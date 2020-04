¡Buenos días!

Seguimos confinados y aprendiendo cosas

Tenemos una buena liada en este país ahora mismo...

Llevamos mes y medio encerrados por culpa de los ovnis, por los padres que salieron el domingo y por Alfonso Merlos. — Ruffles (@TraedRuffles) April 28, 2020

Cuando creíamos que este año no nos podía deparar nada peor... ¡Ovnis! El 2020 es una serie ideada por un grupo de guionistas empapados en crack

Un momento, los OVNIS eran para Mayo!

Siempre queriendo protagonismo por adelantado los gringos. pic.twitter.com/NMubtdukLp — Alejandro Valdivia (@AlexValdv) April 28, 2020

El Pentágono ha desclasificado tres vídeos de "fenómenos aéreos no identificados"

Hostia, dejad algo para el 2021 os lo pido. https://t.co/npZywAqTJr — Javier Durán (@tortondo) April 27, 2020

Tiene que estar Iker Jiménez de mírame y no me toques...

Virus, volcanes, ovnis...me imagino a Iker Jiménez en estos momentos. pic.twitter.com/UYHM2KUlBB — Dios (@diostuitero) April 28, 2020

Chistes a parte, lo de "ovnis" es lo que es: un objeto volante no identificado". No nos vayamos a flipar demasiado...

-Mira! Un Ovni!!! -Es un avión. -Sí, pero no sé qué modelo. — The Raven (@the_raven77) April 28, 2020

Mientras tanto, la desescalada ha comenzado...

Menos mal, porque la cosa empieza a ponerse seria

Yo probándome las mallas de antes del confinamiento. pic.twitter.com/w0CRo5ammM — Olalá de fua (@olaladefua) April 25, 2020

¿No es verdad ángel de amor,

que por culpa de la cuarentena,

me estoy poniendo como una ballena

y me como hasta la coliflor? — Hannibal Lecter (@Doc_Hannibal) April 26, 2020

Es que es verdad que llevamos mucho tiempo...

Cuando arranquéis el coche después del confinamiento! pic.twitter.com/e6hQO5Obdf — BAINK - El Regreso (@AntiNormal15) April 24, 2020

Y hay auténticos dramas humanos

Desde este domingo, los niños pueden salir a pasear con sus padres

Niños diciéndoles a sus padres que quieren volver a casa ya... — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) April 26, 2020

Julio Iglesias ingresado por agotamiento tras sacar a pasear a todos sus hijoshttps://t.co/SapLC3rfS6 — El Jueves (@eljueves) April 27, 2020

Hasta una horita diaria

El 60% de los niños menores de 14 años no han salido una hora al día a dar un paseo en su puta vida — Brioche (@BrioEnfurecida) April 25, 2020

Como siempre, hay gente que ha tirado de picaresca para saltarse las normas

Aprendiéndome los personajes de la patrulla canina por si me paran — Brioche (@BrioEnfurecida) April 26, 2020

El primer día, el domingo, se vieron algunas imágenes que, madre mía....

Puente de Segovia, Madrid, a las 11 esta mañana. pic.twitter.com/VOnJAbj3Ou — Zarathustra Callao (@soloparatuitear) April 26, 2020

Esto es Madrid hoy. Simplemente vergonzoso. pic.twitter.com/j3AEFlqqTX — wabasaba (@jorgerialsuarez) April 26, 2020

No voy a desvelar en qué pueblo de Cáceres ha ocurrido esto hoy. Sin mascarillas, sin guantes, no mantenían la distancia de seguridad... Es vergonzoso. pic.twitter.com/VAgLdz5Z21 — Zarathustra Callao (@soloparatuitear) April 27, 2020

La culpa no es del niño, sino del dueño. — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) April 26, 2020

Os digo yo que si dejáramos salir solos a los niños a la calle, lo harían mejor. — Dani Martínez (@danimartinezweb) April 26, 2020

-Cariño, mira lo moreno que se ha puesto el niño.

-¿Eso es un dóberman? ¿Dónde está el crío?

