"¡Porfa, qué Pablo Casado cuente el chiste de la encuesta del INEA y así todos nos reímos un rato!"

El titular es ciertamente llamativo, de esos que se quedan grabados a fuego en el cerebro: "El 68% de los españoles considera un "desastre" la gestión del Gobierno y suspenden a Sánchez con un 3". ¿Cómo? ¿De verdad? La noticia, difundida por Europa Press, es tan increíble que uno tiene que leerla hasta final. Sólo entonces el lector sabrá que ese dato sale de una encuesta hecha de manera online entre el 1 y el 10 de abril por el Instituto Nacional de Estudios Analíticos (INEA), una institución no muy conocida ni siquiera por los expertos demoscópicos.

La encuesta también pone una nota a la gestión de la emergencia sanitaria por parte de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Suspenden estrepitosamente: con un 3 el presidente del Gobierno; con un 2,3 el vicepresidente.

En las redes sociales son muchas las dudas sobre la veracidad de esta encuesta. Primero, porque casi nadie conoce a ese instituto de opinión, el INEA, pero también por la metodología utilizada: más de 350.000 encuestas en diez días a través de Internet y con un rango de respuesta un tanto raro, "de muy efectiva a un desastre" (nunca habíamos visto tanto pesimismo en una encuesta ni expresado de forma tan coloquial). ¿Really, George? En el propio texto de la noticia se lee algo que ya hace desconfiar: "La muestra de este estudio sobre la situación del estado de emergencia es muy amplia ya que se han realizado 351.688 encuestas de manera online".

La desconfianza de los tuiteros es total. ¿Qués es el INEA? ¿Quién está detrás de este instituto de opinión? En su página web explican que es una institución sin ánimo de lucro vinculada a la fundación Marqués de Oliva, una organización también sin ánimo de lucro, "dedicada a fomentar el ecosistema empresarial español". Ya tenemos una pista de por dónde van los tiros. Hay un hilo en Twitter que es muy ilustrativo para conocer el origen de esta encuesta. Se comenta por sí solo y por eso lo ponemos aquí.

Este es un gran hilo. Mirad lo que dice del INEA. Que les gusta intoxicar https://t.co/wDwOEKr22i — Berto (@berto_hu) April 22, 2020

Pese a las dudas que genera este estudio, la prensa de derechas no ha tardado ni medio segundo en replicar el teletipo de Europa Press. Los tuiteros no lo tienen tan claro y no descartan que sea una fake news, ahora que están tan de moda. Ellos son nuestro termómetro y aquí recogemos las mejores reacciones. Y cuando ellos hablan, en Tremending nos callamos.

Muy fuerte lo de la encuesta fantasma del INEA. Me mandan un email diciendo que ya tienen los resultados de una encuesta que YO NO HE HECHO. "Tal como has pedido", dicen encima. ¿Pero qué puto escándalo es éste? Difusión, pls. pic.twitter.com/U7RD2WGKEQ — Almibar Lecter (@YoAlmibarLecter) April 22, 2020

Esta es la vergonzosa bola de una agencia de prensa @europapress que eleva a noticia una presunta encuesta de un instituto fantasma y cuya principal referencia es ésta: https://t.co/rfhjAQEQBV

Como la "prensa" adora las encuestas, ni la mira, y la suelta. https://t.co/NKkyiGe7HV — Rosa María Artal (@rosamariaartal) April 22, 2020

¡Porfa qué Pablo Casado cuente el chiste de la encuesta del INEA y así todos nos reímos un rato! pic.twitter.com/5X4BXndVSA — Mª Socorro (@Mfedorral) April 22, 2020

Como ya no me fío de nadie, he ido a la fuente, el INEA, para conocer trabajos anteriores, publicaciones, trayectoria en general. Y, salvo q haya algún tipo de error en su web, soy incapaz de encontrar nada aparte de esta encuesta. https://t.co/Sc5ZqjV7vk — Jose M. López (@atocha_55) April 21, 2020

Pues tampoco hay que buscar mucho para ver quien financia a INEA. pic.twitter.com/nApZLJvdVO — Lola ???????????? (@LolaPareja) April 21, 2020

????Dejo de seguir y de dar credibilidad a una agencia como @europapress que difunde encuestas fantasmas de 355.000 supuestos encuestados de manera "on line", como esta del INEA https://t.co/hUIEhof8wI para acosar al Gobierno. https://t.co/bNCl1wvyH4 — Odón Elorza (@odonelorza2011) April 22, 2020