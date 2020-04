¡Buenos días! Ayer fue el día de la República...

Los que pedís la República sois unos desagradecidos con todas las cosas que ha hecho por nosotros la monarquía, como salir en velero. — Dani Bordas (@DaniBordas) April 14, 2020

Pedir la república española por Amazon para mantenerse dentro del marco constitucional. — Mortadela (@MortaSiciliana) April 14, 2020

Se ha quedado buen día para proclamar la República. No importa cuándo leas esto. — Miguel Anómalo (@Anomalo) April 14, 2020

Aquí comenzamos un nuevo capítulo de las Crónicas de la Cuarentena, donde intentamos contaros todo lo que está pasando y animaros gracias a la enorme tarea de nuestros admirados tuiteros

Son días duros, pero algún día nuestros nietos nos agradecerán haber luchado en primera línea del tuiter. — Dr. Pal (@javipaciencia) April 10, 2020

Ya son muchos días de cuarentena, la verdad...

Ya he probado el mes gratis de confinamiento y quiero cancelar la suscripcion x favor — Mierda Embolsada⚡ (@Clautpatoporni) April 12, 2020

Estamos viviendo cosas inéditas...

Como sigamos pillando barriga, este año será conocido como el dos mil vientre. — Chuzo de Punta (@chuzodepunta) April 13, 2020

Y así es como nacen los antidisturbios en Asia. pic.twitter.com/ttMqu0buev — Javier Durán (@tortondo) April 10, 2020

Resumen de todo lo que he hecho durante estos días de confinamiento ???? pic.twitter.com/qtJi5cHpQR — Carl Winslow (@CarlWinslou) April 14, 2020

A los chavalitos que se quejan de no estar con sus parejas durante el confinamiento los quería ver yo hace 18 años a cinco duros el SMS. — Dani Bordas (@DaniBordas) April 10, 2020

Tras un mes sin corridas, los toros ya deben estar al borde de la extinción. — Anacleto Panceto ???????? (@Xuxipc) April 14, 2020

¿Alguien sabe si el jefe del Estado Mayor de la Defensa se toma unos vinitos antes de salir en Moncloa? "NUESTRO VIRUS QUERIDO DEL COVID-19". Sí. Muy querido. Queridísimo. pic.twitter.com/0lgkc2MUvN — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) April 13, 2020

Sí tío necesito levadura. pic.twitter.com/yf2ODuBTyI — Moe de Triana (@moedetriana) April 13, 2020

Mucha gente está celebrando su cumpleaños en cuarentena y sin hacer nada

¿Adivináis quién cumple hoy 44 añitos y sigue sin saber lo que es trabajar? pic.twitter.com/oJynyKuI5w — Panik (@Panik81) April 14, 2020

Y ya estamos empezando a ver cosas feas, como lo de la gente dejando notas a los vecinos que no aplauden...

-Mire señor Luke, que no le parezca mal pero es que los vecinos nos hemos fijao que no sale a aplaudir a las ocho pic.twitter.com/TLkHuvZBrD — Lordo (@LordoLordor) April 14, 2020

O incluso escritos anónimos a sanitarios o personal de supermercados, pidiéndoles que se vayan del vecindario. Cosas verdaderamente delirantes...

@JuanGomezJurado Creo sinceramente que habría que darle visibilidad a esto.

Deberíamos reflexionar pic.twitter.com/dZcTbMwZfT —  Carlos JG (@CarlosJG) April 14, 2020

La Semana Santa se fue como llegó...

Desde este lunes, trabajadores no esenciales vuelven a sus puestos de trabajo. Una medida controvertida. Como ha dicho un tuitero, es difícil entender que el viernes no te dejen ir al entierro de tu abuela y el lunes tengas que ir a trabajar en el metro. Se está viendo quién es esencial de verdad en este país

Si el presidente de la CEOE se sube mañana al metro para ir a trabajar me creeré que no quedaba más remedio que volver ya. — gerardo tecé (@gerardotc) April 12, 2020

Ave, patronal, morituri te salutant. — Karma (@KobaCid) April 13, 2020

- Papá ¿Tú también vas a trabajar porque eres un héroe con súper poderes?

