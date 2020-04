Alfonso Alburquerque, párroco de Archena (Murcia), ha suscitado la polémica en Twitter por un discurso sobre la gestión del Gobierno de la emergencia sanitaria. "Es tiempo de una fuerte crítica contra aquellos que, dirigiéndonos desde un desgobierno central, están creando una gran paranoia nacional", ha pronunciado el cura durante un sermón, tildado de "mitín" por los tuiteros.

En un extracto de la homilía, compartido desde la cuenta del periodista Jesús Cintora, Alburquerque señala que las ruedas de prensa diarias del comité técnico del coronavirus son una "burla". También, acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de mentir: "Un Gobierno que no está haciendo absolutamente nada. Viviendo del engaño, del silencio, ocultando la verdad. Y eso se llama mentir".

El cura asegura que "si hay mentira y hay engaño, obviamente paz no hay, no puede haber". Asimismo, señala que "las críticas están creciendo cada vez más", para después aseverar que "es verdad que el control de los móviles también se está haciendo. Lo habéis notado en vuestro móvil al igual que lo he notado yo".

"El gobierno miente y vive del engaño. Es momento de una fuerte crítica contra un desgobierno central, hermanos. Si hay mentira, paz no puede haber. También están controlando los móviles, que lo he notado yo". Misa del cura de Archena (Murcia), Alfonso Alburquerque #COVIDー19 pic.twitter.com/oTPMQc9Y9J — Jesús Cintora (@JesusCintora) April 20, 2020

Los tuiteros, muy indignados, critican las palabras del párraco al considerar que sus declaraciones animan al "golpismo".

