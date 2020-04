"Portada indecente"; "nauseabundo"; "carroña máxima", "he bloqueado a El Mundo"... Son algunas de las críticas que están inundando las redes este miércoles en reacción a la portada del diario El Mundo que muestra la foto de dos sanitarios con trajes completos para evitar el contagio, ante el cadáver de un hombre. La imagen, que forma parte de un reportaje sobre el trabajo de los sanitarios, ocupa gran parte de la portada y va rodeada de titulares como: "La crisis se cebará con España por su gestión del coronavirus", "Casado se planta ante Sánchez tras ser citado por televisión a una reunión" o "El Gobierno opta por el plan de Escrivá y desautoriza a Pablo Iglesias".

La imagen y la forma de presentarla en portada han despertado un encendido debate en las redes, con opiniones de un lado y de otro. Algunos señalan lo innecesario de una imagen así por no aportar "información" o denunciar "un drama silenciado". Otros critican que se muestre a una persona inmigrante y pobre: "No es casualidad". Muchos se preguntan si a cualquiera le gustaría ver así a un familiar en la portada de un medio.

He bloqueado a «El Mundo». Buenas noches. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) April 14, 2020

El Mundo saca a una persona muerta por coronavirus en portada. No se sabe si el director del periódico sacaría en portada la foto de un familiar suyo en esas circunstancias. No se sabe si gracias al morbo venderán más de lo normal. Lo que sí se sabe es que eso no es periodismo. — gerardo tecé (@gerardotc) April 14, 2020

En el otro lado, hay quienes apuntan a que el periodismo "no es un pasatiempo" y debe "molestar al lector" y "enfrentarle a sus prejuicios". También hay algunos fotógrafos que han dado su opinión. Por ejemplo, el premio Pulitzer Manu Brabo ha mostrado la famosa imagen 'Muerte de un miliciano' de Robert Capa y ha apuntado que "Las imágenes cuentan lo que hay: las consecuencias de una pandemia".

Sin esta foto se hubiera tomado hoy:

-Españolito 1: atenta contra la intimidad del soldado

-Españolito 2: si fuera mi familia te clavaba en la cruz

-Españolito 3: no aporta nada. Solo morbo

- Capa: ???? pic.twitter.com/UalE1wYhAs — Manu Brabo (@ManuBrabo) April 15, 2020

También el premio World Press Photo, Daniel Ochoa de Olza, ha dado su opinión:

Si se hubiera muerto en Pakistán te la sudaría, con o sin foto. (El Mundo es un asco, pero el cinismo y la hipocresía también lo son). — Daniel Ochoa de Olza (@dochoadeolza) April 15, 2020

Incluso algunos matizan que una cosa es el reportaje en sí y otra el uso que el medio ha hecho con esa imagen.

El debate sigue en las redes:

Hoy, con tu ejemplar de El Mundo, gratis tu puto asco coleccionable. — Miguel Anómalo (@Anomalo) April 15, 2020

Esta portada es de carroña máxima — Javitoce (@perrxgamberrx) April 14, 2020

El reportaje que publica El Mundo es muy bueno. Porque quien lo hace es muy bueno. Y la foto interior de @adilolli es magnífica para mostrar el trabajo de los sanitarios que es de lo que trata el reportaje. pic.twitter.com/EVtnZ2Heaj — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) April 15, 2020

La portada es otra cosa. Porque no depende de quien hace el reportaje ni es quien elige la fotografía. Porque la portada es editorial, porque no pretende hacer periodismo, sino política. Que es a lo que se dedica Francisco Rosell y el resto de plana mayor del periódico. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) April 15, 2020

Tú que te has dedicado a la información deberías saber diferenciar cuando una imagen aporta información o denuncia un drama silenciado y cuando es sólo morbo, Vicente. Deberías, pero imagino que pasas de hacerlo o simplemente eres incapaz.https://t.co/n7YNG5sslL — gerardo tecé (@gerardotc) April 14, 2020

Creo que podríamos hacer desde ya piña y no hacer circular la portada de El Mundo. Y que se lleven un unfollow. Pásalo. — Luis Alis・ルイス (@luisalisferrer) April 14, 2020

Acabo de ver la portada de El Mundo.