- No hija, yo soy albañil, el que tiene súper poderes es el dueño de Ferrovial. — Er Pali (@ErPali_) April 13, 2020

Para tratar de prevenir se están repartiendo mascarillas

Los españoles que viajan en metro piden también mascarillas para los sobacos: https://t.co/gAorW3IYTq pic.twitter.com/2SIWhLoDPk — El Mundo Today (@elmundotoday) April 14, 2020

Ya me han llegado las máscaras para ir a trabajar que pedí por AliExpress. pic.twitter.com/vunanDfAJF — Fulano Magnético (@fulanomagnetico) April 14, 2020

En Cantabria también...

Maemia las mascarillas del Revilla...

MEAMIAAAAAA !!! pic.twitter.com/CUTnFovvd0 — Zalatoy ❤️???????? (@zalatoy) April 13, 2020

En el Gobierno lo llevan como pueden

"Jimmy el Soplón era ahora Jimmy el Cadáver. Mi última pista se había ido al garete, y el asesino seguía suelto por Nueva York. Aquel maldito caso iba a acabar conmigo." pic.twitter.com/7ISv2ZeWpt — Aureal (@Aureal) April 13, 2020

En otras administraciones también

Y hay un gran debate acerca de las ayudas económicas del Ejecutivo

— Paco, que acaban de decir que van a ayudar a los micropenes.

— A las micropymes.

— Nunca nos toca nada. — Super Falete ???????? (@SuperFalete) April 13, 2020

Pero también hay cosas positivas: ya hay mucha gente que ha pasado el virus y se ha recuperado

- ¿Fernando Simón?

- Sí. Así solían llamarme: Fernando Simón el Gris. Ahora soy Fernando Simón el Blanco. Y en los albores de la tempestad, vuelvo a vosotros. pic.twitter.com/YmIhTkbEIT — Dinah called Dinah (@tumadrentuiter) April 14, 2020

Y bueno, ya lo habéis visto, la naturaleza está recuperando... Sí todo eso

Así ha amanecido el estanque del Retiro en Madrid hoy. La naturaleza recupera lo que un día fue suyo. pic.twitter.com/F5RIo7G10L — ЄГіҠѦ LѺթѦҬЄԌԱі (@ErikaLopategui) April 12, 2020

totalmente...mira el parque de San Isidro hoy sobre las 11:00 hs. pic.twitter.com/hUOxMoabi2 — Dant Bartouxs (@xyzows54) April 12, 2020

Me manda esta foto un amigo. Estanque del Retiro hace apenas 15 minutos. pic.twitter.com/YLfEErOWnx — Santiago Mazarro ♖ (@SantiMazarro) April 12, 2020

La naturaleza recupera su lugar. Cines Capitol hoy. pic.twitter.com/1CXJua68Vi — Mortadela (@MortaSiciliana) April 14, 2020

Vengo de sacar al perro y Madrid está así ahora mismo. Se va notando el aire puro y que la vida vuelve a su senda. pic.twitter.com/BskS0tVNZT — Mulo #YoMeQuedoEnCasa ???????????? (@AbreCesar23) April 13, 2020

Por no hablar de los preciosos skylines de ciudades como Madrid sin polución

Madrid sin la boina de contaminación. Maravilloso. pic.twitter.com/SzUU3gd3N3 — The Raven (@the_raven77) April 14, 2020

Como se nota la falta de polución en Madrid. Acabo de hacer la foto. pic.twitter.com/SKnfVsOcVm — Mulo #YoMeQuedoEnCasa ???????????? (@AbreCesar23) April 14, 2020

Por lo demás, todo sigue parecido, con la derecha haciendo de las suyas

Pablo Casado se saca de urgencia la carrera de Medicina en la Rey Juan Carlos "porque el Gobierno no hace nada": https://t.co/kZXv5FXPGF pic.twitter.com/fA4O3fhMqB — El Mundo Today (@elmundotoday) April 14, 2020

De todo tu discurso me quedo con esto. Te define bastante bien. pic.twitter.com/m0ZeR7RkNs — pi (@piedadcalero) April 14, 2020

El coche blanco es Pablo Casado ayudando en una crisis.

pic.twitter.com/Wb4s8ZzU0W — Numeritos ???? (@08181) April 13, 2020

Por no hablar de la ultraderecha...