-Yo qué sé, menuda hay liada en el parque. — Zarathustra Callao (@soloparatuitear) April 26, 2020

No, en serio. No sabemos si fue algo generalizado, pero se vieron algunas imágenes que no invitan al optimismo en la raza humana...

Fernando Simón lleva ocho cajas de valeriana. pic.twitter.com/rfdrbkPHGg — Paula (@pppua) April 26, 2020

Fernando Simón mañana: pic.twitter.com/Kddht1EGJk — El del Teto (@eldelteto) April 26, 2020

Dos metros de distancia es lo que hay entre las dos neuronas que tienen algunos. — XChewie (@XChewie) April 26, 2020

En quince días todos a casa otra vez, pero vaya caño le ha hecho tu chaval al hijo de la vecina. — Ruffles (@TraedRuffles) April 26, 2020

ANTENCIÓN que he visto una cosa... Son 2 de las fotos que más se están viendo hoy, sin duda reprobables. ¿Qué prenda se repite en los grupos de adultos en ambas fotos? Exacto: el fachaleco. ???? pic.twitter.com/Fr4FPM30Kk — Luis Endera (@Luis_Endera) April 26, 2020

El gobiernos: los niños pueden salir a la calle La gente de 40 años: pic.twitter.com/nKrLTNkLEq — ????Victor (@papillonheart_) April 26, 2020

Pues ya veréis cuando salgan los runners. — Moe de Triana (@moedetriana) April 26, 2020

LA CULPA ES DEL GOBIERNO POR PENSAR QUE SOMOS RESPONSABLES. — Dani Bordas (@DaniBordas) April 26, 2020

Pedro Sánchez: "Los niños podrán salir de forma controlada el 27 de abril."

Los niños pic.twitter.com/E7ykOd83ii — Señorita Puri (@SenoritaPuri) April 18, 2020

A lo mejor necesitamos que se abran los colegios para que vayan los padres. — Torren (@Torren__) April 26, 2020

No todo es así, pero bueno

A ver, hoy hay gente respetando las normas y otra no tanto. Pero la alternativa era ésta. pic.twitter.com/iLNpR0mF1q — Dios (@diostuitero) April 26, 2020

Pues como en mi barrio todos los padres estaban siendo responsables, he bajado y les he dicho que se juntaran un poco, que necesitaba una foto para criticarlos en Twitter. — Torren (@Torren__) April 26, 2020

En Zamora, Teruel, Soria, Ávila y Cuenca los niños han mantenido una distancia de seguridad de 18 kilómetros. — Anacleto Panceto ???????? (@Xuxipc) April 26, 2020

Cada día millones de conductores circulan por las autopistas y cumplen escrupulosamente las normas, pero basta un conductor suicida para provocar una tragedia. Ayer, la inmensa mayoría cumplió en el desconfinamiento infantil, pero la minoría incumplidora puede hacer un gran daño. — Isaías Lafuente Zorrilla (@IsaiasLafuente) April 27, 2020

Y muchas imágenes que se han visto están tomadas con teleobjetivos

A ver sí así se entiende mejor: pic.twitter.com/kOfPmTMJHH — Carmen Romero???? (@carmenrogo10) April 27, 2020

La siguiente medida, si todo va bien, será permitir a la gente salir a hacer deporte a partir del día 2...

Mariano Rajoy nos lleva semanas de ventaja.#2deMayo pic.twitter.com/OHpeLjFmqw — Javier Durán (@tortondo) April 25, 2020

Se controlará que los "runners" sean auténticos. Habrá que llevar el certificado de divorcio encima. — Tamar Novas (@tamarnovas) April 25, 2020

Todos el 2 de mayo. pic.twitter.com/g26vRL4tXb — Olalá de fua (@olaladefua) April 25, 2020

Yo el 2 de mayo, que llevo sin hacer deporte desde el 86. pic.twitter.com/K3OrlcruLw — Zarathustra Callao (@soloparatuitear) April 25, 2020

Primero los perros, luego los niños y después los runners. Diría que nos estan dejando salir de más inteligentes a menos. — Torren (@Torren__) April 26, 2020

El 2 de mayo pic.twitter.com/UFW47YACKw — Proscojoncio (@Proscojoncio) April 25, 2020

Lo de los españoles saliendo a correr el 2 de mayo ya lo predijeron Los Simpson pic.twitter.com/2826Auip2c — Señorita Puri (@SenoritaPuri) April 25, 2020

Confiamos, una vez más, en la responsabilidad de los españoles. Sabremos estar a la altura

El Retiro, Madrid.

