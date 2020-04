La pandemia del coronavirus trae fake news y mentiras desde foros de Internet, sí. Pero algunas surgen desde lugares mas peligrosos: el poder político. Desde allí, las mentiras salen de sus bocas y se quedan para siempre, e incluso pueden llegar a las portadas de periódicos.

Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado hicieron este sábado una demostración de lo dañino que puede ser un dato sesgado. La confusión que genera en momentos tan delicados.

La polémica en cuestión se debe a la publicación de la presidenta de la Comunidad, que presentaba un gráfico en el que las altas hospitalarias por coronavirus superaban, con creces, los ingresos. Una manera de promocionar su gestión al frente de la tragedia acumulada por la covid-19.

Madrid está viviendo una situación excepcional. Durísima. Y para nosotros, la vida es lo primero. Salvar y sanar, nuestra primera preocupación. Y se está consiguiendo porque #MadridResiste pic.twitter.com/vSDmIprujL — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 10, 2020

Cada día los datos nos indican que estamos un poco más cerca y por eso no podemos bajar la guardia ahora. Gracias al compromiso y la responsabilidad de todos los madrileños, nuestros hospitales están cada vez menos saturados.#VamosMadrid pic.twitter.com/cpvcOD9n49 — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) April 12, 2020

Muchos economistas y expertos se dieron cuenta de que los datos estaban manipulados. "Esto es una manipulación tremenda en la representación gráfica de los datos que no se le puede consentir a ningún gobernante: si acumula una variable tiene que acumular la otra también. Menuda vergüenza", aseguraba Eduardo Garzón a través de redes sociales.

La cuestión es que Ayuso compara datos que no deberían cruzarse, dado que mezcla un dato acumulado, como es el de el total de altas, con otro que va día a día, que es el del total de ingresos. De esa manera, logra dar sensación de progreso, pero no es más que por mezclar dos datos de marcos distintos. Datos que no ganan relevancia ni muestran nada al juntarse.

Creo que hay un gráfico que resume mucho mejor lo que Díaz Ayuso y el PP han hecho en Madrid.

Lo he titulado: "Nivel de desvergüenza acumulado por el PP medido en millones de euros regalados a los ricos bonificando el impuesto sobre Patrimonio"

En mi caso, no está manipulado. https://t.co/UOFXaTo4V8 pic.twitter.com/5YJPBGx7El — Carlos Sánchez Mato???? (@carlossmato) April 11, 2020

Esto es una manipulación tremenda en la representación gráfica de los datos que no se le puede consentir a ningún gobernante: si acumula una variable tiene que acumular la otra también. Menuda vergüenza. https://t.co/iyCiNyLXmT — Eduardo Garzón???? (@edugaresp) April 11, 2020

???????????? #asíno No vale con tener una Consejería de Transparencia, hay que creer en ella.????????Los gráficos incorrectos de Ayuso y Aguado sobre el número de altas e ingresos en hospitales madrileños: comparan datos acumulados con datos diarios https://t.co/W5W0OyN5BE — Pilar Sánchez Acera (@psacera) April 12, 2020

Algunos usuarios de redes sociales criticaron la jugada de Ayuso y su segundo de abordo y líder de Ciudadanos en la capital, Ignacio Aguado.

No es total ingresos, sino total permanecen ingresados en el día. No se puede comparar con las altas acumuladas. Es un gráfico trampa para levantar la moral. pic.twitter.com/K4tUctBYHz — Papa oficial⬆️ (@homolibre) April 10, 2020