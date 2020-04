Mientras el país sigue a rajatabla el confinamiento (con algunas tristes excepciones), mientras todos los ciudadanos están mentalizados de la importancia de la cuarentena para salvar vidas, mientras estamos viendo a los sanitarios luchar, y a trabajadores exponer su salud para que el país funcione... Mientras sucede todo eso, quién más ejemplo tenía que dar, todo un expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se salta a la torera todo para hacer deporte.

Así es. Rajoy se ha saltado el confinamiento en varias ocasiones para hacer ejercicio en la calle, cerca de su casa, en Madrid, tal y como ha informado La Sexta. Un hecho que será investigado por el Ministerio de Interior.

M punto Rajoy saltándose el confinamiento por sus cojones morenos... Esto es la derecha, actúan con absoluta impunidad demostrando que el bien común les importa una higa. Patriotismo del güeno! pic.twitter.com/dkrEhCbcrJ — Protestona ???? (@protestona1) April 14, 2020

Sigue los pasos de quién le nombró su sucesor, José María Aznar, que ya fue criticado hasta en The New York Times, por trasladarse a su residencia de Marbella cuando las autoridades ya pedían no hacer tal cosa para evitar más contagios.

Como no podía ser de otra forma, Rajoy se ha convertido en pasto de tuits y memes en las redes sociales:

Rajoy saltándose el confinamiento para andar a paso ligero, en chándal, haciendo círculos, mientras se mide las pulsaciones para evitar una muerte súbita. Si no amas a este hombre estás muerto por dentro. pic.twitter.com/uzQsGx1pMP — Kim Jong-un (@norcoreano) April 14, 2020

Es Mariano Rajoy el que se salta el confinamiento y es el confinamiento el que quiere que sea Mariano Rajoy el que se salte el confinamiento. — Luisao Moratalla (@LuisaoMoratalla) April 14, 2020

Mariano Rajoy se salta el confinamiento y sale todos los días a hacer ejercicio porque cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo beneficio político. — Luisao Moratalla (@LuisaoMoratalla) April 14, 2020

La naturaleza recupera su espacio pic.twitter.com/JzCZ3mZOot — Yeray (@yeraysoy) April 14, 2020

Lo de Rajoy

"Qué confinamiento ni qué confinamiento?" pic.twitter.com/qxIfwycrQ8 — Zalatoy ❤️???????? (@zalatoy) April 14, 2020

Rajoy a la cuarentena. pic.twitter.com/pQExjm0YoO — La Vida Moderna (@vidamoderna) April 14, 2020

¡Qué par de huevos tienes, Mariano! pic.twitter.com/sx4zu4QNZd — Cuban Mood ???????? (@cubanmood) April 14, 2020

Mariano Rajoy saltándose el confinamiento. Descripción gráfica. pic.twitter.com/j95QtvUulR — Mulo #YoMeQuedoEnCasa ???????????? (@AbreCesar23) April 14, 2020

M. Rajoy me parece un político consecuente, pasar de todo y correr cuando hay una crisis es lo mismo que ha hecho toda su carrera en política. — Javier Durán (@tortondo) April 14, 2020

Mariano Rajoy hace cosas. — ???? Bob Estropajo ???? (@BobEstropajo) April 14, 2020

Se fue al bar unas horas durante su propia moción de censura, ¿QUÉ ESPERÁBAIS? pic.twitter.com/QcVIj6msQE — MoiCamacho® (@Moicamacho) April 14, 2020

Pero, ¿quién ha salido a pasear saltándose el confinamiento? ¿M.Rajoy o Mariano Rajoy?. — ???? Bob Estropajo ???? (@BobEstropajo) April 14, 2020

En ausencia del ser humano la naturaleza sigue su curso y los Australopitecus Corruptus vuelven a verse por las calles. :__) pic.twitter.com/mGhZHBNSoC — Jonh mamón Quédate en casa, cohones. (@Jonh_mamon) April 14, 2020

Mariano Rajoy pero que has hecho?!?! ???? ????⚱️ pic.twitter.com/h5KosL6Pfh — Bat-uitero ???????? (@Bat_uitero) April 14, 2020

- Señor Rajoy, sabe que no puede salir a hacer ejercicio

- Tengo que ir a hacer cosash, shi shi cosash

- Mariano vuelva a su casa

- Ya me gushtaria volver a mí a La Moncloa pero mire ushte esh que ahora manda otro, venga hashta luego

- Central, necesitamos refuerzos pic.twitter.com/yaKWEdCCJ7 — Bat-uitero ???????? (@Bat_uitero) April 14, 2020

-Coronavirus? Dónde? A ver, que yo lo vea pic.twitter.com/eEOuS7QmQW — Supel Latón (@Supel_Laton) April 14, 2020

Es un momento tan bueno como cualquier otro para rescatar este tuit. https://t.co/pc6YNKEjfa — Aquel Coche (@Aquel_Coche) April 14, 2020

Mariano Rajoy saltándose el confinamiento para hacer deporte, y los trabajadores a trabajar jugándose sus vidas. Nada cambia en este país, absolutamente nada. — Antonio Mautor (@AntonioMautor) April 14, 2020

A lo mejor Rajoy no se ha enterado que hay una pandemia y criticamos por criticar.

Lo mismo en el Marca no han dicho nada. — Anacleto Panceto ???????? (@Xuxipc) April 14, 2020