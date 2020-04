"Ridículos": así quedan dos noticias de un medio de comunicación si se intercambian Iglesias y Merkel

En esta emergencia sanitaria el papel de los medios cobra más protagonismo. En algunos casos, para mal. Después de que el vicepresidente segundo del gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, hiciera referencia en un mensaje de Twitter al artículo 128 de la Constitución Española que dice: "Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general", la derecha política y mediática le acusó de "querer imponer su ideología comunista y de amenazar a la propiedad privada" y de querer "instaurar un régimen comunista".

En esta línea, el diario El Economista tituló el pasado martes: "Iglesias quiere nacionalizaciones y socializar ahorros como Venezuela". Unos días antes, el pasado 20 de marzo, el citado medio también hablaba sobre nacionalizaciones en Alemania, donde gobierna la canciller alemana, Angela Merkel, pero con un tono radicalmente distinto: "Alemania se prepara para nacionalizar empresas si el impacto del Coronavirus se descontrola". Y en el subtitulo añadía: "Francia también ha defendido este extremo para proteger a sus empresas".

La medida solo es, por tanto, censurable si la propone Iglesias y así lo ha ejemplificado el periodista Jonathan Martínez en un simple tuit: "Hola, El economista. He intercambiado "Merkel" por "Iglesias" en dos noticias vuestras para demostrar lo ridículos que sois", escribe.

"Ahí lo dejo", resumía el guionista y periodista Max Pradera.

Los juicios contra Iglesias han impactado a las redes, teniendo en cuenta que no este mencionó ningún artículo de la extinta constitución soviética ni de la bolivariana de Venezuela sino uno de la española, el 128

Desde el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, los mismos que se hacen llamar a sí mismos constitucionalistas, criticaron que Iglesias citara dicho artículo recogido en la CE. El líder de los populares, Pablo Casado, se sumaba al clamor general, como no podía ser menos, asegurando que el vicepresidente "amenaza con expropiar la propiedad privada" o que quiere "nacionalizar la economía como en Venezuela".

Carlos Iturgaiz, candidato de PP y de Cs para las elecciones en Euskadi, también criticaba la cita y la relacionaba con "políticas comunista-bolivarianas".

También entró al trapo la dirigente del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy.

Y también Marcos de Quinto, diputado de Ciudadanos.

Las respuestas también fueron contudentes

El artículo 128 de la Constitución es el que se usó para expropiar los terrenos por donde pasa el AVE, los de las ruinosas autopistas radiales de la Com. de Madrid, grandes obras públicas, calatravas, etc.

A la derecha no le gusta que se use si no pillan cacho ellos y sus amigos.

