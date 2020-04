El pasado 4 de marzo, el Ministerio de Trabajo y Economía Social publicó una guía para empresas y trabajadores con recomendaciones para actuar ante posibles casos de coronavirus en el entorno laboral. En su momento, patronal y sindicatos la criticaron por "alarmista", bastante curioso visto desde el momento actual donde tantas voces acusan al Gobierno de actuar tarde ante la Covid-19.

Este miércoles, la ministra Yolanda Díaz recordaba al Partido Popular cuál fue su reacción ante esa guía, en su intervención en el Congreso de los Diputados: "Fue calificada como alarmista. Y nos han dicho, además, que actuábamos de manera precipitada".

Un discurso en el que también dio un repaso a la actuación del Partido Popular contra las medidas sociales tomadas por el Ejecutivo durante esta alarma:

Vaya repaso de Yolanda Díaz.. Desmontando al PP punto por punto.. Por cierto que el Día 4 de Marzo saco un protocolo para las empresas contra el coronavirus y la acusaron de oportunista Menos mal que la tenemos a Ella y no a la de la Virgen del Rocío.. pic.twitter.com/Tb5rxFJOvo

Gracias, Yolanda. Tú me representas. Soy un currito.

Yo soy autónomo, no he cobrado ni un duro y tuve que pagar mi cuota, es cierto que somos los casi olvidados, pero doy gracias a que esta crisis nos haya pillado con este gobierno y no en con el trifachito, porque están haciendo lo que pueden con lo que hay, un país arruinado x PP

— Nacho ???????????? (@Nacholaxe) April 15, 2020