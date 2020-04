Enrique San Francisco afirma que votaría a la ultraderecha: "Resulta que ahora si tú estás de acuerdo con Vox eres un facha de mierda”

Enrique San Francisco sigue dando que hablar. El actor se ha mojado en una charla realizada con el periodista Javier Negre, al que quizás algunos recuerden por haber sido condenado tras inventarse una entrevista. Pues bien, a preguntas de Negre sobre cuál sería el sentido de su voto en unas hipotéticas elecciones, el cómico de 65 años no ha dudado en decantarse por la formación de Santiago Abascal: "Ahora mismo, si tú me pusieras las propuestas de un partido, sin saber si es de izquierdas o de derechas, y me taparas los ojos, pues yo estoy muy de acuerdo con muchísimas cosas de Vox", ha afirmado.

Quique San Francisco dice sin complejos que votaría a @vox_es. Me encanta este Señor. En la entrevista de @EstadoDAlarmaTV. pic.twitter.com/xuHZanGGQj — Arturo Villa (@ArturoVilla_) April 5, 2020

Pese a situarse del lado de la formación de ultraderecha, que en los últimos tiempos ha propuesto medidas como retirar el derecho a la sanidad universal a los migrantes sin papeles, que utiliza los más de 10.000 muertos por la epidemia de coronavirus para atacar al Gobierno con una imagen de la Gran Vía madrileña llena de ataúdes (pese a negarse a ampliar el estado de alarma), o haber anunciado que no iban a renunciar a las dietas para donarlas a una fundación al mando de un antiguo cargo del partido, Quique San Francisco ha tirado del argumentario clásico para defender su postura: "Ahora si tú estás de acuerdo con Vox eres un facha de mierda".

Las redes no han tardado en reaccionar antes estas nada sorprendentes declaraciones:

Enrique San Francisco, Pepe Reina y Jose Manuel Soto, el triunvirato intelectual de VOX. — Bernat ???? (@Berlus87) April 6, 2020

Por qué a la gente le sorprende lo de Enrique de San Francisco si solo habla de las mujeres como si fuesen objetos sexuales. — Lavellan (@dalishanrp) April 6, 2020

Quique San Francisco: H-

Fachas: Titiritero borracho, se le nota en la cara la vida que lleva, rojo de mierda, como todos, mamando de la renta de mamá estado. Quique San Francisco: Me identifico con Vox.

Fachas: Don Enrique, siempre es usted la voz de la razón. — Randy Meeks (@randymeeks) April 6, 2020