¿Se puede ganar dinero viajando? A través de este reclamo algunas empresas logran captar a numerosos clientes que terminan sosteniendo un proyecto sin fines ni objetivos claros, más allá de perpetrar una estafa. Es el conocido como método Ponzi, una fórmula de estafa piramidal que roza la ilegalidad y que, en muchas ocasiones, termina entrando de lleno en ella.

El modus operandi es sencillo, pero efectivo si funciona: un operador establece un reclamo del tipo "gana dinero viajando", un supuesto negocio que generará ingresos con la simple práctica y esfuerzo del viajar, que acaba atrayendo a una serie de clientes interesados en dedicarse al negocio. Para entrar en el selecto club, el operador les exige una cuota de membresía, dinero que hay que pagar para formar parte del negocio.

Cuando se ha captado a estos clientes, se les da la posibilidad de incrementar su dinero "invertido" a través de la captación de nuevos miembros. Al final, todos acaban convertidos en "operadores" dedicados a la captación, y el negocio inicial (ganar dinero viajando) acaba desdibujándose hasta desaparecer. Los ingresos de cada miembro (y la recuperación de su inversión inicial) dependen de la captación de nuevos miembros (que pagan su propia cuota), con lo que se forma una pirámide que perpetúa el negocio hasta que la estafa se queda sin gente a la que captar.

Esta práctica cala sobremanera entre jóvenes y adolescentes (de 15 a 20 años), que se terminan convirtiendo en captadores y expertos en coaching. Algunos influencers de Instagram y otras redes están inmersos en estas redes de captación, por lo que convierten la captación en masiva entre los más jóvenes. Un hilo de Nicolás López en Twitter explica los pormenores de esta estafa piramidal.

Ayer tuiteé esta captura de whatsapp de uno de esos mil anunciantes qe invaden cada día Instagram. Tras hablar con él me di cuenta que no era ningún "hacha" ni "titán" sino un pobre chavalito de 20años. Quise hurgar un poco y descubrí algo + preocupante de lo que imaginé. HILO⬇️ pic.twitter.com/2jUPfqX67n

De primeras no es más que otra estafa piramidal. Unos venden móviles, otros productos para adelgazar... todos son un señuelo, el negocio está en captar otros vendedores y formar la pirámide. Pero en este caso se supeditan producto y objetivo empresarial: dinero y viajar pic.twitter.com/EeP60b1Xvv

En este nivel de captación el producto y el "ganar dinero viajando" desaparece. Ya solo es emprender y ganar pasta sin más ¿Xq? Pueden hacer que los niños paguen la membresía sin autorización, pero viajar no. WALÁ

Joder ¿y cuánto pagan esos mocosos por "emprender"? os preguntaréis. Los precios no los sueltan de primeras, pero con algo de persistencia logré estar a dos clicks de hacerme miembro: 295$ el primer mes y 100$ cada mes. Así tienes derecho a captar tu propia gente y ganar pasta pic.twitter.com/LqIXBGx9Xf

Gracias a Rapuva en Mallorca encuentras niños captados everywhere. Durante la cuarentena y por Instagram están haciendo su agosto: muchas de las cuentas de niños son creadas entre el 15 y el 30 de marzo. Pero en tiempos prepandemia también hacían eventos. Ojo al cartel "NO NIÑOS" pic.twitter.com/UuO2Zectmn

Sin embargo vemos a Rapuva y su team en la cuenta de una niña de 15. Entre ellos se distinguen dos "emprendedores" de 14 y 16 que se han gastado los euros que no tienen incitados por falsas ilusiones. No falta la foto junto a Jorge Torres en cada perfil de los niños que acudieron pic.twitter.com/rfoDYEEweG

Pero esto no andan en el límite, se cagan en él. En el contrato de membresía se especifica que es necesaria la mayoría de edad. Quien me apadrinó en el proceso de compra me aseguró que mi primo pequeño podía inscribirse y que él había inscrito a un niño de 15. pic.twitter.com/OSf1xh8M9y

— Nicolás López (@nicoGalton) April 11, 2020