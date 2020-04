Un viernes más en esta situación de emergencia. Todos cansados básicamente de no hacer nada

Jamás pensé que me cansaría de la vida sedentaria. — indi el silencioso (@indigenica) April 29, 2020

Seguimos viendo cosas loquísimas...

Un tío ha cambiado de acera para no cruzarse conmigo por la calle y le he gritado:

TÚ SÍ QUE PARECES INFECTAO, ¡HIJO DE PUTA! — Rule (@que_rule) April 8, 2020

He hecho un cómic ???? pic.twitter.com/EA9MYpPOH2 — cristina fernandez (@juevesantes) April 29, 2020

Hamed es un rider de Glovo. Ha trabajado más de 14 horas algunos días para que no os falte una tortilla, pero como no sale en los medios no es famoso. pic.twitter.com/huYEHywVsN — Riau. (@xaviconde) April 29, 2020

El crimen esta cada vez más organizado jajaja pic.twitter.com/gJ51MUNI7j — atr ahre (@atr_ahre) April 29, 2020

Grand Theft Autobus Valencia. pic.twitter.com/zaShn01zTw — ácido in da jaus (@acidoenlared) April 28, 2020

Mail de Google:

Te enviamos un mensaje de confirmación de identidad; hemos detectado una actividad sospechosa en tu báscula digital y creemos que te la han robado PORQUE TREMENDO MORLACO. — Clαusmαn; (@cl4usman) April 30, 2020

Incluyendo a gente que no había hecho ni un huevo frito, haciendo su propio pan

–Hey, Joe. Es increíble cómo prepara el pan ese panadero, ¿verdad?

–He is amasing. — Clint Piticlint (@ClintPiticlint) April 28, 2020

2010: Breaking bad

2020: Baking bread — Ariel Guersenzvaig (@interacciones) April 29, 2020

Esta semana al menos hemos comenzado a ver La Luz al final del túnel, con el plan de desescalada anunciado por el Gobierno.

- ¿Quieres ver algo?

- La luz al final del túnel.

- De DisneyPlus, digo. — Serthand (@Serthand) March 29, 2020

-Y aún nos queda la desescalada.

-Ay madre. pic.twitter.com/IhvZjqf0id — The Raven (@the_raven77) April 29, 2020

Un plan con varias fases, que poco a poco nos lleven al final de este marronazo

—Siri, explícame lo de las fases.

—Vete a tomar por culo. — Cuidado que muerdo (@Francisk1t0) April 29, 2020

Van del cero al cuatro y la gente se ha liado un poco

Año 2035.

Examen final de curso de Historia.

-¿Que ha caído?

- Las fases de la desescalada de 2020.

- Joder. Van a pillar. — Milagro y error (@MilagroError) April 29, 2020

Una pena que el gobierno no haya previsto una fase 5 en la #desescalada. Twitter necesita de este tipo de incentivos. — ???? Bob Estropajo ???? (@BobEstropajo) April 30, 2020

¿Qué podemos esperar de un país que está esperando llegar a la fase 5 para hacer rimas? — Hank Solo (@Hank_Solo) April 29, 2020

Esas fases definen lo que podremos ir haciendo poco a poco

Las bodas se permitirán a partir del 25 de mayo. Es que es una mala noticia tras otra. — Donald Trump ???????? ᶠᵃᵏᵉ (@magnateUSA) April 30, 2020

- Y en la Fase 3, volverán a ser las 2.

- Pero qué coño dices?

- Yo que sé ya! — Alice Confinada????‍♀️????????‍♀️ (@Comunase) April 29, 2020

Fase 5: ilegalizar la cancion de Resistiré — Ashley Spinelli (@ElissabethCH) April 28, 2020

Ha habido críticas, pero mejor que se haya organizado un poco ¿no?

