April 2, 2020

Posteriormente, y ante las críticas, han anunciado donaciones a "asociaciones de víctimas del coronavirus"

"Asociaciones de víctimas del coronavirus". Sí, es lo que estás pensando, se está riendo de ti en tu puta cara. pic.twitter.com/FSXFHy0lwO — Moe de Triana (@moedetriana) April 3, 2020

El nivel de insultos, acusaciones y bajezas en las redes de la derecha es escandaloso. Llamando 'sepulturero' a Pedro Sánchez, difundiendo un bulo tras otro con un tema gravísimo, pidiendo un 'Gobierno de concentración'... De auténtica locura. De no creerte que pueda haber gente así.

Hoy me he encontrado una cuenta con 6.000 twits entre febrero y Marzo, no hay día que no llame asesino al gobierno, según el ha perdido 20 familiares y 4 o 5 amigos que a su vez todos han perdidoa sus abuelos. Urge saber quién y con qué dinero se están pagando estas campañas. — javi (@escarvasopas) April 3, 2020

Antes, el más psicópata de cada calle se escondía, intentaba pasar desapercibido para no ser señalado. Desde que la extrema derecho les dijo: "no tengáis vergüenza, no sois psicópatas, sois librepensadores", da gusto verlos en manada fuera del armario.https://t.co/EBg3WYLRMg — gerardo tecé (@gerardotc) April 3, 2020

La ultraderecha pide un golpe de Estado porque la pandemia mundial ha acabado con 10.000 vidas. En 1936 no había pandemia, pero la derecha dio un golpe de Estado que acabó con 500.000 vidas. En fin, que ni por pandemia ni por vidas, lo de la derecha y los golpes es por vicio. — gerardo tecé (@gerardotc) April 2, 2020

Pedro Sánchez es un sepulturero, pero Franco era un estadista. Son demócratas de libro. Del Mein Kampf, en concreto. — gerardo tecé (@gerardotc) April 2, 2020

Y para qué hablar de la prensa de la caverna. Tenían el listón por las nubes pero, oye, una vez más han conseguido subirlo más. Espíritu de superación

La caverna mediática pulveriza su récord de dar vergüenza ajena en plena emergencia por la pandemiahttps://t.co/bW8FTpFY4f — Tremending (@Tremending) April 3, 2020

Todos los que no crean que el Gobierno intenta matarnos y aquellos que se les ocurra recordar los años de recortes en la sanidad son comunistas etarras bolivarianos

Malditos comunistas de la Organización Mundial de la Salud. pic.twitter.com/bMw98r17nc — Javier Durán (@tortondo) April 2, 2020

Ahora es unánimemente ovacionado nuestro personal sanitario.Pero medio país no lo aplaudía cuando se movilizaba contra el desmantelamiento de la sanidad pública. Esa es la clave: demasiada gente se ciega con la propaganda de los poderosos. Hasta que un virus le devuelve la vista. — Joaquim Bosch (@JoaquimBoschGra) April 2, 2020

El otro día se montó un Cristo en Twitter pidiendo una cacerolada contra el Gobierno a las nueve de la tarde. Luego se escucharon los grillos a esa hora.

¿Escucháis eso? Es el silencio ???? -Los españoles han respondido ignorando las provocaciones, los bulos, y el discurso de odio de los golpistas. -No somos la España que ellos quieren. Somos mucho mejores. #FelizJueves pic.twitter.com/Z78xdkACpm — Protestona ???? (@protestona1) April 2, 2020

Define perfectamente la brasa ultraderechista en redes y medios. pic.twitter.com/84HMGQgI8z — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) April 1, 2020

No se sabe qué pudo pasar...

Ojo a cómo funciona a golpe de talonario la estrategia de la ultraderecha para simular que su mensaje golpista está teniendo éxito. https://t.co/Rf58PtX4Rz — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) April 1, 2020

En plan de Vox tenía una fisura muy importante: los miles de bots que han comprado para esparcir odio por las redes sociales no tienen manos para golpear cacerolas. — PabloMM (@pablom_m) April 1, 2020

Los del PP, por su parte, están indignados porque sus medidas no se ponen en marcha

Con el luto oficial bajarían a la mitad y con la bandera a media asta no habría contagios. Este @sanchezcastejon no se entera de nada https://t.co/kS2EGfXI3Y — Ramón Lobo (@ramonlobo) April 3, 2020

Pablo Casado insiste en la necesidad de declarar el luto nacional. Ya ha dedicado más tiempo a eso que a defender la Sanidad Pública. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) April 2, 2020

Por cierto, antes de acabar ¿habéis visto el meme ese de los negros con un ataúd? Lo está petando fuete

Siempre había querido que me incinerasen pero lo de los negros bailongos me hace dudar. — Puercoespanda ???? (@Puercoespanda) April 2, 2020

¡Ánimo! ¡Pensad en todo lo que vamos a hacer cuando acabe esto!

Cuando acabe la cuarentena pic.twitter.com/5MXirUWCiu — Bruno (@Bruno_8893) April 2, 2020

Venceremos al coronavirus. Y después a vivir

Yo creo que este 2020 para septiembre así nos debería de traer una invasion extraterrestre. Para completar el año. https://t.co/SQy9chYPKJ — Brioche (@BrioEnfurecida) April 1, 2020

Tremending Topic Crónicas de la Cuarentena

-Episodio uno: "Madrileños, que han dicho PANDEMIA, no PA’DENIA"

-Episodio dos: "Esta noche, a las 21:25, todos a los balcones a aplaudir a los reponedores de papel higiénico de Mercadona"

-Episodio tres: "El coronavirus ha logrado lo que no habían sido capaces Rosalía y C. Tangana: todo el país en chándal"

-Episodio cuatro: "Quién nos iba a decir que en 2020 Ronaldinho iba a estar en la cárcel, Kobe muerto y Guti en su casa un sábado por la noche"

-Episodio cinco: "He bajado la basura y me han insultado desde un balcón. Desde el mío. Aprovechan cualquier ocasión"

-Episodio seis: "Por todos es sabido que el PP maneja mejor que nadie las crisis. Lo demostraron con el 11-M, el Prestige, el Yak-42 y el metro de Valencia"