Al escuchar a Macarena Olona de V????X pic.twitter.com/2IoTmqbaRo — SergeBirkin (@SergeBirkin) April 13, 2020

Para prevenir el contagio, el gobierno repartirá entre la ultraderecha miles de bozales. — Anacleto Panceto ???????? (@Xuxipc) April 14, 2020

Y sus intelectuales lo mismo

La típica quedada tertuliana de intelectuales en el siglo XXI... pic.twitter.com/UNapmffcMt — ???? Bob Estropajo ???? (@BobEstropajo) April 13, 2020

Javier Cárdenas es a la política lo que Javier Cárdenas es al periodismo. — Don Chalecos© (@donchalecos) April 14, 2020

JoseMa Juste, José Manuel Soto, Fran Rivera, Bertin, García Calvo, Quique San Francisco, Pepe Reina, Arévalo, Cayetano Martínez y Leticia Sabater..

Lo que más me gusta de VoX es el nivel de sus intelectuales???????????? — SayonaraTroika (@Sayo_cab75) April 13, 2020

Y los medios, para qué hablar

Propagando bulos a tope, cuando no creándolos

Nadie sabe quién crea los bulos.

Los bulos? Un misterio.

Como se crearán los bulos? Qué cosas. https://t.co/TFhYctG0uH — Ismael ???????? (@izmaezl) April 14, 2020

-La vacuna ya está pero no interesa sacarla. pic.twitter.com/7UzbfmpHZr — Doctor Coldyron. (@Docolday) April 10, 2020

En gran parte gracias a su nuevo ejército de bots y sus argumentos super inteligentes

Me encanta el insulto "progre", es como "Mira ese, que quiere el progreso, jajaja. ¡Viva la edad feudal, hostias!" — HipHopActual (@HipHopActual) April 11, 2020

En el pasado, pisoteraron la democracia de los votos con las botas. Hoy lo hacen con los bots. — Isaías Lafuente Zorrilla (@IsaiasLafuente) April 14, 2020

Ahora, como en WhatsApp han tomado medidas para evitar que se propaguen bulos, en Vox están hablando de censura y pasándose a Telegram. Precioso todo

"Tú amigo que no es ni de derechas ni de izquierdas se acaba de unir a Telegram". — querido javier (@queridojavier) April 13, 2020

Nos vamos entreteniendo con cosillas. Por ejemplo, ahora hay un meme que muestra varias imágenes y te pregunta cuál eliminarías. A veces es difícil, otras no

También pasamos el rato con los directos de Youtube, Facebook o Instagram...

Cuando haces un directo pero el gato necesita ver un momento el correo pic.twitter.com/mlKmR0bIab — ???????????????????????????? ???????????????? (@winston_lobo) April 11, 2020

Es duro el aislamiento, ¿verdad?

Y entonces gente, estamos hartos del aislamiento? pic.twitter.com/U0emopKe6I — J (@Ordybby) April 9, 2020

Este martes nos hemos enterado por unas imágenes de La Sexta que Rajoy se está saltando el confinamiento para ir a andar por ahí...

M punto Rajoy saltándose el confinamiento por sus cojones morenos... Esto es la derecha, actúan con absoluta impunidad demostrando que el bien común les importa una higa. Patriotismo del güeno! pic.twitter.com/dkrEhCbcrJ — Protestona ???? (@protestona1) April 14, 2020

Se fue al bar unas horas durante su propia moción de censura, ¿QUÉ ESPERÁBAIS? pic.twitter.com/QcVIj6msQE — MoiCamacho® (@Moicamacho) April 14, 2020

Pero, ¿quién ha salido a pasear saltándose el confinamiento? ¿M.Rajoy o Mariano Rajoy?. — ???? Bob Estropajo ???? (@BobEstropajo) April 14, 2020