Si la desinfección, el control de aforo y la estancia máxima recae sobre los hosteleros, ¿qué preferís, cremación o enterramiento? — ???????????????????????? (@Arezno) April 28, 2020

Al final llegaremos a lo que el Gobierno ha llamado "la nueva normalidad"

Ejemplos de oxímoron: Hielo abrasador

Fuego helado

Nueva normalidad — Carlos Mayoral (@Carlos__Mayoral) April 28, 2020

"Distancia social", "nueva normalidad", "cifra positiva de fallecidos", "patatas paja"... Contradicciones. — Pepe Colubi (@pepecolubi) April 29, 2020

Muchos ya estáis en "La nueva subnormalidad". — ???????????????????????? (@Arezno) April 30, 2020

Esta semana ya han podido salir los niños y sus padres, para disgusto de algunos

Llega a tu quiosco ODIADOR DE NIÑOS. La revista del club de fans de Herodes. pic.twitter.com/iIPmIaNqpf — Nico Ordozgoiti (@NicoOrdozgoiti) April 28, 2020

Lo siguiente será el 2 de mayo, cuando se podrá empezar a salir a pasear y a correr

Yo el sábado 2 de mayo a las 20:45.#FelizMartes pic.twitter.com/kT4snECwi2 — SR.VEGETAL (@mejorchef) April 28, 2020

Mucha gente va a desempolvar las Jhayber Olimpo

- El 2 de mayo podré salir a hacer running!!!

- Pero si tú no corres.

- Ahora sí. pic.twitter.com/kOYIRSIeGn — Aigor (@Aigor_el_guapo) April 27, 2020

Los chavales saliendo a correr el 2 de mayo pic.twitter.com/BqFHxtC7Iy — martine (@jmjami0) April 28, 2020

Luego habrá otros escenarios de control de aforos y demás

¿Qué hace una chica tan normal como tú en sitio al 30% de su capacidad como éste? — SirFrancisX???????????? (@mentapolemic) April 29, 2020

Para que en el bar de mi pueblo haya un 30% de aforo tenemos que traer gente de fuera. — Anacleto Panceto ???????? (@Xuxipc) April 30, 2020

Lo que no ha cambiado es el papel de la oposición en esta crisis. No esperábamos nada muy ejemplar, la verdad, pero esto está siendo de tirarse de los pelos

¿Cuándo empieza la fase de dejar de meter mierda por parte de la oposición? — FERDELES. (@ferdeles) April 29, 2020

En España no hay oposición, hay gritos. Hacer oposición es abrir debates concretos en los que propones mejoras. Y no pueden permitírselo: soluciones no tienen (ni nadie) y abrir debates supone que surjan públicamente responsabilidades propias graves que sólo se ocultan gritando. — gerardo tecé (@gerardotc) April 29, 2020

La difusión del virus es culpa de las feministas. A los niños les gusta comer pizza. Iglesias es el responsable de las muertes en residencias y Sánchez de las muertes en hospitales. La solución es poner crespones negros y seguir despidiendo sanitarios. Y con esto ya estaría. — gerardo tecé (@gerardotc) April 29, 2020

También bastante ridículo de ver salvo que les sigas como un cordero...

Pablo Casado ha tachado a Pedro Sánchez de hacer el ridículo. pic.twitter.com/Nc3eluX4HR — ???????????????????????? (@Arezno) April 29, 2020

Y lo de Vox ya es de traca: como el Papa ha defendido una renta básica universal (como la que quiere Unidas Podemos) ahora Abascal ha pasado a llamarle "ciudadano Bergoglio"

Quiero mandar un afectuoso saludo a todos los católicos que votaron a la banda de Abascal. Mucho ánimo durante este Ramadán. — Anacleto Panceto ???????? (@Xuxipc) April 30, 2020

A Abascal no le gusta el Papa Francisco porque siempre está con esa demagogia de la pobreza en vez de centrarse en las cosas que realmente le preocupaban a Jesucristo, como los manteros o la unidad de España. — gerardo tecé (@gerardotc) April 30, 2020

—¿Cómo dices que me ha llamado el tal Santiago Abascal ese?

—Ciudadano Bergoglio.

