La reacción de la Dra. Birx cuando Trump recomienda inyecciones de desinfectante contra el coronavirus

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue añadiendo capítulos a su excéntrica gestión de la pandemia. El último, plantear la posibilidad de una inyección desinfectante como tratamiento al coronavirus o luz solar en el cuerpo de los pacientes infectados, siguiendo la estela de sus declaraciones de febrero de que el virus se iría en abril con la llegada del calor.

"Veo que el desinfectante lo noquea en un minuto, en un minuto. ¿Hay alguna manera de que podamos hacer algo como una inyección dentro o casi una limpieza? Como pueden ver, llega a los pulmones y alcanza una cifra tremenda en los pulmones, por lo que sería interesante comprobar eso", ha afirmado el mandatario estadounidense, dirigiéndose al director de la División de Tecnología y Ciencia del Departamento de Seguridad Nacional, Bill Bryan.

Una desconcertante pregunta cuya respuesta ha podido verse reflejada tanto en la cara de la doctora Deborah Birx, coordinadora de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, como en las redes sociales:

It should be noted that the adviser William Bryan, head of science and technology at DHS, went along with what Trump proposed. — Daniel Lewis (@Daniel_Lewis3) April 24, 2020

Ya disponible en las farmacias la inyección de luz solar que propone Donald Trump @magnateUSA para tratar el @CoronaVid19 #coronavirusespaña pic.twitter.com/z24gufCbfg — Mongerman (@Mongerman2) April 24, 2020

Trump preguntó... "También veo que el desinfectante, que lo saca en menos de un minuto y hay una manera en que podamos hacer algo como eso con una inyección, casi como una limpieza?" pic.twitter.com/tDfCkVnDEm — Opy (@OpyMorales) April 24, 2020

Esta idea rocambolesca ha dado paso a las críticas de expertos científicos y sanitarios calificando su mensaje de irresponsable e "inadecuado" en términos científicos.

No es el primer mensaje sin base científica que lanza Trump para intentar encontrar un antídoto a la pandemia de covid-19. Finalmente, el cóctel del "doctor Trump", que llegó a causar la muerte en Arizona de un hombre que confundió el fármaco con un producto tóxico, no ha pasado la prueba de los científicos.

HYDROXYCHLOROQUINE & AZITHROMYCIN, taken together, have a real chance to be one of the biggest game changers in the history of medicine. The FDA has moved mountains - Thank You! Hopefully they will BOTH (H works better with A, International Journal of Antimicrobial Agents)..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2020

Tampoco es la primera cara de desconcierto que saca el presidente estadounidense con sus discursos, Trump arrastra una colección de rostros perplejos. Como la de su traductora italiana cuando dijo que "Italia y EEUU son aliados desde la antigua Roma".

La cara de la traductora italiana cuando Donald Trump dice que "Italia y EE.UU. son aliados desde la antigua Roma".https://t.co/O5Mg3crGRU pic.twitter.com/ICD5cq9TXB — Strambotic (@Strambotic) November 10, 2019