Sucedió este jueves, durante la emisión del programa 'España Directo' de RTVE: una crítica al rey emérito, Juan Carlos de Borbón, se coló entre los aplausos a los sanitarios, banderas y disfraces.

Relacionada: El ‘corinavirus’: ni rastro en las portadas de los tejemanejes de Juan Carlos I en Suiza

El espacio narraba los ya habituales aplausos a los profesionales sanitarios conectando con cámaras en diferentes puntos geográficos. En un momento dado conectan con Oviedo, donde unos vecinos organizan "aplausos temáticos", en este caso dedicados al cine. El reportero muestra diferentes balcones y comenta: "Música de cine, que se oye también arriba del todo en el quinto, junto a las banderas de España, de Asturias, crespón negro también por otro lado...". El cámara enfoca ese balcón.

Unos instantes después, se abre el plano y se ve cómo en el piso inmediatamente inferior, que tiene una gran bandera del Athletic Club, sacan una enorme pancarta que pone: "Rey emérito devuelve dinero. Los sanitarios necesitan mascarillas". En ese momento el cámara cambia el plano rápidamente.

Se puede ver en el vídeo del programa completo, en el minuto 1.11.20. Lo cierto es que pocos segundos antes, también se había visto esa misma pancarta en el plano (1.10.40):

El momento no pasó desapercibido en las redes:

Es cierto, pero hay un plano anterior que se queda un rato largo enfoncando, no me digas si por empanamiento o despiste, lo sé xq lo vi y me descojonaba y a la vez me extrañaba ????

— Tengupati ???? (@Parisino6) April 24, 2020