Y al final, llegó el día. El exfutbolista y comentarista Michael Robinson ha fallecido a los 61 años a causa del cáncer con metástasis que le fue detectado en diciembre de 2018. Su acento guiri y su forma de entender la vida a través del deporte le han consagrado como uno de los comentaristas más incónicos de la historia reciente.

Fue "un pedacito de la infancia" para muchos y la "voz del fútbol" para otros y, sobre todo, "parte de la vida de mucha gente". Por eso, hoy, el mundo del deporte, compañeros de profesión, aficionados, políticos, artistas... le rinden homenaje.

"You’ll never walk alone. Siempre estarás conmigo", ha señalado su inseparable compañero Carlos Martínez.

You'll never walk alone. Siempre estarás conmigo

Otro colega, Julio Maldonado Maldini, ha destacado que Robinson será "eterno". "Hasta el último día no perdió la sonrisa. Nada va a ser igual sin ti amigo Michael".

We’re deeply saddened by the passing of former player Michael Robinson, aged 61.

The thoughts of everybody at Liverpool Football Club are with Michael’s family and friends at this sad time.

Rest in peace, Michael.