Cada vez tengo más claro que la M de M. Rajoy es de "Me importáis todos una mierda, yo a lo mío". pic.twitter.com/RzatCi4hDh — Javier Durán (@tortondo) April 14, 2020

Tenemos fotos

Lo de Rajoy

"Qué confinamiento ni qué confinamiento?" pic.twitter.com/qxIfwycrQ8 — Zalatoy ❤️???????? (@zalatoy) April 14, 2020

Rajoy a la cuarentena. pic.twitter.com/pQExjm0YoO — La Vida Moderna (@vidamoderna) April 14, 2020

- Señor Rajoy, sabe que no puede salir a hacer ejercicio

- Tengo que ir a hacer cosash, shi shi cosash

- Mariano vuelva a su casa

- Ya me gushtaria volver a mí a La Moncloa pero mire ushte esh que ahora manda otro, venga hashta luego

- Central, necesitamos refuerzos pic.twitter.com/yaKWEdCCJ7 — Bat-uitero ???????? (@Bat_uitero) April 14, 2020

-Coronavirus? Dónde? A ver, que yo lo vea pic.twitter.com/eEOuS7QmQW — Supel Latón (@Supel_Laton) April 14, 2020

Es un momento tan bueno como cualquier otro para rescatar este tuit. https://t.co/pc6YNKEjfa — Aquel Coche (@Aquel_Coche) April 14, 2020

En serio, ¿en qué estaba pensando? Ya parece provocación...

Mariano Rajoy saltándose el confinamiento para hacer deporte, y los trabajadores a trabajar jugándose sus vidas. Nada cambia en este país, absolutamente nada. — Antonio Mautor (@AntonioMautor) April 14, 2020

A lo mejor Rajoy no se ha enterado que hay una pandemia y criticamos por criticar.

Lo mismo en el Marca no han dicho nada. — Anacleto Panceto ???????? (@Xuxipc) April 14, 2020

Todo un expresidente, quién más ejemplo tenía que dar...

Si se la sudaba como presidente, imagina como expresidente. — Paco Calavera (@pacocalavera) April 14, 2020

Y no uno, ya vimos cómo hasta The New York Times criticó a Aznar por irse a Marbella a pasar la cuarentena...

Aznar en Marbella y Rajoy saltándose el confinamiento para ir a correr pero con la derecha nos iría mucho mejor, claro. — Marina Lobo (@marinaLobL) April 14, 2020

En fin...

Da igual cuándo leas esto. pic.twitter.com/IgxPdFtb6I — unmundolibre (@unmundolibre) April 13, 2020

Seguimos. Mucho ánimo. Tomaos esto con filosofía

—Como filósofo, ¿qué opina de la situación?

—Es una movida que flipas. — Volcanero (@Volcanejero) April 13, 2020

Ánimo que solo falta 1 año y 2 meses para verano. — ENOL (@enolbc) April 12, 2020

Tremending Topic Crónicas de la Cuarentena

-Episodio uno: "Madrileños, que han dicho PANDEMIA, no PA’DENIA"

-Episodio dos: "Esta noche, a las 21:25, todos a los balcones a aplaudir a los reponedores de papel higiénico de Mercadona"

-Episodio tres: "El coronavirus ha logrado lo que no habían sido capaces Rosalía y C. Tangana: todo el país en chándal"

-Episodio cuatro: "Quién nos iba a decir que en 2020 Ronaldinho iba a estar en la cárcel, Kobe muerto y Guti en su casa un sábado por la noche"

-Episodio cinco: "He bajado la basura y me han insultado desde un balcón. Desde el mío. Aprovechan cualquier ocasión"

-Episodio seis: "Por todos es sabido que el PP maneja mejor que nadie las crisis. Lo demostraron con el 11-M, el Prestige, el Yak-42 y el metro de Valencia"

-Episodio siete: "La Policía parando coches para preguntar de dónde vienen y adónde van. Como los filósofos pero con multas"

-Episodio ocho: "Si Vox hubiera gestionado la crisis del coronavirus tendríamos de presidente al pangolín"