2 de mayo de 2020. pic.twitter.com/U0fGRe2qFm — Rotochop (@RotoChop_) April 25, 2020

El Levantamiento del 2 de Mayo. pic.twitter.com/6f55awGehW — Dios (@diostuitero) April 25, 2020

De los creadores de "No he hecho deporte en la vida, Hulio", llega "El día 2 voy a empezar a correr".

Próximamente en todas las calles de su ciudad y pueblo. — Doña Merkel (En Magalluf) ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) April 25, 2020

Yo iría ya proclamando el

3 de Mayo como día de las agujetas en España. — Javier Durán (@tortondo) April 25, 2020

–Oigan, ¿qué hacen jugando al ajedrez en el parque?

–Haciendo deporte, agente.

–Encima cachondeo.

–La Federación Internacional de Ajedrez fue reconocida por el Comité Olímpico Internacional en 1999.

–Ya per

–Y desde 2001 se le aplican las normas contra el dopaje.

–

–JAQUE MATE. — George Kaplan (@GeorgeKplan) April 26, 2020

Cuando pienso que todo el mundo es responsable, me acuerdo de que la DGT lleva VEINTICINCO AÑOS diciendo que hay que ponerse el cinturón de seguridad. — Dani Bordas (@DaniBordas) April 26, 2020

En fin, veremos

No os está viniendo un olor como de prórroga del estado de alarma de 4 años? — Alex Chiner (@AlexChiner) April 26, 2020

Por supuesto, sigue la liada de los haters, que protestan por todo: si hay confinamiento, si no lo levantan, si dejan salir a los niños y si les mantienen en casa. Protestar se haga lo que se haga

Si no se sale ya, bronca; si hay repunte dentro de una semana, bronca porque por qué nos dejaron salir. Doble win bronca team. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) April 26, 2020

El turismo, el tipo de pirámide poblacional, el modelo de residencias en manos de fondos buitre, los tiempos de la pandemia... todo eso no importa. La clave es Pedrosánche. Claro que sí, Tolerdo. Una cosa: no bebas lejía. — gerardo tecé (@gerardotc) April 25, 2020

La paciencia se debería medir en Simones. pic.twitter.com/ZZTYfBl7Js — Javier Durán (@tortondo) April 27, 2020

¿Los que decían que el confinamiento se decretó tarde, son los mismos que protestan para que se levante?

Es por curiosidad, gracias. — Doña Merkel (En Magalluf) ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) April 25, 2020

Han criticado hasta a Pablo Iglesias porque estaba en un supermercado comprando. Dicen que no llevaba guantes (en el vídeo se ve que sí), que no lleva mascarilla (no es obligatoria por el momento) y que llevaba escolta (es que resulta que es vicepresidente del Gobierno)...

La anterior vez que vi un vídeo de un alto cargo político en un supermercado, en vez de hacer su propia compra, estaba robando. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) April 27, 2020

Lo del vídeo de Pablo Iglesias es una situación imposible de ganar. Si fuera con guantes y mascarilla sería "Míralo, él con protección y nosequién no", si no fuese él a comprar sería un "Míralo, él en su casa y manda a que le hagan la compra". — Glio Helix (@SirGalio) April 26, 2020

El vicepresidente de España con escolta, qué locura. — ismael ????️‍???????????????? (@ismatime) April 26, 2020

Y siguen los bulos para generar odio al diferente. Este lunes, Rafael Hernando difundió uno de una supuesta foto de musulmanes saltándose la cuarentena. Más falsa que un billete de 22 euros.

