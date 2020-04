Por si no teníamos poco, el departamento de Defensa de EEUU ha desclasificado tres vídeos de "fenómenos aéreos no identificados". Es decir ovnis, pero no olvidemos el significado de este acrónimo: "objeto volante no identificado".

Las grabaciones, que realmente no son novedad, ya habían circulado sin autorización desde 2007 y 2017, muestran objetos moviéndose mientras las cámaras de infrarrojos los graban. En uno de los vídeos puede escucharse a los pilotos reaccionando asombrados ante lo que ven. Pero realmente nada más.

Hostia, dejad algo para el 2021 os lo pido. https://t.co/npZywAqTJr — Javier Durán (@tortondo) April 27, 2020

En cualquier caso, las imágenes se han convertido en la comidilla de la jornada. Han dado oxígeno a teorías de todo tipo y, sobre todo, al cachondeo total en las redes. Estos son algunos ejemplos:

Rosa Díez ya se ha ofrecido para organizar la resistencia si los OVNIS quieren entrar en España a cobrar ayudas. — Tecnología del botijo (@TecnoBotijo) April 28, 2020

Un OVNI modelo Topollino Coupé! pic.twitter.com/mmFsC0Q625 — ácido in da jaus (@acidoenlared) April 28, 2020

Volcanes, pandemias, el salseo máximo de Merlos, Kim Jong-Un, Trump inyectando luz solar y desinfectante, el alcalde tajado, Jorge Javier, el meteorito asesino... ¿Qué faltaba? Exacto. Faltaban los putos OVNIS.

Ya estamos todos. Viva el vino. pic.twitter.com/PjYwtMZUfc — Kikolo (@kikolo777) April 28, 2020

OVNI ≠ Extraterrestre.

De nada. — La R es secreto. (@LaRessecreto) April 28, 2020

-Mira! Un Ovni!!! -Es un avión. -Sí, pero no sé qué modelo. — The Raven (@the_raven77) April 28, 2020

Muy fuerte los vídeos de OVNIS desclasificados por el Pentágono. pic.twitter.com/KceITEW5pq — NoAbrasPaz (@noabraspaz) April 28, 2020

¿Ya han llegado los ovnis? Pues solo nos quedan los zombies y ya estaría el fin del mundo perfecto.#FinDelMundoOnFire — José Encuarentonao Reyes (@jreyeslopez) April 28, 2020

Y lo último que faltaba...OVNIS Descripción gráfica de Junio pic.twitter.com/cyYE9vIQT6 — ???????????? (@ale18545315) April 28, 2020

2020: Me gustaría ser memorable.

2019: Sí, claro, como todos.

2018: Menudo espabilao.

2019: A ver, listo, ¿y cómo?

2020: No sé, algo con virus, pangolines, una crisis mundial, gente bebiendo lejía, famosos muertos...

2018: Sí, y OVNIs, no te jode.

2020: Sujétame el cubata. — Dani Bordas (@DaniBordas) April 28, 2020

Pues si, yo acabo de ver también un ovni sobre Madrid. Y no es fake. pic.twitter.com/9SCHutGmkW — Mulo #YoMeQuedoEnCasa ???????????? (@AbreCesar23) April 28, 2020

Virus, volcanes, ovnis...me imagino a Iker Jiménez en estos momentos. pic.twitter.com/UYHM2KUlBB — Dios (@diostuitero) April 28, 2020

Hemos pasado del "Pan y circo" al "Lejía y ovnis". pic.twitter.com/4dvXsoLCMm — Dios (@diostuitero) April 28, 2020

Luego de que el pentagono confirmaran los ovnis Yo en el patio de mi casa: pic.twitter.com/n59KSXjiix — misael navas (@misael_666) April 28, 2020