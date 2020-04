"Hay que recordar que el sector público se financia con impuestos del sector privado". Esta es la respuesta del líder del Partido Popular cuando le preguntan si después de lo visto en la pandemia del coronavirus destinaría más medios y recursos a la sanidad pública. En lugar de una respuesta clara, un circunloquio ideológico que recuerda a la famosa frase "la segunda ya tal" de Mariano Rajoy. "Ya sabe el personal sanitario lo que puede esperar de él", han respondido en Twitter.

¿Respondería un liberal con un "sí, por supuesto"? Claro que no, faltaría más. #SanidadPublicaSeDefiende pic.twitter.com/hvTv6CeUah

Cuando se ha demostrado que el sistema sanitario público ha sido lo que está evitando unas cifras de muertos aún peores, cuando los españoles salen todos los días a las ocho de la tarde a aplaudir a los funcionarios de la salud pública, cuando en Madrid han tenido que pedir donaciones para financiar su sistema de salud semiprivatizado y cuando todo el mundo está pidiendo más recursos para los sistemas de salud pública, el líder de la oposición no ha sido capaz de hablar claro sobre este asunto.

Relacionada: Aplausos a Vicente del Bosque por lo que ha dicho sobre las donaciones y la sanidad pública

En las redes las críticas no han cesado:

Casado evita concretar si dotaría con más recursos a la Sanidad pública en caso de gobernar

Pués no sabéis que NO. Y seguramente hará más recortes,,,, pero le seguís votando y depues llorareis. ,si desta no aprendemos pá matarnos https://t.co/9P4WrLQnAq vía @publico_es