—¡Sujetadme que le meto! pic.twitter.com/47YpSTwNOj — Hannibal Lecter (@Doc_Hannibal) April 29, 2020

Y sólo hace falta ver qué hacen sus colegas de otros países

"Hemos intentado hacer nada y ya no sabemos qué hacer" pic.twitter.com/J6LvU7NI6F — Yogulado en Cuarentena (@Supertramp9713) April 29, 2020

De la prensa y la tele ya ni hablamos

Portadas que pasarán a la historia: pic.twitter.com/4SkMdFPWbR — Gonzalo Boye (@boye_g) April 29, 2020

¿La época en que se bebía en las redacciones y se guardaba una botella en el cajón no había acabado hace muchos años? https://t.co/NZGZhIy9W4 — Iñigo S. Ugarte (@Guerraeterna) April 30, 2020

- Y la última prueba:

¿Cómo relacionarías al gobierno de Pedro Sánchez con Hitler?

- Bienvenido a ‘El Mundo’ Cultura’. pic.twitter.com/T00Kx4FSg1 — Javier Durán (@tortondo) April 30, 2020

La punta de lanza de esta oposición está siendo Isabel Díaz Ayuso

A mí me sigue flipando que se siga queriendo vender la película de la gestión impecable de Ayuso con 42 residencias con diligencias penales, mintiendo sobre que estaban medicalizadas, mintiendo con los aviones en 48h, mascarillas defectuosas, críos mes y pico a pizzas, etc. — Citador (@El_Citador) April 29, 2020

Una oposición que la está llevando al ridículo máximo, un terreno en el que, como ya sabemos, se mueve como pez en el agua

Hoy la Presidenta Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a demostrar que es Isabel Díaz Ayuso. No hay más. — Stéphane M. Grueso (@fanetin) April 29, 2020

-Atentos, está a punto de hacer alguna estupidez. pic.twitter.com/BIDTjHICFc — El del Teto (@eldelteto) April 29, 2020

Mirando la paja en el ojo ajeno y...

25 años privatizando residencias las Comunidades Autónomas sobre todo en Madrid con pocos medios y ahora el problema es del coletas!....

Claro que si guapi. — No Soy Del PP (@elpadrecorajede) April 29, 2020

En su comunidad, los alumnos de familias vulnerables llevan un mes y medio con un menú de Telepizza y Rodilla.

Ayuso recomienda a los niños que se queden con hambre que fumen https://t.co/5OIULbKKPD pic.twitter.com/oEnQoXZrcX — El Mundo Today (@elmundotoday) April 30, 2020

Le he puesto a mi hijo acelgas, y me ha llamado Díaz Ayuso preguntando que qué coño hago — Me llaman Mulo (@MellamanMulo) April 30, 2020

Hoy se está retrasando el repartidor de Telepizza y he tenido que inyectar metadona a mis hijas. — ???? Bob Estropajo ???? (@BobEstropajo) April 30, 2020

Una decisión totalmente voluntaria, porque había comedores. Porque en otras comunidades se ha organizado bien. Porque además ha hecho publicidad de esas marcas, no se sabe con qué intenciones

Para los de fuera de Madrid, ¿sabéis lo 'mejor'? Que Ayuso decidió cerrar las cocinas escolares y suspender los contratos de restauración. Prefirió dejarlo en manos de fabricantes de comida rápida. Su idea de gestionar una pandemia es convertirla en un 'photocall' de marcas — Toño Fraguas (@antoniofraguas) April 29, 2020

En Andalucía se está repartiendo comida sana a los niños en situación de pobreza y gobiernan los mismos que en Madrid. En este caso no se critica a Ayuso por ser del PP, sino por ser una absoluta irresponsable. #AyusoDimision — Protestona ???? (@protestona1) April 30, 2020

Lejos de rendirse a la evidencia de su error, esta semana Ayuso respondió con chulería en la Asamblea, rechazando que haya problema alguno en que los niños se pasen un mes y medio a base de comida rápida.

