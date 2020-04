Rafael Hernando difunde un bulo para denunciar una marcha de musulmanes durante el confinamiento

Rafael Hernando ha levantado la polémica en Twitter al publicar una foto de 2018 para denunciar una marcha de musulmanes durante el estado de alarma. El político ha tenido que pedir perdón y ha borrado el mensaje, aunque ha aprovechado su rectificación para arremeter contra el Gobierno.

"Me dicen que esta foto no es de ahora sino de hace ya algún tiempo. Por eso y como no soy como los del Gobierno que nunca piden perdón cuando se equivocan, aunque sus errores causen miles de vidas, yo sí lo hago y pido excusas a Marlaska y a la comunidad musulmana", ha escrito el dirigente del PP.

Me dicen q esta foto no es de ahora sino de hace ya algún tiempo Por eso y como no soy como los del gobierno q nunca piden perdón cuando se equivocan, aunque sus errores causen miles de vidas, yo si lo hago y pido excusas a Marlaska y a la comunidad musulnana. pic.twitter.com/pnThArZhbn — Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) April 27, 2020

La imagen que ha compartido el político es un bulo que ya ha sido desmentido por diferentes portales de verificación de noticias.

????Cuidado que vuelve el bulo. No, este vídeo de una marcha de musulmanes en Valencia no está grabado durante el estado de alarma por el coronavirus: es de noviembre de 2018https://t.co/B7bKDmn3xe — MALDITO BULO (@malditobulo) April 27, 2020

Además, los tuiteros no han dudo en afearle que haya utilizado su propio error para criticar al Ejecutivo.

Sabía que era fake. Lo ha hecho con toda la intención. Crítica al gobierno (basándose en un bulo) y petición de disculpas (cosa que no hace el gobierno). Es pura estrategia política. Nauseabunda, pero estrategia. — Moustache_72 (@72_moustache) April 27, 2020

Joder tío, la excusa es peor que el bulo que has publicado. La cuarentena te afectó el cerebelo sin duda. — Mario Echigo (@marioechigo) April 27, 2020