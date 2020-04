"Hoy, en Marcianadas Parlamentarias..." Así comienza el tuit publicado por el periodista de Tribunales de El País José María Jiménez Gálvez. No es para menos, porque se hace eco de una pregunta surrealista del Partido Popular a la administradora de RTVE, que demuestra una total ignorancia sobre lo que se está preguntando. Tanto que podríamos preguntarnos si estamos ante la pregunta más vergonzosa en la historia del Congreso.

La pregunta, firmada por nada menos que seis diputados, reza: "En el Canal oficial de Twitter de RTVE se invita a seguir al periódico El País, a Pablo Iglesias y al PSOE ¿Considera la Administradora única de RTVE que estas referencias son ejemplo de pluralismo?".

Sí, es lo que estáis pensando: los señores diputados del PP han entrado en la cuenta de Twitter de RTVE, han mirado algunas de las cajas con recomendaciones "Tal vez te guste", "sugerido", "a quién seguir"... que aparecen junto al perfil, con recomendaciones automatizadas por Twitter (que son diferentes para cada usuario), y se han pensado que son recomendaciones hechas por RTVE. Y además han hecho una pregunta en el Congreso con ello.

Efectivamente, en la web del Congreso está registrada la pregunta, efectuada el pasado 10 de febrero y firmada por los seis diputados. También está la posterior respuesta, que muy didácticamente trata de sacarles de su error: "Esa afirmación no es correcta. El canal oficial de Twitter de RTVE NO invita a seguir a ninguna cuenta. Las sugerencias que aparecen al visitar un perfil cualquiera de esta red social están personalizadas para cada usuario, las realiza Twitter y están basadas en algoritmos". Además incorporan un enlace a la información que proporciona Twitter sobre sus recomendaciones.

