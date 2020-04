Lunes de vuelta al trabajo para muchos con el miedo al coronavirus en el cuerpo. Trabajadores de actividades no esenciales regresan a puestos de trabajo entre recomendaciones y medidas de seguridad impuestas por el Gobierno tras concluir el 9 de abril la restricción a las actividades no esenciales. Las únicas limitaciones a la actividad volverán a ser las recogidas en el decreto de estado de alarma inicial del 14 de marzo.

En las redes, muchos han sido críticos con esa vuelta y otros han remarcado las contradicciones de que haya trabajadores de actividades no esenciales viajando en metro a sus puestos de trabajo mientras existen otras medidas. Una de las que más éxito ha tenido es la del tuitero @Albertpelias, que lleva decenas de miles de retuits y "me gusta":

No creo que exista una definición más perfecta de capitalismo que no poder ir al entierro de tu abuela el viernes para no entrar en contacto con otras personas, y que el lunes te obliguen a ir en el metro a trabajar porque, con suerte, te van a dar una mascarilla.

— albertpelias (@albertpelias) April 12, 2020