Con Coca Cola ???? pic.twitter.com/BAhDHqe7YU — United Unknown (@unitedunknown) April 29, 2020

Teenage Mutant Ayuso Turtle pic.twitter.com/4JnibY25yE — Udaiso (@Udais02) April 29, 2020

- Me ha dicho Mauricio que pase a leeros el nuevo menú… pic.twitter.com/bbm3Dnp83O — unmundolibre (@unmundolibre) April 29, 2020

#AyusoDimision Porque la presidenta de la @ComunidadMadrid no asume responsabilidades de su mala gestión sanitaria, residencias de mayores, educación ni servicios sociales. Asumir errores es humano, chulear de ellos es patético. pic.twitter.com/i5I0Rct2tF — ????️‍???? Antonio PS ???????? (@Atlante_85) April 30, 2020

Lo de Ayuso justificando los servicios públicos de mierda con un: "qué preferís ¿mierda o nada?",ya viene de lejos. Esta fue su respuesta cuando le preguntaron si su plan de empleo contemplaba trabajo basura para muchos o trabajo de calidad para pocos. Hoy, lo ha vuelto a hacer pic.twitter.com/cjLCpaAglo — Mortadela (@MortaSiciliana) April 29, 2020

¿De verdad hace falta explicarlo? ¿Puede haber alguna duda o debate? ¿Tenemos que perder energía hasta con esto? ¿En serio?

Estos son los menús.. No es lo mismo decirlo que verlo. 45 días.. Denigrante. A quien no le dé vergüenza es que no tiene..

Pero encima que tengas que oír a Ayuso que.. "a que niños no le gusta una Pizza" y se defienda diciendo Venezuela es directamente de Juzgado de Guardia.. pic.twitter.com/OR8ov15R3j — SayonaraBaby (@Sayo_cab75) April 29, 2020

"Todo el mundo sabe que lo más sano para un niño es la pizza, la Coca-Cola, y de postre un carajillo y una Faria." *Isabel Díaz Ayuso.

Licenciada en Dietética y Nutrición. — Pelícano manchú ????‍☠️ ???????? (@Mortimer_Fu) April 29, 2020

.@IdiazAyuso: la buena alimentación no es una cuestión de izquierdas o derechas. Cuando pueda, hable con dietistas-nutricionistas serios. Que le expliquen todo lo que está mal en estas espantosas declaraciones. Se lo pido por favor, por el bien de los niños madrileños ???? https://t.co/RsPH5f9E8U — Mikel López Iturriaga (@mikeliturriaga) April 29, 2020

Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid utilizó este argumento: "Juraría que al cien por cien de los niños les encanta". Claro...

Ayuso repartirá porros entre los jóvenes "porque les gustan mucho"https://t.co/uOdhUpZe9a — El Jueves (@eljueves) April 30, 2020

¿Qué clase de loco no quiere que su hijo coma pizza y refresco todos los días? Ahora también os parecerá mal que se fume un piti después del cortado. pic.twitter.com/GxLDIB747u — Manuel Burque (@manuelburque) April 29, 2020

La pizza le gusta a los niños y la cocaína a algunos adultos y eso no quiere decir que haya que dársela. — MrInsustancial (@MrInsustancial) April 29, 2020

SI A LOS NIÑO LES ENCANTA LA PICSA NO ENTIENDO ESTE REVUELO CUANDO CREIAMOS ESTAR ANTE UNO DE LOS GRANDE CONSENSOS DE LA HUMANIDA LE GUSTA LOS NIÑOS LA PICSITA DELISIOSA CON SU JAMONSITO YOR Y DEMA???? BASTA DE TRINCHERAS — MALACARA (@malacarasev) April 29, 2020

-A los niños les gustan las pizzas de Telepizza.

-Pero, señora Ayuso, es que los niños a veces tienen que comer cosas que no les gustan.

-En serio? pic.twitter.com/2pmFaT7NQD — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) April 29, 2020

—Pues a los niños les hemos dado heroína y están encantados.

—Enganchados Isabel.

—Lo que sea. — XChewie (@XChewie) April 29, 2020

-Yo no entiendo qué problema hay con comer mes y medio seguido pizzas, hamburguesas, patatas fritas, CocaCola... Amí me encantan. pic.twitter.com/zzvbjjqueh — Señorita Puri (@SenoritaPuri) April 30, 2020

La pirámide nutricional de Isabel Díaz Ayuso. pic.twitter.com/Mukue5svry — Raúl Navarro (@numero6) April 29, 2020

En la imagen, Isabel Díaz Ayuso inaugurando el curso escolar 2020/2021 en una escuela pública mientras pregunta a los alumnos el peso atómico del salchichonio. pic.twitter.com/iT84vfvujQ — Dani Bordas (@DaniBordas) April 30, 2020

Nosajodío...

