"Fernando Verdasco siempre ha destacado por su golpe de derecha", las críticas más ácidas al tenista tras meter la pata en Twitter

Zapatero a tus zapatos. Esa es la lección que ha debido aprender (imaginamos) el tenista Fernando Verdasco después de haberse puesto todo digno en Twitter denunciando una supuesta censura en Instagram que al final no resultó ser tal.

Todo comienza cuando a Verdasco se le ocurre publicar en su cuenta de Instagram dos encuestas sobre la gestión de la emergencia del coronavirus. Con el aviso de "importante que los votantes sean solo españoles", el tenista lanzó dos preguntas muy concretas a sus seguidores que a continuación transcribimos. La primera fue: "¿Os gusta cómo está llevando el Gobierno la crisis del covid-19?" y la segunda: "Si hoy tuvierais que votar, ¿votaríais al mismo Gobierno?". Dos opciones de respuesta: sí o no. Todo parecía sencillo.

Unos cuantos centenares de sus seguidores dieron rienda suelta a la curiosidad de Verdasco. Para ellos el Gobierno lo está haciendo fatal y en las próximas elecciones al Gobierno lo va a votar Rita, pero de repente, a los 1.000 votos, Instagram dejó de contarlos. ¿Qué ocurre?, se debió de preguntar Verdasco, que no se paró a pensar ni medio segundo que todo podía deberse a una cuestión técnica y denunció en Twitter que Instagram le había censurado.

Me han bloqueado mis dos encuestas en instagram justo a las 1000 visitas !! Sólo para que lo sepáis , quería compartirlo con vosotros !! ????????‍♂️ pic.twitter.com/mRIqIQ6rzo — Fernando Verdasco (@FerVerdasco) April 19, 2020

¿Era cierto lo de la censura? ¿Había matado la curiosidad al gato? Pues no, por un error técnico, Instagram fija en 1.000 el número de visitas, aunque sean muchas más. Eso llevó al tenista a creerse lo que no estaba ocurriendo. Parafraseando a algún tuitero, como el mejor golpe de Verdasco es la derecha, el tenista vio fantasmas donde no los había, quizás influido por las constantes denuncias de la derecha y de todo su aparato mediático contra el Gobierno por, supuestamente, censurar la libertad de expresión. Hasta el propio Verdasco hizo alusión a ello.

No me he metido con nadie, porque me las bloquean ?

Sólo quería saber que piensa el pueblo español de una forma limpia !

Ya no tenemos libertad de expresión ??? — Fernando Verdasco (@FerVerdasco) April 19, 2020

Pero nada, todo venía originado por un problema técnico y el tenista quiso rebajar un poco el tono de su denuncia más tarde:

No quería causar caos con mis tweets! Se dice ahora que tal vez es un fallo de instagram. Yo no sé qué ha pasado pero simplemente os contaba la situación con mis encuestas bloqueadas !! #LibertadDeExpresion — Fernando Verdasco (@FerVerdasco) April 19, 2020

Huelga decir que tras este episodio una legión de tuiteros se lanzó sobre Verdasco, al que muchos recriminan que se meta con el Gobierno y exhiba un patriotismo de pulserita (él es muy y mucho español) desde su residencia en Doha. Todos sabemos que Qatar es un país donde, por decirlo de forma generosa, son más laxos con los impuestos pero también más estrictos con la libertad de expresión que en España y él, Verdasco, ha elegido vivir en Qatar precisamente por aquello de pagar menos impuestos. Luego se quejará de la actuación del Gobierno, pero es que la sanidad pública hay que financiarla.

Así que como siempre, cedemos la voz a los tuiteros que han demostrado más ingenio a la hora de poner a Verdasco en su sitio:

Dice Fernando Verdasco que su gobierno lo censura.

Anda que como se entere su presidente, el emir Tamim bin Hamad Al Thani, lo pone firme. — Anacleto Panceto ???????? (@Xuxipc) April 19, 2020

Este tenista que se burla de los recogepelotas se llama Fernando Verdasco. Está casado con la hija de Miguel Boyer, ministro que impulsó la desindustralización en España. Dice que es muy mucho español pero tiene su residencia y tributa en Doha (Qatar). pic.twitter.com/8jejt7ikAG — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) April 20, 2020

Mi apoyo a Fernando Verdasco.

Cada uno tributa donde le sale más rentable criticar a España. — Javivier Ortega Smith FAKE (@OrtegaSmith23) April 20, 2020

Instagram, que por error no muestra más de 1000 visitas a una historia, se ha alineado contra Fernando Verdasco y le ha bloqueado su contenido. Todo ello, por supuesto, como consecuencia del socialcomunismo bolchevique bolivariano en el que estamos inmersos, que controla internet https://t.co/BBFKoYd0qQ — Fran Mata (@franmata6) April 19, 2020

Fernando Verdasco vive en Qatar un emirato tan brutal e inhumano como #ArabiaSaudita

Y el tío tiene la desfachatez de decir que "ya no no hay libertad de expresión" pero no en #Qatar sino en el estado español. Y es jaleado por la derecha y fascistas los mismos de la #LeyMordaza pic.twitter.com/oRYWU6gTXm — Manel Márquez (@manelmarquez) April 20, 2020

Dime cómo tratas a los recogepelotas y te diré cómo eres.#Verdascohttps://t.co/HwGky4DnIB — Isaac ???? (@isaacfcorrales) April 19, 2020