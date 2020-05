"La diferencia entre construir y destruir": aplauso unánime a las palabras de apoyo del portavoz de Podemos en Castilla y León sobre Igea (Cs)

Otra oposición distinta a la que vemos habitualmente en el Congreso de los diputados es posible y así lo están demostrando los portavoces municipales y autonómicos. Primero fue la representante de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, con el alcalde popular José Luis Martínez-Almeida, hace unas semanas.

Ahora le ha tocado el turno al portavoz de Podemos en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández, que le ha dado las gracias al vicepresidente del Ejecutivo, Francisco Igea, de Ciudadanos, por su "labor, esfuerzo y actitud" en esta "terrible crisis", por mostrarse receptivo a escuchar a la oposición.

Fernández ha reconocido que a Ciudadanos y a Podemos les separa "un abismo ideológico" y que en muchas ocasiones ambos se han "zurrado bien", ha asegurado que es "momento de entenderse y colaborar" y que "la persona siempre por delante del político". "Me satisface comprobar que usted y la consejera de Sanidad pongan a las personas por delante de los números", le agradeció.

Igea ha contestado al portavoz de Podemos a través de su cuenta de Twitter, donde ha escrito: "Gracias a ti Pablo y a la inmensa mayoría de los líderes de la oposición en nuestra comunidad. Nos queda lo más difícil".

Las redes se han hecho eco de este inusual intercambio de buenas palabras, agradeciendo el tono de ambos políticos.

Muchas gracias Pablo. No sigo la política porque no veo lo que hoy, de casualidad, he visto con tus declaraciones. Para mí tu mensaje es un camino que se abre. Da igual que sea un agradecimiento entre muchas críticas, es un primer paso a trabajar juntos con lo que nos une ????

— Gema Lagunilla (@ninfagema) May 1, 2020