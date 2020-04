Menuda liada con la historia de la desescalada...

Las fases de la desescalada. pic.twitter.com/ReODFKZ0Of — Olalá de fua (@olaladefua) April 28, 2020

-¿Te ha quedado claro lo de la desescalada?

-Sí

-¿Y cómo funciona?

-Sí — Princesa Reponor (@ninya_repolIo) April 28, 2020

Cada año nos tienen que explicar 35 veces que antes de las campanadas van los cuartos. Con que no organicemos barbacoas en las residencias en la fase 1 yo me conformo. — gerardo tecé (@gerardotc) April 28, 2020

El Gobierno presentó este martes su plan de desescalada de la situación de emergencia por el coronavirus. Un guión que marca el progresivo fin del confinamiento en fases. Tantas y tan detalladas que nos hemos perdido.

¿Si en Fase 1 quedo con mis padres en una terraza, pero no se llevan al perro...? pic.twitter.com/UK7aSAXyCA — gerardo tecé (@gerardotc) April 28, 2020

Con diferentes situaciones, escenarios, reducción de aforos según el momento...

Las bibliotecas al 30% de su aforo. Vamos, como toda la vida. — BITXITO - Iván Rojo (@bitxito26) April 28, 2020

"Lugares de culto con aforo al 50%". Eso sería regresar a guarismos de los años setenta. — Pedro Vallín (@pvallin) April 28, 2020

La reducción de aforos afectará directamente a teatros, bares, cines y el dormitorio de Alfonso Merlos. — Moe de Triana (@moedetriana) April 28, 2020

En concreto son cinco pero numeradas desde el cero.

No tengo pruebas pero tampoco dudas de que hemos empezado con la Fase 0 para que la última fase no tenga rima. — Sumode Naranja (@SoniniSumode) April 28, 2020

No es que se hayan explicado mal no. De hecho, nos podemos dar con un canto en los dientes...

Imaginad que esto pasa hace dos años y le toca explicar la desescalada a Rajoy. — Sir Satur (@LpezDrl) April 28, 2020

Lo importante es que todo acabe bien

FASE 0: Preparación. FASE 1: Inicio.

Apertura de terrazas FASE 2: Intermedia.

Cines y restaurantes. FASE 3: Apertura de playas FASE 4: Nueva Normalidad FASE 5: Exilio Familia Real y proclamación REPÚBLICA — Javier Durán (@tortondo) April 28, 2020

Ante todas esas dudas, los tuiteros se han ofrecido al mismo tiempo a aclarar y a complicar todo aún más. Con sus reflexiones y locuras inspiradas en el proceso de nos hacen más llevadero el camino a la "nueva normalidad".

‘La nueva normalidad’ es el puto mejor nombre para un grupo indie. — George Kaplan (@GeorgeKplan) April 29, 2020

Ya verás lo que tardan en poner en wallapop la antigua normalidad. — Tomàs Fuentes (@cap0) April 29, 2020

La nueva normalidad va a ser como la antigua pero estando en el paro. — Ruffles (@TraedRuffles) April 29, 2020

En la Fase 4 ya podemos al fin volver a seguir dañando un planeta que está al borde del precipicio y trabajar en condiciones abusivas con normalidad, sólo que añadiendo un miedo constante a ser el culpable de la muerte de tu padre por un despiste. — Xabibenputa (@Xabibenputa) April 29, 2020

Si lo que quieres es enterarte de todo con rigurosidad, <strong>mejor que veas las informaciones de Público al respecto. Si en cambio lo que quieres es echarte unas risas ante todo y pese a todo, te dejamos algunos de los mejores tuits sobre la desescalada:

Tinder pasa a llamarse "Encuentros en la tercera fase". — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) April 28, 2020

-No hay plan de desconfinamiento: MAL

-Hay plan: NO ME GUSTA Al menos ahora entendéis lo que es tener un hijo adolescente. — Alberto Rey (@Albertoenserie) April 28, 2020

¿En tu fase o en la mía? — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) April 28, 2020

Aquí, pensando cuando podré ir al peluquero. pic.twitter.com/SntGDK1Iem — Tuan (@____tuan) April 28, 2020

¿Y si la cagamos en la fase tres, volvemos a la dos o a la cero? ¿O a la uno? ¿O hay que empadronarse otra vez? — lagerg (@rafaelvives) April 28, 2020

Cuando lleguemos a la fase 3 nos regalan un juego de sartenes. — Jot Down Magazine (@JotDownSpain) April 28, 2020

Otra duda ¿A la siguiente fase pasamos limpios de tarjetas? — Tuan (@____tuan) April 28, 2020

¿La fase de volver a dar putivueltas con amigas cuándo es? — La vecina rubia (@lavecinarubia) April 28, 2020

-¿Y sabes cómo llaman a pedirte unas patatas bravas con una cerveza?

-¿Cómo lo llaman?

