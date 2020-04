Criticando a RTVE por no mostrar imágenes de ataúdes en la tele, acusando a China de traer "la peste del siglo XXI" y "el caldo de cultivo" del comunismo, llamando "régimen" al Gobierno democráticamente elegido, acusando al Ejecutivo de "gestión criminal", etc. Esta mañana, la portavoz del partido de extrema derecha Vox, Macarena Olona, ha participado en el programa Los Desayunos de TVE. Un intervención tan esperpéntica que no sabe uno por dónde empezar.

Pese a todas las peticiones para no identificar al virus con la comunidad china ante los ataques de xenofobia que vienen sufriendo y tras haber tenido que borrar Ortega Smith un casposo tuit en el que hablaba de "virus chinos", Olona ha vuelto a la carga. En concreto ha vuelto a las tesis xenófobas pero ampliándolas al comunismo, en una auténtica carambola de la vergüenza:

Macarena Olona (Vox): "China nos ha traído dos cosas: en primer lugar, la peste del siglo XXI y, en segundo lugar, el caldo de cultivo propicio para que los postulados comunistas se impongan en nuestro país" ➡ https://t.co/V3wkJojJeK #COVID2019 pic.twitter.com/tpQGwjymaV — Los Desayunos (@Desayunos_tve) April 13, 2020

La ultraderechista también ha acusado de falta de neutralidad a la televisión pública, la misma que en ese momento le estaba dando voz, acusándoles de "hacer una actuación de servicio al régimen".

Macarena Olona (Vox), en @Desayunos_tve, acusa a TVE de llevar a cabo "una clara violación de la neutralidad política" y de "hacer una actuación de servicio al régimen". ➡ https://t.co/hjct4CVUA5 pic.twitter.com/WVfftViB3h — 24h (@24h_tve) April 13, 2020

Algunos tuiteros han calificado su discurso de "odio en estado puro":

Ver a Macarena Olona en tve es contemplar a un robot sin sentimientos con un discurso aprendido en el que se insulta y se miente sin problema, diciendo barbaridades sin sentido. No tiene problema en usar a los muertos. Menuda irresponsable. — Diego Rodríguez (@CGT_Diego) April 13, 2020

Al escuchar a Macarena Olona de V????X pic.twitter.com/2IoTmqbaRo — SergeBirkin (@SergeBirkin) April 13, 2020

Xenofobia, exclusión... odio en estado puro. Es lo único q @vox_es tiene q ofrecer a los españoles y españolas. — 〽️iguel Montaño ???????? (@conectapersonas) April 13, 2020

Yo conozco la cita de Antonio Gramsci de "la verdad debe ser respetada siempre". Oye, @Macarena_Olona, ¿puedes citar de qué texto de Lenin has sacado esa cita? No sirven memes de whatsapp como fuente de autoridad. A ver si has leído algo más allá del argumentario. pic.twitter.com/TWv1dDuEf9 — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) April 13, 2020

"China nos ha traído dos cosas, la PESTE DEL S.XXI y los postulados comunistas que está imponiendo el Gobierno..." Macarena Olona. Vox ???????????? Estos llegan al gobienro y nos meten en la III guerra mundial!!! #FelizLunes#LosDesayunos — Protestona ???? (@protestona1) April 13, 2020

Gilipollez crónica.

Analfabetismo cultural. Un primor. — ????Aina Díaz ⚖ (@AinaDiazV) April 13, 2020

Dice Macarena Olona que China es la culpable de que estemos sufriendo LA PESTE DEL S.XX... Jó, ahora que casi nos habían convencido que la culpa la tenían las feminazis...#LosDesayunos — Protestona ???? (@protestona1) April 13, 2020

Xenofobia y mentiras ???? de esta señora en una entrevista llena de odio — Euprepio Padula (@EuprepioPadula) April 13, 2020