Si te pones delante de un espejo a medianoche y repites tres veces "Rafael Hernando" aparecerán 57 bulos que serán desmontados en 20 minutos. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) April 27, 2020

Y NO ES FAKE. pic.twitter.com/dBZlXT8gGk — Gema MJ (@gmaemejota) April 27, 2020

Rafael Hernando: "Ya están los musulmanes en la calle sin que el gobierno les diga nada". pic.twitter.com/JBjYJOwd05 — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) April 27, 2020

Puestos a mentir podría haberlo hecho con más gracia

Imagen de esta misma mañana en la plaza mayor de Madrid. Con esta gente vamos a estar de cuarentena hasta 2021. #irresponsables #subnormales pic.twitter.com/9Szhj1dx0p — Mr One ???? (@Inigone) April 26, 2020

Esta mañana. Fieles intentando entrar en La Almudena. pic.twitter.com/iX2vmJk1qm — Alice Confinada????‍♀️????????‍♀️ (@Comunase) April 27, 2020

Los musulmanes intentando romper las barreras policiales en plena manifestación. Uno de ellos acompañado por su mascota. Y no es fake. pic.twitter.com/Wry925tySv — MigueldeIbiza (@MigueldeIbiza) April 27, 2020

Aquí dirigiéndose a la manifestación con el AVE de Extremadura. pic.twitter.com/LH9RJJsc6h — ???? Bob Estropajo ???? (@BobEstropajo) April 27, 2020

De su ortografía mejor hablamos otro día...

La ortografía de Rafa Hernando está a la altura de su catadura moral pic.twitter.com/Jjiex5xILe — diegrotesco (@diegrotesco) April 27, 2020

Vamos, que la cosa está muy loca. Tanto, que 'Sálvame' se ha convertido en programa de referencia política, con el lío rosa de Merlos incluido...

Deseando ver la adaptación española de ‘Merlos Place’. pic.twitter.com/HCeIamJk2x — Javier Durán (@tortondo) April 27, 2020

Jorge Javier Vázquez, harto de tanta tontería, ha estallado...

Jorge Javier escuchando las gilipolleces de los fachas me representa pic.twitter.com/u66AIbd6kM — Miss Darkness. (@GHDarkness) April 27, 2020

Ha proclamado su programa un espacio para "rojos y maricones"

jorge javier vazquez mi puto presidente pic.twitter.com/Al9OeUl8it — omar (@omardgz_) April 27, 2020

Yo esta tarde pensaba estudiar. Pero resulta que Jorge Javier ha sacado un programa para rojos y maricones. Y me lo he tenido que poner, claro. — Hugo Martínez Abarca (@hugomabarca) April 27, 2020

Me dicen hace dos meses que Jorge Javier Vázquez va a ser lo más grande, y me quedo muerto. — Dani Bordas (@DaniBordas) April 27, 2020

En cuanto al ámbito internacional, hemos estado todos muy preocupados con los rumores sobre la salud del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un... Aunque no estaban muy claros

Las noticias que nos llegan desde Corea Del Norte son tan confusas que me temo que las está enviando Spiriman. — ???? Bob Estropajo ???? (@BobEstropajo) April 27, 2020

Se decía que podría ser que estuviera muy mal. Algunos incluso hablaban de su muerte

Primeras imágenes del nuevo gabinete de Kim Yo-Jong pic.twitter.com/Z7dwwhrVDK — Anacleto Panceto ???????? (@Xuxipc) April 26, 2020

nadie: el médico de Kim Jong Un saliendo de Corea del Norte una vez se confirme su muerte: pic.twitter.com/26JCDokgY8 — ???????????????????? ???????????????????????????? (@sergipinkman) April 25, 2020

Si se muere Kim Jong Un tendrán que sacar a Kim Jong Dos. — McEnroe (@jon_mcenroe) April 21, 2020

En este asunto hemos tenido información de primera mano:

¿Qué hacen estos negros con sombrero aquí? — Kim Jong-un (@norcoreano) April 25, 2020

Me voy a la cama que estoy muerto. — Kim Jong-un (@norcoreano) April 25, 2020

He decidido que sea mi hermana la que sea elegida democráticamente por el pueblo hasta el día de su muerte. — Kim Jong-un (@norcoreano) April 26, 2020

Se hablaba hasta de una posible sucesora: su hermana, Kim Yo-Jong. Una mujer de mirada hierática