-Fase 1. pic.twitter.com/o7AmPFNhJ8 — gerardo tecé (@gerardotc) April 29, 2020

La nueva normalidad consistirá en vivir igual, pero acojonado. — Tourette (@_Tourette_) April 29, 2020

¿En qué fase de desescalado se prohíbe que pongan Resistiré? — ???????????????????????? (@Arezno) April 28, 2020

Durante la fase 3 de la desescalada podéis leer el @Tremending de @dalequetepego https://t.co/w4bgFlBnOc — Doña Merkel (En Magalluf) ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) April 28, 2020

Lo que me preocupa no es que la desescalada tenga cuatro fases, lo que me preocupa es el final boss. — laquintacolumna (@laquintacolumna) April 28, 2020

¿En qué fase dejamos de ser Chenoa llorando en chándal? — Juani (@laJuani_Crazy) April 29, 2020

TRUCO: Para cambiar de fase más rápido pulsa arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, B, A. — Super Falete ???????? (@SuperFalete) April 28, 2020

Desescalada:

Fase 1: Que no pare ninguno.

Fase 2: Nos movemos los dos

Fase 3: Lo mismo pero al revés

Fase 4: Me voy a la farra un rato

Fase 5: Bailo y Brinco

Fase 6: No me veis

Fase 7: Que nadie se siente

Fase 8: Me voy de bareta.

Fase 9: esto se mueve

Y fase 10: muévete otra vez — Anacleto Panceto ???????? (@Xuxipc) April 28, 2020

Así imaginábamos los ‘Encuentros en la Tercera Fase’ en 1977 y así serán en 2020. pic.twitter.com/QOkN2u5F73 — Javier Durán (@tortondo) April 28, 2020

Vale, entendido. Estamos en la fase de me gustas, pero como amigo. — Jot Down Magazine (@JotDownSpain) April 28, 2020

La fase de follar cuál es. — Jot Down Magazine (@JotDownSpain) April 28, 2020

Cuando una provincia esté aún en la fase 1 y otra en la nueva normalidad pic.twitter.com/gkFKfIOJrT — Galero (@galeroout) April 28, 2020

El «breikindance», el «crusaíto», el «maikelyason»… estas son las fases de la desescalada anunciada por el Gobierno: https://t.co/8OVytCepjn pic.twitter.com/Tp2I648Zjt — El Mundo Today (@elmundotoday) April 28, 2020

A mí es que lo de ‘La nueva normalidad’ me suena a una secta nacida en la década de los sesenta en medio de algún desierto de Utah. — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) April 28, 2020

La Fase 0 incluirá que puedas dar un paseo y que Pablo Motos se calle un par de años. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) April 29, 2020

Rajoy y casado con las ovejas que fase tienen? — Jose Segundo (@JoseSeg07305320) April 29, 2020

"¡Oh, vamos! ¿Es qué no reconoces una desescalada por fases cuando la ves?" pic.twitter.com/Xn76cQpbWa — Sargento de Hierro (@MeoNapalm) April 28, 2020

V0X está en la fase 36. — ???? Bob Estropajo ???? (@BobEstropajo) April 29, 2020

–Dice que...«La nueva normalidad de la primera fase será considerada como la nueva normalidad de la primera fase». https://t.co/JPKHZmXOsz pic.twitter.com/181xtedAj0 — Max Pradera (@maxpradera) April 28, 2020

La nueva normalidad pic.twitter.com/yLD3I53tvX — Borja Cobeaga (@borjacobeaga) April 28, 2020

Fase 5 socialización de los medios de producción y desarticulación del Real Madrid. — Javielo (@carajodemar) April 28, 2020

En el último Mundial casi no pasamos de la Fase 1. Nada, por recordarlo. Cuidadito y que corra el aire. — gerardo tecé (@gerardotc) April 28, 2020

La casa de Merlos ya está en Fase 3.#NuevaNormalidad — Javier Durán (@tortondo) April 28, 2020

¿En qué fase puedo ir a cortarme las venas? — PascÜ™ (@PascuOnFire) April 28, 2020

Yo consultaría la desescalada a Pablo Casado, que ya lleva semanas saliendo a la calle.#NuevaNormalidad — Javier Durán (@tortondo) April 28, 2020

Después de la tercera fase tenemos que pasarnos un monstruo y ya podemos grabar la partida. — Tuan (@____tuan) April 28, 2020

¿A partir de qué fase se puede volver a ignorar a los vecinos? — Marian (@prayforchickens) April 28, 2020

Yo intentando calcular cuándo empieza cada fase. pic.twitter.com/uXA2IZE2Zy — La vecina rubia (@lavecinarubia) April 28, 2020

Si a la fase 4 le quitas la fase 3 y le sumas la 1 y eso lo multiplicas por 2 te sale QUE ESTE AÑO TE QUEDAS SIN PLAYA — Marina Lobo (@marinaLobL) April 28, 2020

Calculando cuando voy a poder ir a trabajar #Desescalada pic.twitter.com/waK52cYHHz — John Nieve ◼️ (@JohnNieve) April 28, 2020

Yo intentado entender las fases de desescalada.#NuevaNormalidad pic.twitter.com/jSr6wHOqzI — Javier Durán (@tortondo) April 28, 2020

Recordad que antes de la fase de las campanadas viene la fase de los cuartos. — Dios (@diostuitero) April 28, 2020

-Señor presidente, está aquí Fernando Simón.

-Dígale que fase. pic.twitter.com/yc9dqHPjIj — The Raven (@the_raven77) April 28, 2020

Primer día de la fase en la que se permita el desplazamiento entre provincias. pic.twitter.com/XHtvyOlJ13 — José Encuarentonao Reyes (@jreyeslopez) April 29, 2020