No han puesto la foto del cadáver del Marqués de griñón, o de Lorenzo Sanz o de nadie cuya familia pueda contratar abogados.

No, han puesto la de un migrante que vive en la pobreza. — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) April 15, 2020

El Mundo publica hoy un muerto en portada. Y muchos a rasgarse las vestiduras. Un muerto, lo nunca visto, jamás se había publicado la imagen así en ningún diario. Nunca, jamás. Bueno, algún sirio, o iraquí, palestino, haitiano, somalí, venezolano... Pero esto pasa aquí... — Alberto Tallón (@AlbertoTallon) April 15, 2020

Cada vez que alguien me dice que una foto especialmente dura es innecesaria porque la gente 'ya sabe' lo que pasa me pregunto que dirán cuando vean el 99% de las fotos que hacemos cada día. — Edu Nividhia (@Edu_Nividhia) April 15, 2020

Portada indecente de El Mundo, una más. — Edu Bayón (@edubayon_) April 7, 2020

Antes de publicar la portada de El Mundo pensadlo dos veces. Antes de tu indignación por su inhumanidad va el respeto a la memoria de quien se ha ido. Que tu decencia venza a su amarillismo. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) April 15, 2020

El cadáver que saca en portada El Mundo es el de un hombre pakistaní que vivía en "uno de los barrios más pobres de Valencia". No es casualidad y es totalmente indecente. — Belén Remacha (@belenremacha) April 14, 2020

Cuando necesitas la foto de un cadaver en portada para que te lean, te compren y hablen de ti. Pues eso. — Aitor Albizua (@aitoralbizua) April 14, 2020

La portada de El Mundo, que no pienso reproducir, pasará a estudiarse en las facultades de periodismo como advertencia sobre lo que puede llegar a pasar en la profesión al traspasarse todos los límites de la decencia. — A. Sánchez Moreno (@alejandrosanmo) April 15, 2020

No seré yo el que comulgue con El Mundo xo tampoco voy a aceptar que el estado se convierta en censor ni que la gente disfrace sus filias políticas de buena moral. Jode ver muertos? Pues a cambiar las cosas, que no por no mirarlos van a dejar de morirse. — Manu Brabo (@ManuBrabo) April 15, 2020

A vueltas con el temita. No hay problema en mostrar la realidad. Las imágenes cuentan lo que hay: las consecuencias de una pandemia. Nada de esto estaría pasando si el gobierno no hubiera jugado a ocultar estas imágenes que, X otro lado, puedes ver en cualquier otro país. — Manu Brabo (@ManuBrabo) April 15, 2020

Que las imágenes desgastan al gobierno?? No será que el gobierno se ha desgastado él solo tratando de impedir esas imágenes?? No me disfracéis vuestras filias políticas de buena moral. El resto del mundo enfrenta la muerte de los suyos y no pasa nada. — Manu Brabo (@ManuBrabo) April 15, 2020

Hasta hoy que he visto la portada de El Mundo no entendía la gravedad de lo que pasaba. — Sr.Jimvill (@SrJimvill) April 15, 2020

La portada de El Mundo es periodismo. El periodismo no es un pasatiempo, ni una mermelada que untar en el desayuno. Al contrario, es una jerarquía del mundo que debe molestar al lector, provocarle, sacarle de su comodidad y enfrentarle a sus prejuicios. Tratarle como a un adulto. — Mariano Alonso (@mariano_alonsof) April 8, 2020

Nauseabundo!! Sois muy miserables. — Ánxela. (@Amaestro5) April 15, 2020

Teo ve la portada de "el mundo" pic.twitter.com/V5lgQVQ9pF — No Fumo Tabaco ???? (@NoFumoTabaco) April 15, 2020