Las ilustraciones sobre el coronavirus copan las portadas de numerosos medios de referencia, entre ellos The New Yorker, que una vez más vuelve con una imagen que pasará a la historia del periodismo gráfico.

Tras su conmovedora y aplaudida portada del pasado marzo dedicada a los sanitarios que combaten en primera línea la covid-19, su última ilustración rinde homenaje a los que siguen trabajando pese a las circunstancias de cuarentena. La imagen de Pascal Campion, llamada "Lifeline" (La línea de la vida), pone sobre el foco la situación de los riders que se mantienen trabajando a pleno rendimiento pese a las condiciones de confinamiento y el parón laboral.