La hermana de Kim Jong Un pone la misma cara que yo cuando, intentando aparcar, pregunto a uno si se va ir y me dice que acaba de llegar. pic.twitter.com/GVxXr6pwxY — Kikolo (@kikolo777) April 21, 2020

Yo no digo nada pero la hermana de Kim Jong-un tiene la mirada de... pic.twitter.com/vWuUsYTZdO — Javier Durán (@tortondo) April 25, 2020

La hermana de Kim Jong-Un es tan pálida que me ha recordado a alguien ???? pic.twitter.com/gtKnsRfFTh — Carl Winslow (@CarlWinslou) April 26, 2020

Esta es Kim Yo-jong, hermana del presumiblemente fallecido Kim Jong-Un. Y os vais a cagar. pic.twitter.com/7VRbBmp8uh — Bender (@toomuch_bender) April 26, 2020

Ahora desde Corea del Sur han quitado hierro a esos rumores. Vamos, que parece que está bien....

–Ahora soy Kim Jong el Blanco. Y en los albores de la tempestad, vuelvo a vosotros. pic.twitter.com/BCxef27a4E — George Kaplan (@GeorgeKplan) April 27, 2020

En el otro lado del globo, en EEUU, su presidente, Donald Trump, sigue dando ideas. Como ha leído que el desinfectante elimina el coronavirus se ha preguntado si se puede inyectar desinfectante a la gente.

¿Por qué los médicos no inyectan aceite? En el motor de mi coche funciona! — Donald Trump ???????? ᶠᵃᵏᵉ (@magnateUSA) April 27, 2020

El desayuno es la comida más importante del día! pic.twitter.com/y7qzzpnhI5 — Donald Trump ???????? ᶠᵃᵏᵉ (@magnateUSA) April 26, 2020

"¡¡KIM!! ¡¡MY FRIEND!! Bebe un poco de lejía y se te pasa". pic.twitter.com/AgAZjxQdup — ???? Bob Estropajo ???? (@BobEstropajo) April 25, 2020

La cara de la asesora que tenía al lado era un poema...

Trump y sus técnicos sanitarios en las ruedas de prensa. pic.twitter.com/xIq9BaLyT2 — Mortadela (@MortaSiciliana) April 25, 2020

¡Recodemos, eh! El presidente de la mayor superpotencia mundial. Estamos a salvo, amiguis..

- La lejía está conceptuada socialmente muy mal, pero es, qué te voy a decir yo, la auténtica salud… pic.twitter.com/N4iK9sUeKg — unmundolibre (@unmundolibre) April 24, 2020

Tremending Topic Crónicas de la Cuarentena

-Episodio uno: "Madrileños, que han dicho PANDEMIA, no PA’DENIA"

-Episodio dos: "Esta noche, a las 21:25, todos a los balcones a aplaudir a los reponedores de papel higiénico de Mercadona"

-Episodio tres: "El coronavirus ha logrado lo que no habían sido capaces Rosalía y C. Tangana: todo el país en chándal"

-Episodio cuatro: "Quién nos iba a decir que en 2020 Ronaldinho iba a estar en la cárcel, Kobe muerto y Guti en su casa un sábado por la noche"

-Episodio cinco: "He bajado la basura y me han insultado desde un balcón. Desde el mío. Aprovechan cualquier ocasión"

-Episodio seis: "Por todos es sabido que el PP maneja mejor que nadie las crisis. Lo demostraron con el 11-M, el Prestige, el Yak-42 y el metro de Valencia"

-Episodio siete: "La Policía parando coches para preguntar de dónde vienen y adónde van. Como los filósofos pero con multas"

-Episodio ocho: "Si Vox hubiera gestionado la crisis del coronavirus tendríamos de presidente al pangolín"

-Episodio nueve: "A lo mejor Rajoy no se ha enterado que hay una pandemia y criticamos por criticar. Lo mismo en el Marca no han dicho nada"

-Episodio diez: "La renta mínima es injusta porque la pagamos todos los españoles, no como el Castor o las autopistas, que lo pagaron chinos y japoneses"

-Episodio once: "–¡Te escribo porque el Gobierno me está silenciando! –Enciende el micrófono de la videollamada –Ah, vale"