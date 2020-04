Aquí seguimos, en el día ¿25? ¿26?... Luchando como podemos contra el coronavirus

Cumpliendo a rajatabla las medidas y las recomendaciones

Regla número 1: No tocar el interior de la mascarilla con los guantes. pic.twitter.com/lAaWBiSbKS

Dentro de nuestras casas, del sofá a la cama, de la cama al sofá, del pijama al chandal y vuelta otra vez

Estamos hartos ya...

El que puede, como mucho, hace gimnasia en casa

Definitivamente, hemos cambiado nuestros hábitos

Como ya no uso la puerta de casa, he colocado ahí un sillón y una mesilla para hacerme un pequeño rincón de lectura pic.twitter.com/PG1AZxfmeK

Afuera, seguimos viendo esas imágenes que parecen irreales de las calles desiertas...

Y cosas que nunca creímos que veríamos

He bajado la basura con unas pintas que parecía que me bajaba ella a mí.

Tal como va la cosa, vamos a ser el único país occidental que no nacionaliza nada, por miedo a que nos llamen "comunistas".

Streets of Rage (©Sega 2020) pic.twitter.com/wqpBZ3KJne

Como tenga que abrir las bolsas con los guantes de látex puestos no salgo del Mercadona hasta 2032

No se en qué hospital han hecho esto pero ES LO MÁS GRANDE. pic.twitter.com/PPc6mO9mqh

Hasta el rey está trabajando con la lengua fuera

A estas alturas la naturaleza ya está ocupando lo que es suyo

Hoy he visto un pelirrojo por las calles de Sevilla.Cuando el ser humano desaparece la naturaleza recupera lo que es suyo

Wildlife finally returning to Thames. Nature is healing???? pic.twitter.com/d6uBxSaIAx

Mientras, nosotros continuamos aplaudiendo y cantando por encima de nuestras posibilidades

-Soportaréeee... los gol-pes y ja-más me rendir— pic.twitter.com/L7HsFR30xh

La derecha sigue desatada y atacando al Gobierno por no hacer suficiente y por hacer demasiado a la vez.

Ahora imaginaos que en febrero se toman medidas. Se para la actividad tres meses. Todos al paro o a ERTEs durante meses. No hay muertos o apenas los hay. Imaginaos el debate en España en esa situación.

Me parece increíble que el Gobierno no escuche a los expertos y no ponga banderas a media asta para acabar ya con el coronavirus.

