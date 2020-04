El líder de los ultraderechistas, denunciando un golpe de Estado por parte del Gobierno democráticamente elegido, mientras otros diputados de su mismo partido insinúan que el Ejército debería actuar. Son estos los tiempos que nos ha tocado vivir en España.

La parte de los acérrimos a los golpes de estado diciendo que esto no se puede permitir porque es un golpe de estado pero están pidiendo un golpe de estado de la parte contratante. pic.twitter.com/sLgMWXHmoB

La diputada del partido extrema derecha, Vox, Rocío de Meer, ha publicado este lunes un tuit en el que asegura que hoy "más que nunca, es hora de recordarle al ejército que la nación, no es lo mismo que el Estado. Y que ellos juraron lo primero". ¿Qué puede querer decir al hacer un llamamiento así al Ejército? En las redes sociales muchos tuiteros lo tienen bastante claro:

Posteriormente, tras el revuelo causado, ha añadido que sus palabras no proponen un golpe de Estado, sino que lo denuncian:

No es la única vez que la ultraderecha y sus seguidores utilizan diferentes frases llamando al Ejército o al rey a actuar o pidiendo un Ejecutivo alternativo. La cofundadora de UPyD, Rosa Díez, pidió en marzo formar "un gobierno de emergencia nacional" por "patriotismo y en legítima defensa".

Este lunes, Juan Carlos Girauta, ha puesto un misterioso y amenazador mensaje: "Al final vais a despertar al León dormido". Su tuit ha provocado decenas de reacciones.

Desde Vox llevan ya varias semanas jugando con la idea de quitar al Gobierno democráticamente elegido. Hace un par de semanas, la portavoz de la formación, Macarena Alona, ya pidió lo que llamó un "Gobierno de emergencia" y además sugirió algunos nombres para dirigirlo: Aznar, Felipe González o Rosa Díez. Delirante.

Este discurso tampoco es nuevo. El diputado de Vox Hermann Tertsch ha hablado en otras ocasiones en términos similares:

Por no hablar de otras cuentas de seguidores de estas formaciones, cayendo en las mismas contradicciones:

Liberales pidiéndole al rey que se pase la democracia por el orto. What a time to be alive. pic.twitter.com/Gi3VwXGG5N