Díaz Ayuso plantea que los niños no regresen al colegio y se queden en casa jugando a la Play porque parece que les gusta más. — Aquí como un Masai (@ComounMasai) April 29, 2020

"¿Otra vez acelgas, mamá? ¡Yo quiero pizza con Coca Cola!" pic.twitter.com/SltTRk3WqI — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) April 29, 2020

Por si el chiste fuera poco, en su argumentación sacó a Venezuela.

- Señora Ayuso, soy un niño pobre

- Qué quieres, niño

- no podemos comer otra cosa que no sea pizza a todas horas?

- niño, ¿tú sabes lo que comen en Venezuela? Allí comen COMUNISMO. ¿QUIERES COMER COMUNISMO?

- ay no 🙁

- pues toma unos nuggets con coca cola y no me toques el coño — Chucki (@chuckiclampy) April 30, 2020

-Otra vez pizza, papi? -Calla, rojo! — The Raven (@the_raven77) April 29, 2020

LA INFANSIA DE MIS AMIGOS / MI INFANSIA PORKE MIS PADRE ERAN DER PODEMOS pic.twitter.com/zvX0Zwf5Vh — MALACARA (@malacarasev) April 29, 2020

El que escuchándola hablar se la crea es masoca o tiene una tara mental

Ayuso ya ha demostrado ser mala como CM, como política, como presidenta de una comunidad autónoma y ahora como dietista... ¿Pero esta mujer sabe hacer algo bien? — Pelícano manchú ????‍☠️ ???????? (@Mortimer_Fu) April 29, 2020

En fin, al menos parece que el meteorito no nos va a matar

Imagenes en exclusiva del meteorito al ver el percal q hay en la tierra... pic.twitter.com/AjUvGPN4Gz — Malki el Memonio (@Malequith) April 29, 2020

Venga, que saldremos de esta

La gente: "Saldremos de esta" Esta: pic.twitter.com/oEOElFpfl0 — No Fumo Tabaco ???? (@NoFumoTabaco) April 28, 2020

Tremending Topic Crónicas de la Cuarentena

-Episodio uno: "Madrileños, que han dicho PANDEMIA, no PA’DENIA"

-Episodio dos: "Esta noche, a las 21:25, todos a los balcones a aplaudir a los reponedores de papel higiénico de Mercadona"

-Episodio tres: "El coronavirus ha logrado lo que no habían sido capaces Rosalía y C. Tangana: todo el país en chándal"

-Episodio cuatro: "Quién nos iba a decir que en 2020 Ronaldinho iba a estar en la cárcel, Kobe muerto y Guti en su casa un sábado por la noche"

-Episodio cinco: "He bajado la basura y me han insultado desde un balcón. Desde el mío. Aprovechan cualquier ocasión"

-Episodio seis: "Por todos es sabido que el PP maneja mejor que nadie las crisis. Lo demostraron con el 11-M, el Prestige, el Yak-42 y el metro de Valencia"

-Episodio siete: "La Policía parando coches para preguntar de dónde vienen y adónde van. Como los filósofos pero con multas"

-Episodio ocho: "Si Vox hubiera gestionado la crisis del coronavirus tendríamos de presidente al pangolín"

-Episodio nueve: "A lo mejor Rajoy no se ha enterado que hay una pandemia y criticamos por criticar. Lo mismo en el Marca no han dicho nada"

-Episodio diez: "La renta mínima es injusta porque la pagamos todos los españoles, no como el Castor o las autopistas, que lo pagaron chinos y japoneses"

-Episodio once: "–¡Te escribo porque el Gobierno me está silenciando! –Enciende el micrófono de la videollamada –Ah, vale"

-Episodio doce: "Se controlará que los runners sean auténticos. Habrá que llevar el certificado de divorcio encima"